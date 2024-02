Detaljan popis trgovina koje će biti otvorene ove nedjelje

Provjerili smo kome je od trgovaca nedjelja, 11. veljače jedna od 16 radnih koliko ih smiju imati u 2024. godini. U nastavku provjerite kako rade trgovine i šoping-centri.

Sve trgovine Kauflanda i Lidla u Hrvatskoj ove su nedjelje zatvorene.

No, otvorene su mnoge Konzumove trgovine. Njihovo radno vrijeme ovisi o gradu i veličini trgovine, a detalje možete doznati na interaktivnoj mapi.

Pročitajte i ovo pronašli rješenje? VIDEO/FOTO Ipak se Može(mo)! Jučer nesnosne gužve u Zagrebu, provjerili smo kako je izgledalo danas

Druga nedjelja u veljači radna je za brojne trgovine Studenca diljem Hrvatske. Njihovo radno vrijeme možete provjeriti OVDJE.

Radit će i neke od Eurospinovih trgovina. One u Čakovcu, Koprivnici, Križevcima, Dupcu i Zaprešiću otvorene su od 8 do 20 sati, dok će trgovina u Sisku biti otvorena od 9 do 18 sati. Eurospin u Velikoj Gorici otvoren je od 7 do 20 sati, u Požegi od 9 do 19, a u Rijeci od 8 do 21 sati.

Dvije trgovine Plodina radit će u nedjelju pred nama te će građani i ovdje moći obaviti kupovinu. Od 7 do 18 sati otvoren je supermarket Sveti Ivan Zelina, a od 7 do 21 sati RIO Kantrida u Rijeci.



Više polovnica Spar i Interspar također je otvoreno, a detalje provjerite ovdje.

Pročitajte i ovo očevid u tijeku FOTO Teška nesreća u Puli: Vatrogasci izvlačili ljude iz auta, troje prevezeno u bolnicu

Pročitajte i ovo Filmska scena u Novoj Gradiški Kombijem punim migranata zabili se u policiju pa pobjegli pješke, obojica bjegunaca uhvaćena

Šoping-centri

Kupovinu će građani moći obaviti i u nekima od velikih trgovačkih centara.

City Center One East i City Center One West u Zagrebu neće raditi niti jednu nedjelju u veljači, ali će svoja vrata u nedjelju otvoriti Avenue Mall.

Zatvoreni u nedjelju 11. veljače su i svi Stop Shop Retail Pakovi u Hrvatskoj, kao i Tower Centar Rijeka.

U Splitu neće raditi ni Jocker, ni Mall of Split ni City Center One Split.