Iako Europska komisija ne stoji na putu da država sudjeluje u međufinanciranju Uljanika, postavlja se pitanje, može li Tomislav Debeljak osigurati 50 posto tih sredstava, odnosno 300 milijuna kuna.

Iz splitskog škvera bez komentara - uz poruku da mišljenje o financiranju nisu promijenili.

„Očekuje se da partner zna u šta ulazi ako ulazi u tako nešto, vjerujemo da ima taj novac“, kaže Đino Šverko, sindikat metalaca Hrvatske.

Dalibor Ćupković iz sindikata 3. maja pak kaže da je Debeljak, sudeći po njegovom izlaganju, spreman dati novca, ali „samo za isplatu radničkih plaća i za dovršenje to jest nabavku materijala za dovršenje brodva“.

Iz Brodosplita poručuju da će ulagati u budućnost, iako ne žele potvrditi imaju li 300 milijuna kuna koje su spremni uložiti u Uljanik.

Njihov zadnji konsolidirani financijski izvještaj iz 2017. kaže da je neto dobit tvrtke tek nešto više od 52 tisuće kuna dok je godinu ranije bila gotovo upola manja. Početkom siječnja ove godine ovršeni su pak zbog neplaćanja komunalne naknade punih deset mjeseci. Međutim, tvrde, imaju banke koje ih prate.

Radnike zanima samo jedno

Radnike kojima gori pod petama zanima samo jedno – plaće.

„Mislim da bi tu mogao pomoći premijer, da da jedan hodogram ne samo strateškom partneru nego i svojim ministrima financija i gospodarstva, njihovim pomoćnicima. Neka naprave hodogram do kojeg roka se što očekuje i do kad da to bude gotovo jer tu su napaćeni radnici koji nemaju vremena i strpljenja za političke ili ne znam kakve kalkulacije“, kaže Šverko.

Ključan datum, do kad se mora dogoditi deblokada računa ili trećemajci, obećavaju, idu u radikalnije sindikalne akcije je 25. veljače. Dan kasnije zakazano je ročište o potvrdi ili odbacivanju stečaja.

Riješite nas do 26. veljače

„Na osnovu onoga što imamo od Ministarstva gospodarstva da je to do šest mjeseci za izradu plana restrukturiranja, trećemajci više nemaju strpljenja, riješite nas do 26. veljače“, kaže Juraj Šoljić, predsjednik sindikalnog odbora 3. maja.

Deblokada 3. maja stoji 107 milijuna kuna. Pulskog brodogradilišta 65 ili 68. Dodatnih 100 milijuna potrebno je za plaće. Za dovršetak jaružala i tri broda na navozima još 300. Tih ukupno 600 milijuna kuna osiguralo bi budućnost škverova.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr