Putujte bez eura troška: Ovi građani imaju pravo na besplatan vlak u Hrvatskoj

Vožnja vlakom u Hrvatskoj mnogima građanima potpuno je besplatna. Riječ je o mjeri kojom se građanima nastoji olakšati svakodnevni život, ali i potaknuti korištenje javnog prijevoza. Pogledajte tko sve ima pravo besplatno putovati i što je potrebno učiniti.

Besplatno se voze sva djeca do polaska u osnovnu školu. Dovoljno je predočiti identifikacijski dokument s datumom rođenja.

Učenici osnovnih i srednjih škola imaju pravo na neograničena putovanja vlakom. Pravo se odnosi na svakodnevne relacije (primjerice do škole), ali i na povremena putovanja (izleti, liječnik, natjecanja). Potrebno je izraditi pametnu karticu Hrvatskih željeznica s godišnjim profilom, uz potvrdu škole i fotografiju.

Učenici koji imaju pametnu karticu ne trebaju izrađivati novu, već s potvrdom obrazovne ustanove doći na blagajnu gdje trebaju uplatiti 2,65 eura za profil ili godišnju kartu za cijelu godinu.

Djeca do 18 godina koja ne pohađaju srednju školu također ostvaruju pravo na besplatan prijevoz. Za ostvarivanje prava trebaju imati pametnu karticu, a uz zahtjev prilažu identifikacijski dokument i fotografiju.

Besplatno i za redovne studente

Redovni studenti od 1. siječnja 2025. imaju pravo na besplatno putovanje vlakom na svim relacijama u Hrvatskoj. Uvjet je izrada pametne kartice s aktiviranim studentskim profilom, što se potvrđuje potvrdom fakulteta.

Svi umirovljenici i građani stariji od 65 godina imaju pravo na besplatan prijevoz vlakom. Kako bi to pravo ostvarii trebaju predočiti dokaz o umirovljeničkom statusu ili osobnu iskaznicu te izraditi pametnu karticu HŽ-a.

Do 31. prosinca 2025. HŽ Putnički prijevoz nastavlja osiguravati besplatni prijevoz i stanovnicima pogođenim potresom na području Sisačko-moslavačke županije. Stanovnici pogođeni potresom na području Sisačko-moslavačke županije ostvaruju pravo na besplatan prijevoz uz kartu koja vrijedi u 2. razredu redovnih vlakova na svim relacijama u unutarnjem prometu.

Ilustracija Foto: Getty Images

Za ostvarivanje prava na kartu za neograničen broj putovanja potrebno je imati pametnu karticu HŽ Putničkog prijevoza s profilom/kartom. Putnici koji imaju pametnu karticu s profilom/godišnjom kartom Stanovnik SMŽ s rokom valjanosti do 30. lipnja 2025., do kraja 2025. putuju na temelju postojeće pametne kartice. Putnici koji nemaju profil/godišnju kartu za razdoblje do 30. lipnja, a imaju pravo na besplatan prijevoz, trebaju izraditi pametnu karticu s profilom/godišnjom kartom Stanovnik SMŽ po cijeni od 2,65 EUR i rokom valjanosti od 1. srpnja do 31. prosinca 2025. godine.

Za izradu pametne kartice potrebno je popuniti zahtjev i priložiti, fotografiju, identifikacijski dokument ili potvrdu o prebivalištu ili boravištu u gradovima Petrinja, Glina, Sisak i Hrvatska Kostajnica te općinama Lekenik, Sunja, Donji Kukuruzari, Majur, Dvor, Topusko, Gvozd, Jasenovac, Hrvatska Dubica i Martinska Ves.

Svi putnici uvijek trebaju imati karticu kod sebe u vlaku i pokazati je kondukteru. Učenici i studenti trebaju svake godine obnoviti profil potvrdom škole ili fakulteta. Za povremene putnike (djeca predškolske dobi) dovoljan je dokument s datumom rođenja, bez kartice.