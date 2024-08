Svjedok pomorac završio na psihijatriji: Tko je odgovoran za stravičnu nesreću na Lošinju?

Nakon nezapamćene nesreće u Malom Lošinju iščekuje se što će pokazati istraga, a činjenice moraju utvrditi pripadnici nadležne Lučke kapetanije i članovi Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom promet.

Na mjesto nesreće upućeni su kapetan ispostave Mali Lošinj i dežurni inspektor Lučke kapetanije, a pridružit će im se još dvojica inspektora. Više o uzrocima nesreće moglo bi se znati već danas.

Tko su stradali pomorci?

Troje pomoraca Jadrolinije smrtno je stradalo, vođa stroja i dva kormilara, a četvrti pomorac koji je ozlijeđen stabilno je, ali je, prema informacijama iz riječkog KBC-a, zadobio teže ozljede ramena i kuka, odnosno zdjelice.

Predsjednik Uprave Jadrolinije David Sopta u razgovoru za Dnevnik Nove TV netom nakon tragičnog događaja rekao je da su poginuli vođa stroja i dvojica kormilara: "Svi stradali pomorci su hrvatski državljani, dvojica pomoraca su iz predjela Splita, a jedan iz Zadra. Očevid je u tijeku, a mi smo ovdje stigli dati podršku ostaloj posadi i zapovjedniku i pratimo tijek događaja."

Vidi li u svemu svoju odgovornost, Sopta nije htio komentirati te je poručio da će o tome drugom prilikom, kada se utvrdi što se točno dogodilo.

Završio na psihijatriji

Jedan član posade, koji je iz neposredne blizine svjedočio nesreći, završio je na odjelu psihijatrije u riječkom KBC-u zbog šoka koji je doživio, piše Jutarnji list i dodaje da je riječ o pomorcu koji je u stanju šoka u nedjelju satima bio na klupici na suncu nedaleko od trajekta.

Što se dogodilo?

U večernjim satima u nedjelju podignuta je rampa trajekta Lastovo, a za njezino dizanje ipak nije trebala dizalica, već ju je podigao njezin brodski mehanizam, piše Slobodna Dalmacija. Tijela dvojice smrtno stradalih bila su zarobljena ispod, dok je treće tijelo bilo pored rampe prekriveno plahtom.

"Moraju se provesti sigurnosna i upravna istraga. Brodu je kapetanija izdala zabranu isplovljavanja dok istraga ne završi", rekao je riječki lučki kapetan Darko Glažar, piše Novi list.

Za putnike na liniji Mali Lošinj – Split osiguran je zamjenski brod Jadrolinije Vladimir Nazor. No s obzirom na to da se trajekt Lastovo ne smije micati, zamjenski brod Vladimir Nazor skraćeno će voziti liniju samo do Premude, rekli su u Jadroliniji.

Je li netko propustio poduzeti sve sigurnosne mjere, odnosno je li riječ o ljudskoj greški ili tehničkom problemu, pokazat će istraga.

Prema nepotvrđenim informacijama na koje se poziva taj list, stradali pomorci radili su na otklanjanju problema u radu ukrcajno-iskrcajne rampe, stojeći na obali, u trenutku kada je rampa pala na njih. Nije potvrđeno da su radili na rampi, no moguće je, pogotovo s obzirom na prisutnost čak četvorice članova posade pod njom da nešto s njom nije bilo u redu. Je li rampa u trenutku nesreće bila potpuno zatvorena ili ne, zasad se pouzdano ne zna.

Problem u ranijim pristancima nije bio pri podizanju rampe, već pri spuštanju, pa su pomorci koji su nastradali išli ispod nje pogledati što nije u redu prije nego započne ukrcaj automobila, piše Jutarnji list. Očevid bi trebao utvrditi zašto je rampa na njih pala i jesu li poduzete sve mjere sigurnosti te čija je odgovornost za tu strašnu nesreću.

Lastovo je trajekt za lokalne linije, klasificiran kao ro-ro putnički brod. Izgrađen je 1969. u Japanu za japanskog naručitelja gdje je zaplovio pod imenom Ishizuchi. Brod 1978. godine postaje dijelom Jadrolinijine flote. Najčešće plovi na linijama splitskog okružja. Dužina trajekta je 72,7 metara, gaza 3,7 metara i širine 13,7 metara, navodi se na službenim Jadrolinijim internetskim stranicama.