Radnici zagrebačke Čistoće su treći dan zaredom ostali su u krugu tvrtke i odbili su odvoziti smeće dok se ne ispune svi zahtjevi koje traže. Reporterka Matea Ćorić izvijestila je da su pregovori zasad završili i da će se radnici večeras vratiti na posao.

Treći je dan štrajka zagrebačke Čistoće, zbog čega je u glavnom gradu Hrvatske stao odvoz smeća. Na tu je temu gradonačelnik Tomislav Tomašević održao konferenciju za medije i pozvao radnike da se vrate na posao te istaknuo da je prihvaćeno pet od 11 njihovih zahtjeva.

"Uprava će danas prijaviti sudu nezakoniti štrajk. Trošak plaća radnika koji su u štrajku, a govorimo o 100.000 eura dnevno, snosi sindikat", rekao je Tomašević.

O ovoj je temi izvijestila reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić.

"Pregovori su završili. Najnovije informacije s terena su da bi se radnici Čistoće večeras trebali vratiti na posao. To je rasplet nakon što se tri dana nije odvozilo smeće, što je stvaralo velik problem jer se smeće sve više i više gomilalo u gradu", rekla je.

"Neslužbeno doznajem da se pregovori nastavljaju u petak. Oni još nisu odustali od svojih zahtjeva, ali ne odustaje ni gradonačelnik Tomašević i moli radnike da se vrate na posao", dodala je Ćorić tijekom javljanja uživo u Vijesti Dnevnika Nove TV u 17h.

Detalji dogovora radnika i Uprave

Nakon sastanka na kojem su sudjelovali predstavnici Holdinga i radnika, pored novinara su prošli šef Uprave Holdinga Ivan Novaković i šef Čistoće Davor Vić, ali nisu htjeli davati izjave.

"Od večeras se ide raditi, a čeka se u petak dogovor sindikata i Holdinga pa ćemo vidjeti… Oni moraju naći novac da bi mogli nama dati, do utorka moraju smisliti", rekao je jedan od radnika novinarima po završetku sastanka.

S druge strane, pred kamere je stao Mladen Novosel, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.

"Najviše tenzija danas je bilo po pitanju koeficijenata. U konačnici je to dogovoreno na razini pet radnika i mene, koji smo bili na sastanku s Upravom. Prenijeli smo radnicima i vjerujemo da je to većina radnika prihvatila i da će se večeras krenuti raditi", rekao je Novosel.

"Radnici će dobiti ono što nisu imali prošli mjesec. Oni s najmanjim koeficijentom dobit će 700 kuna više, vozači 600 kuna više, do trenutka u kojem sindikati ispregovaraju ostale njihove zahtjeve. Predstavnici radnika koji sudjeluju u mirenju inzistirat će da se koeficijenti ugrade u kolektivni ugovor. Ako Uprava to ne prihvati, sindikati će se obratiti radnicima koji će odlučiti je li im to prihvatljivo ili idu u novi štrajk", dodao je.

Također je istaknuo da su radnici dobili najviše što su mogli dobiti.

"Pokazali su da su složni, da će se boriti jedan za drugoga. Rekli su mi da se radnici vraćaju raditi u trećoj smjeni", rekao je te dodao: "Uprava je rekla da se protiv radnika zbog štrajka neće pokretati nijedan prekršajni postupak."

