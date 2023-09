Seks-skandal s dupinom: "Ponekad bi me zakačio svojim penisom za nogu ili ruku – sve je to bilo savršeno normalno"

Borac za prava životinja Alan Cooper našao se usred skandala koji je šokirao Veliku Britaniju. Vlasnik delfinarija Flamingo Land protiv kojeg je aktivist prosvjedovao, Peter Bloom navodno je svjedočio sceni u kojoj je Cooper seksualno zadovoljavao dupina Freddieja.

Novinarka Becky Milligan sada je slučaj iz 1990. pretočila u podcast seriju, a Guardian je otkrio sve detalje koji bacaju potpuno novo svjetlo na slučaj.

Cooper je bio predani član Sjeverne lige za oslobođenje životinja i u to se vrijeme činilo da ima posebnu vezu s dobrim dupinom - njih dvoje znali su zajedno provoditi sate u vodi.

Kada je bio na kopnu, Cooper je puno svoga vremena posvećivao prosvjedima protiv dupinarija, uspoređujući predstave koje se održavaju na mjestima poput Flamingo Landa s trgovinom robljem.

Podcast "Hooked on Freddie" vrti se oko konkretnog incidenta tijekom kojeg je čamac pun ljudi u luci gledao Coopera kako pliva s Freddiejem. Nakon toga, nagovoreni od vlasnika dupinarija, prijavili su ono što su vidjeli policiji.

Cooper ovako opisuje događaj na svojoj internetskoj stranici: "Freddie se ponašao uobičajeno, ponekad bi me zakačio svojim penisom za nogu ili ruku – sve je to bilo savršeno normalno, barem meni. Tek kasnije kada sam dobio policijske izjave shvatio sam suprotno. Bloom, "stručnjak", razgovarao je s ljudima na brodu. Dio Bloomove policijske izjave glasio je: "Nećeš mu prići, on d*ka dupinu."

Priče su se dočepali britanski tabloidi neslavni po svojoj navici da priče koje objavljuju prethodno ne provjeravaju. U vrijeme ekonomske depresije i političke neizvjesnosti ljudima je trebalo žrtveno janje i priču su prihvatili.

Unatoč činjenici da je na kraju proglašen nevinim na suđenju pred krunskim sudom, za Coopera su posljedice bile užasne i nikada se nije od njih potpuno oporavio.