Vlada je usvojila važne izmjene i dopune Zakona o trgovini i Zakona o radu, koje će imati velikog utjecaja na život građana, kao i sve bliže uvođenje eura. Kako se čini, nije ni porez na ekstraprofit daleko, a to pak izaziva val nezadovoljstva kod velikog dijela poduzetnika.

''Nema nikakvog razloga za podizanje cijene vode'', poručio je ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović u izjavi za medije nakon sjednice Vlade.

Uredba o visini naknade za korištenje voda trebala je stupiti na snagu 1. siječnja 2023. godine, a kad bi se to dogodilo visinu naknade vodovodi bi plaćali prema zahvaćenoj, a ne isporučenoj količini vode, što bi moglo uzrokovati povećanje cijene vode građanima i poduzetnicima.

Vlada je odgodila početak primjene uredbe na 1. siječnja 2024. godine, kako bi se ''zaštitio standard građana i kako se ne bi dogodila neka najavljena poskupljenja".

"Pozivam sve one koji su najavili da će poskupiti vodu za građane da od toga odustanu, a i one koji su namjeravali to napraviti da to ne rade, sve kako bismo zajedno štitili standard građana i pomogli im da što lakše prebrode krizu", rekao je Filipović, koji je kazao da je iznenađen najavama poskupljenja.

Plenković: ''Vlada odgađa primjenu važne uredbe, nema potrebe za dizanjem cijena vode''

Vlada je predstavila prijedlog izmjena Zakona o trgovini, prema kojemu bi trgovine nedjeljom u pravilu bile zatvorene, a trgovci bi mogli odabrati 16 nedjelja tijekom godine kojima bi radili.

Između ostalog, onima koji rade nedjeljom izmjenama Zakona o radu povećava se cijena rada nedjeljom za 50 posto u odnosu na druge dane.

O tim i ostalim izmjenama zakona o trgovini i radu nakon sjednice Vlade osim Filipovića, govorio je i ministar rada,mirovinskog sustava i socijalne politike Marin Piletić, a kolega im ministar financija Marko Primorac osvrnut će se na skorašnje uvođenje eura i uvođenje poreza na ekstraprofit.

Piletić: Priziv savjesti izbačen je iz Zakona o radu

''Jako puno polemike izazvalo je nešto što mi nikada u zakon nismo stavili, a to je priziv savjesti. Nakon Povjerenstva za zakonodavstvo, Gospodarskog socijalnog vijeća i dodatnih konzultacija to poglavlje smo izbacili iz konačnog prijedloga Zakona o radu zato što smo imali čitav niz konzultacija s mikropoduzetnicima", kazao je Piletić.

Građani od danas, 1. prosinca u bankama, Fini i Hrvatskoj pošti mogu kupiti početni paket eurokovanica, koji sadrži 33 eurokovanice s hrvatskom nacionalnom stranom, u vrijednosti 13,28 eura, što će platiti 100 kuna, a moći će ih koristiti za plaćanja u zemlji i u inozemstvu od 1. siječnja 2023. godine.

I poslovni subjekti od danas u bankama, Fini i/ili Hrvatskoj pošti mogu nabaviti početni paket eurokovanica. On, pak, sadrži 525 eurokovanica svih apoena, u vrijednosti od 145,50 eura, što će platiti 1.096,27 kuna.

No, njih trenutno muče neke druge brige, naime, i porez na ekstraprofit je sve bliže, a Primorac će se osvrnuti na kraj javng savjetovanja o tom porezu koji je izazvao ogromno negodovanje u velikom dijelu poslovne zajednice.