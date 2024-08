Novi član posade Lastova objavio potresnu priču: "Suze se same slijevaju, kod kabina sam se skroz raspao"

Nakon tragične pogibije trojice pomoraca Jadrolinije u Malom Lošinju, u jednoj Facebook grupi se pojavila objava zaposlenika Jadrolinije koji je dio nove posade trajekta Lastovo. U Jadroliniji je, kaže, zaposlen već 15 godina, a u ponedjeljak mu je zazvionio telefon te su mu iz kadrovske službe obznanili da treba prekinuti slobodne dane i otići na Lastovo.

"Obožavam posao koji radim, kako prvi dan tako i danas. Nakon strašnih i nemilih događaja koji su se dogodili ni sekunde nisam dvojio, samo sam poluglasno odgovorio - OK, krećem. Negdje u popodnevnim satima stiže kombi sa smjenom iz Splita u Zadar po mene. Tu se na kratko rukujemo, neke poznajem a neke ne, ubacujem kofer, sjedam u kombi i krećemo put Lošinja. Cijelo putovanje u kombiju muk, tu i tamo koja riječ, svatko je u svojim mislima i tako do Lošinja", napisao je zaposlenik Jadrolinije, a prenosi Dalmacija Danas.

Pred trajekt su došli u večernjim satima.

"Čeka nas smjena, padaju zagrljaji, a suze se same slijevaju niz lice, scena je ajme strašno i ja plačem, naviru sjećanja na kolege koje su nastradali. Nakon nekoliko minuta odvajam se od njih odlazim do mjesta gdje su nastradali. Prekrižim se, izmolim Očenaš, Zdravo Marijo i Slava Ocu, te tiho zamolim Gospodina da ih prigrli i dovede u Kraljevstvo Božje. Vrativši se uzeo sam svoje stvari i sišao do prostorija gdje su naše kabine, e tu se raspadam skroz, plačem toliko da se ne mogu zaustaviti jer u kabinama do mojih još jučer ujutro su spavali moje kolege kojih danas više nema. Ovo mi je jedan od najgorih i najtežih ukrcaja na brod", napisao je u potresnoj objavi.

