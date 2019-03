Neizvijesna situacija u Uljaniku i 3. maju koja traje već mjesecima kulminirala je uhićenjima tijekom utorka u Uljanik grupi. Uhićeno je čak 12 osoba. Policija je pretresla domove i urede osumnjičenih, a istrovremeno su radnici Uljanike prosvjedovali na ulici jer su sada već mjesecima bez plaće i dalje se nadaju da će ostvariti svoja prava, te da Uljanik neće završiti u stečaju.

Uhićeno 12 osoba, MUP objavio za što ih tereti

U akciji Uljanik uhićeno je 12 osoba. Kako piše N1, očekuje se da će ispitivanja u DORH-u početi u srijedu ujutro. Policija dvanaestoricu uhićenih sumnjiči za počinjenu materijalnu štetu veću od 1,2 milijarde kuna. "Lažu! To nije istina. Ne mogu iznositi što sam čuo, ali ta brojka nije točna", tvrdi odvjetnik Anto Nobilo. Na pitanje novinara smatra li da je Vlada naredila da se krene s uhićenjima, odgovara: "To je očigledno, svi koji smo u ovom poslu znali smo da će se ovo dogoditi. To je ono što se ne smije raditi. Sve će se vidjeti u danima koji slijede".

MUP je priopćio da uhićene u akciji Uljanik sumnjiči za kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i jednu subvencijsku prijevaru kojima je počinjena materijalna šteta veća od 1,2 milijarde kuna. U službenom priopćenju kažu da od rujna 2018. provodi "kompleksno kriminalističko istraživanje međusobnog poslovanja trgovačkih društava koja posluju unutar grupe poduzeća iz Pule, a kojoj pripada i brodogradilište u Rijeci te poslovanja društava iz navedene grupe poduzeća s drugim poslovnim subjektima izvan grupe".

Potvrdili su i da je tijekom utorka na području Istre uhićeno 12 osoba zbog sumnje da su "počinili više kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i jednog kaznenog djela subvencijske prijevare na štetu brodogradilišta u Puli i Rijeci te državnog proračuna".

Kako je izvijestio Andrija Jarak za Dnevnik Nove TV moglo bi biti još uhićenja.

Radnici Uljanika štrajkali u Puli

Radnici Uljanika istovremeno su u utorak ušli su u šesti dan štrajka, a predsjednik štrajkaškog odbora Uljanika Boris Cerovac izjavio je kako je svakim danom sve manje nade u opstanak brodogradilišta.

"Mi ne želimo da se Uljanik i 3. maj ugase, odnosno ne želimo da se ugasi niti jedno brodogradilište, već da brodogradnja i dalje postoji na ovim prostorima", izjavio je Cerovac.

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je najavila da će u srijedu primiti prosvjednike i saslušati njihove zahtjeve.

Predsjednik Sindikalnog odbora Juraj Šoljić rekao je da je Sindikalni odbor s još 70 kolega dostavio potpise kojima traže odvajanje 3. maja od pulskog Uljanika i smjenu predsjednika Uprave Maksimilijana Percana.

"Nas trećemajce zanima tko nam je uzeo pravo da radimo svoj posao dostojanstveno, da živimo u Hrvatskoj i da 3. maj prosperira. S novcem koji je otišao za Uljanik, koji je Uprava Uljanika prebacivala u Pulu, riječki 3. maj je trebao biti najbolje hrvatsko brodogradilište, a zašto se toliko dugo čekalo, pitanje je za neko drugo mjesto," naveo je.

Agonija radnika brodogradilišta

Iako su zadovoljni zbog provedenih uhićenja, radnici Uljanika strahuju da bi ona mogla poslužiti samo kao predstava za javnost i sakupljanje jeftinih političkih bodova pred izbore za Europski parlament. Reporterka Dnevnika Nove TV Petra Fabian Kapov u razgovoru s njima doznala je da radnici nisu sedam mjeseci primili plaću, veliki broj njih ne može platiti kredit ili režije, nemaju novca za dati djeci kako bi platili obrok u školi. Mnogi od njih trenutno žive u jako lošim uvjetima pa im je topao obrok unutar kuhinje brodogradilišta jedino što imaju.



Koliko je našeg novca završilo u Uljaniku

Uhićene se sumnjiči da su brodogradilište i državni proračun oštetili za više od 1,2 milijarde kuna. Poslovni rezultati brodogradilišta su također poražavajući. U 2017. godini tvrtka je imala gubitak od milijardu i 800 milijuna kuna, dok za prošlu godinu još nema financijskog izvješća jer, tvrde iz kompanije, nemaju resursa za njegovu izradu.

Reakcije iz cijele Hrvatske



Iz cijele Hrvatske stiže podrška radnicima Uljanika te želja da pravi krivci što prije budu osuđeni. Oglasili su se iz svih stranaka, a pojedine stranke oporbe za sve krive i sadašnju te bivše Vlade.

Prozivaju bivše premijere Zorana Milanovića, Tihomira Oreškovića te sadašnjeg Andreja Plenkovića. Mnogi odgovornima smatraju i uprave Hrvatske poštanske banke koje su ''unatoč redovitim izvještajima i nalazima Državnog ureda za reviziju koji su govorili da je došlo do strašnih kršenja ugovora to tolerirali i ministri koji su poticali to novim ubacivanjima novca u brodogradnju.''