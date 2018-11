Građane je ovih dana razbjesnila vijest kako Bandić bogatašima oprašta komunalne dugove, a u Općini Ivankovo to se događalo godinama. Najveći poslodavac, Osatina grupa, pod blagoslovom bivšeg načelnika skupio je dug od 700.000 kuna na račun komunalnih naknada. Sada je došao novi načelnik i uspostavio nova pravila, pa svi moraju plaćati. Takav se obrat nije svidio najvećem tamošnjem poslodavcu. Radnici su u strahu od gubitka posla došli pred načelnika.

Ljetos su zbog Osatine mještani zvali ekipu emisije Provjereno, a sad ih drugi put u pomoć zove načelnik općine Ivankovo Marko Miličević.

Očajni i ogorčeni radnici tamošnje farme došli su prošli tjedan na vrata načelniku. Što su trebali razgovarati, nije poznato, ali svi već znaju da je riječ o njihovom poslodavcu Osatina grupi koja, blago rečeno, nije u dobrim odnosima s novim načelnikom. On je izvadio kosture iz ormara i vidio da su općini ostali dužni više stotina tisuća kuna za komunalnu naknadu i doprinos. Stoga ih je ovršio. Odjednom su krenule prijetnje načelniku, pa međusobne prijave i tužbe, a između svega stoje radnici koji samo žele pošteno raditi i živjeti.

Radnici su ljutiti na načelnika jer on je navodno kriv što im prijeti gubitak posla. Na ulazu u općinu situacija postaje napeta. Sve je zapelo i prije nego što je počelo jer većina radnika ne želi dati ime i prezime prije sastanka, što je uobičajena procedura. Novinare radnici nisu očekivali, iako je ekipi emisije Provjereno dojava o sastanku došla iznutra, od nekoga od njih.Nakon desetak minuta natezanja na ulazu, većina je okrenula leđa i otišla.

Organizator sastanka, zaposlenica farme, nije se pojavila. Nije se javila ni načelniku niti ekipi emisije Provjereno. Nitko od radnika i dalje ne želi govoriti o detaljima. Kad se kamera ugasi, kažu, ako daju izjavu, bit će posljedica, a može se samo naslućivati od koga. ''To znači nije dobra volja mještana. Ovdje se pokušava napraviti dodatni pritisak na lokalnu samoupravu, gdje ja kao načelnik, prateći ovo u posljednje vrijeme, ne dozvoljavam nezakonita postupanja'', kaže Miličević.

Boje se otkaza

Kamere su bile u Ivankovu još u rujnu kada su prvi u zemlji uveli neradnu nedjelju. No, dio radnika Osatina grupe, čija je farma na području općine, boji se da bi im svaki dan mogao postati neradan. Naime, novoizabrani načelnik ovršio je tvrtku za dugove koje nije platila. A vlasniku, poljoprivrednom magnatu Mirku Ervačiću, to se nikako nije svidjelo.

Sumještani su Miličevića prošle godine izabrali u prvom krugu i tako smijenili dugogodišnjeg HDZ-ovog načelnika Branka Galića. Iza kojeg je, takoreći, ostalo repova. Najduži je dva milijuna kuna, a riječ je o dugovima tvrtki i osoba prema općini. U njemu odskače farma Bovis iz Osatina grupe. Iako je prošle godine zaradila više od 100 milijuna kuna uz neto dobit od 10 milijuna, komunalnu naknadu i doprinos u jednom razdoblju jednostavno nisu platili.

Tvrtka je, dakle, više od dvije godine općinu zakidala za sredstva koja su potrebna, među ostalim, za stipendije, prijevoz učenika i sve ono što se financira iz proračuna. Načelnik zato šalje opomene, tvrtka se oglušuje pa se on odlučuje na ovrhu. Tu je počeo sukob koji je kulminirao dolaskom radnika s početka ove priče.

Ekipa emisije Provjereno telefonom je razgovarala s osobom upoznatom sa situacijom na farmi. ''Stavlja ljude ispred sebe da ucijeni načelnika jer puno ljudi iz općine radi tamo. I on načelnika dovodi u tu situaciju da on od svega odustane, da njegovi ljudi ne bi dobili otkaz. Stavlja ljude ispred svojih problema da bi ih riješio'', kaže. Živi zid od radnika samo je, čini se, vrhunac pritiska. Čelnik općine priznaje da već neko vrijeme prima i prijetnje.

Tražili povrat naknada koje svi moraju plaćati

Sve je prijavio Ravnateljstvu policije. No, i protiv njega su podnesene prijave DORH-u, a mjestom kruže svojevrsni pamfleti puni različitih optužbi protiv načelnika. Ekipa emisije Provjereno je provjerila dio njih putem javno dostupnih informacija i nije pronašla ništa sporno. On, pak, jedva čeka da institucije ispitaju ostalo jer, kaže, nema što skrivati.

Reporteri Provjerenog su otišli do farme u potrazi za odgovorima. Nitko im nije otvorio vrata, pa su pokušali i telefonom, no i dalje bez odgovora. Dok su čekali barem pisani odgovor na niz pitanja, zvali su bivšeg načelnika. Na njegov je prijedlog općinsko vijeće smanjilo farmi više od 600.000 kuna naknada. Za njega je to bilo pa prošlo i više ga se ne tiče.

Osatina grupa ne samo da ne želi plaćati komunalnu naknadu i doprinos u iznosu propisanom zakonom, nego su tužili i Općinu, tražeći povrat naknada koje su platili. Proces su izgubili. Sud kaže da se komunalna naknada mora platiti.

Ekipi emisije Provjereno za oko je zapela tek započeta cesta uz farmu, čiju je gradnju zatvorila građevinska inspekcija. Parkiralište pokraj kojeg su prošli, prema podacima Općine, napravljeno je ondje gdje ne bi smjelo biti, točnije na poljoprivrednom zemljištu.

Reagirao i Saborski odbor

Započeta cesta, parkiralište i ladanjsko imanje, kažu iz Općine, dokaz su samovolje vlasnika Osatina grupe jer to ne bi ovdje trebalo biti, tvrdi načelnik. Osatina grupa je putem odvjetnika, umjesto odgovora na pitanja, poručila da je namjera reportera emisije Provjereno samo oklevetati ih. Svoja će prava, kažu, zaštititi na sudu.

Ovaj gordijski čvor suprotstavljenih tvrdnji trebale bi presjeći institucije. Sud je već donio odluku po pitanju komunalne naknade. Reagirao je i Saborski odbor za poljoprivredu, koji je zatražio postupanje Ministarstva poljoprivrede. Građevinska inspekcija kaže kako je postupak u tijeku, a tako je i s poljoprivrednom inspekcijom.

Načelnik ponavlja da podržava razvoj gospodarstva, ali ne na štetu lokalne zajednice, države i pogotovo zaposlenika, koji su u strahu od gubitka radnih mjesta, toliko vrijednih u Slavoniji. No, to će, na kraju, ovisiti samo o gazdi kojem nitko ne brani zarađivati i zapošljavati, ali uz poštovanje pravila koje vrijede za sve. Druge tvrtke u Općini, s višestruko manjim prihodima, nemaju problem s plaćanjem onog što su dužne prema Zakonu.

Emisiju gledajte četvrtkom od 22:15 na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr