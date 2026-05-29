Loš rezultat za Hrvatsku, a posljedice bi mogle biti još gore: "Jasno se vidi da ljudi pokušavaju prekinuti, ali treba im pomoć"

U Hrvatskoj puši gotovo 40 posto odraslih te smo na trećem mjestu u EU prema broju pušača, a poseban izazov čini zaštita mladih, istaknuto je na konferenciji “Ovisnost o pušenju – što čini Hrvatska?” na kojoj je rečeno da za uspješniju borbu protiv pušenja trebamo više suradnje i edukacije.

Najvećim izazovima u borbi protiv pušenja označeni su su nedovoljno raširen sustav koji bi pušačima osigurao pomoć u prestanku pušenja, nedovoljno kvalitetna regulacija i nadzor svih duhanskih i nikotinskih proizvoda na tržištu, neprepoznavanje ovisnika o nikotinu od strane sustava, ali i izostanak edukacije.

Obiteljski liječnici su pokrenuli projekt edukacije kolega o pristupu pušačima te o znanstveno učinkovitim metodama za prestanak pušenja, na konferenciji je prezentirano novo izdanje vodiča za prestanak pušenja, te preliminarni rezultati istraživanja o razinama CO u izdahu pušača i korisnika novih bezdimnih proizvoda.

Istraživanjem je trenutno obuhvaćeno 60 pušača i korisnika bezdimnih proizvoda u četiri ordinacije obiteljske medicine u raznim dijelovima Hrvatske.

Jasno se vidi da pušači višekratno pokušavaju prestati pušiti, njih gotovo trećina, pokazalo je istraživanje, neuspješno je pokušala prestati pušiti više od pet puta, što ukazuje na to da im treba sustavnija pomoć, izjavila je Ines Balint, obiteljska liječnica i predsjednica Povjerenstva primarne zdravstvene zaštite u Hrvatskoj liječničkoj komori.

Naglasila je da će se istraživanje nastaviti i da će pokušati evidentirati više korisnika bezdimnih proizvoda, koji za sada pokazuju niže razine CO u izdahu od pušača cigareta.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo(HZJZ) ima niz projekata, od edukacije kroz službu za školsku medicinu, preko organizirane psihosocijalne pomoći pušačima kroz službu za prevenciju ovisnosti, rekao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

Zavod, dodao je, ima info telefon i info stranicu posvećenu ovisnostima, a još uvijek ima prostora za uvođenje novih mjera.

Inzistiranje isključivo na apstinenciji ne daje najbolji rezultat

O kompleksnosti ovisnosti o nikotinu govorio je Ivan Damašek, psihijatar pri Klinici za psihijatriju KBC Osijek te je potvrdio da je za uspjeh u prestanku pušenja važno imati što više učinkovitih metoda na raspolaganju jer inzistiranje isključivo na apstinenciji ne daje najbolji rezultat.

Član Europskog gospodarskog i socijalnog odbora Danko Relić, osvrnuo se na pitanje regulacije novih nikotinskih proizvoda, s posebnim naglaskom na nikotinske vrećice.

Istaknuo je da u Hrvatskoj postoji jasna zabrana prodaje maloljetnicima, no da ova kategorija proizvoda još uvijek nema cjelovit regulatorni okvir. Relić je naglasio kako tu prazninu treba popuniti razmjernim i provedivim rješenjima, oslanjajući se na postojeće primjere iz EU koji omogućuju reguliranu dostupnost, javnozdravstveni nadzor i edukaciju.

Pritom je istaknuo da industrija može biti dio rješenja samo ako djeluje pod jasnim pravilima javnog zdravlja. Takav pristup sprječava nered na tržištu, štiti mlade i potrošače te izbjegava nerazmjerne zabrane koje mogu potaknuti razvoj ilegalnog tržišta.