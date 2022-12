Trgovine će nedjeljom ubuduće u pravilu biti zatvorene, a trgovci će moći odabrati 16 nedjelja tijekom godine kojima će raditi. Priziva savjesti na rad nedjeljom, barem zasad, neće biti, a rad nedjeljom trebao bi biti plaćen 50 više nego običnim radnim danom.

Vlada je usvojila i na drugu stranu Markova trga poslala prijedlog izmjena zakona o trgovini, kojima se predlaže da prodajni objekti nedjeljom i blagdanima budu pretežito zatvoreni, a da njihovo radno vrijeme određuje trgovac. Maksimalni iznos fonda sati koji mu stoji na raspolaganju je 90 sati, a raspoređuje ih u razdobljima od ponedjeljka do subote.

Prijedlog zakona predviđa 16 nedjelja u godini koje su radne, a kojim će nedjeljama trgovine biti otvorene, odredio bi sam trgovac u skladu sa svojih potrebama, sezonalnošću, mikrolokacijom i drugim faktorima koji utječu na individualnu procjenu za potrebom radne nedjelje.

U tjednu u kojem trgovac odredi radnu nedjelju, u trajanju do 90 sati dodaje se još 15 sati, ukupno 105 sati, koje on samostalno raspodjeljuje od ponedjeljka do nedjelje.

Vlada je također predložila i izmjene Zakona o radu, prema kojima bi se rad nedjeljom morao po satu platiti 50 posto više nego običnim radnim danom.

Također, iznimno bi nedjeljom i blagdanima mogli raditi prodajni objekti koji se nalaze unutar ili su sastavni dio "željezničkih i autobusnih kolodvora, zračnih i trajektnih luka, luka unutarnje plovidbe brodova, zrakoplova i trajekata za prijevoz osoba i vozila, benzinskih postaja, bolnica, hotela, prostora kulturnih i vjerskih ustanova te drugih subjekata u kulturi, muzeja, centara za posjetitelje odnosno interpretacijskih centara, nautičkih marina, kampova, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, proglašenih zaštićenih područja prirode u skladu s posebnim propisima."

Zabrana rada nedjeljom i blagdanom ne odnosi se na otkup primarnih poljoprivrednih proizvoda, prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na štandovima i klupama na tržnicama na malo i prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na štandovima i klupama na tržnicama na veliko, prigodnu prodaju na sajmovima i javnim manifestacijama, prodaju putem automata i prodaju na daljinu.

Distribucija tiska putem kioska kao posebnog oblika prodaje izvan prodavaonica kao i specijalizirane prodavaonice za prodaju kruha i pekarskih proizvoda, bit će otvorene nedjeljom i blagdanom u vremenu od 7 do 13 sati.

Premijer Andrej Plenković kazao je da se predloženi model baziran na sličnim modelima u nekih drugim zemljama, ali primjeren Hrvatskoj, koja je izrazito vezana za usluge, a osobito turizam.

Ovakvom regulacijom, poručio je, ''nedjelju činimo danom za obitelj, jačamo nukleus hrvatskog društva, a istodobno sa 16 radnih nedjelja trgovine u sezoni i u velikim gradovima imaju mogućnost rasporediti radno vrijeme".

Vlada je, barem zasad, odustala od uvođenja instituta priziva savjesti u novi Zakon o radu, odnosno mogućnosti da radnik odbije raditi nedjeljom zbog svojih uvjerenja.