Rajko Kutlača predstavnik Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije u razgovoru za Dnevnik Nove TV istaknuo je da ''odustane li Vlada od brodogradnje to znači da će odustati od industrijske proizvodnje, izvozno orijentirane, što znači kraj industrije u Hrvatskoj'', a on nije sklon vjerovati da je to namjera Vlade.

Što očekujete da ćete u ponedjeljak sutra čuti od premijera?

Znam što bi htjeli čuti. Htjeli bi čuti da država stvarno stoji iza brodogradnje, iza Uljanika, da će podržati program restrukturiranja i da će omogućiti prevladavanje ovog vremenskog perioda do početka primjene programa restrukturiranja kako je i obećano prije mjesec dana kada smo bili na sastanku Vlade. Očekujemo rješenje ovog plamtećeg problema u Puli, isplate plaća radnicima Uljanika.

Čini se da su izgledne plaće za srpanj, kako ste doživjeli tu informaciju?

Svaka informacija te vrste je dobrodošla. Međutim, mi smo i do sada dobili informacije da je nešto izgledno da će se riješiti, ali plaća nije stigla. Tek kad plaća sjedne na račune radnika, onda ćemo prihvatiti to kao dobru vijest. Do tad je to samo nagovještaj rješenja, samo ove plaće koja je danas gorući problem. Imali ste priliku gledati ove dane sindikalno nezadovoljstvo, bijes i ogorčenje, ne samo radnika Uljanika, nego i građana Pule koji se izjednačavaju s Uljanikom.

Bude li plaća u ponedjeljak uplaćena, hoćete li prekinuti štrajk?

Službeni razlog za početak štrajka je neisplata plaća i naravno da s isplatom plaća taj službeni razlog prestaje. Ali tijekom štrajka su isplivali i drugi problemi koji se očito moraju riješiti. To je dublje rješavanje problema, od zahtjeva za smjenom Uprave, do zahtjeva za uspostavljanje sustava koji će održati brodogradnju u Puli. Danas još uvijek ne znamo je li Vlada RH želi brodogradnju ili ne i hoće li stati iza nje. O tome na kraju ovisi rješenje cijele situacije. Odustane li Vlada od brodogradnje, to znači brodogradnja u cijeloj Hrvatskoj, to znači da će odustati on industrijske proizvodnje, izvozno orijentirane, što znači kraj industrije u RH. Ne mogu vjerovati da je to namjera Vlade.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr