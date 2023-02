Stanovnici Spinuta ne odustaju od zahtjeva da se stanica za pretovar otpada ne postavi u njihovoj četvrti. U petak su u Split održali i prosvjednu šetnju.

Na "Šetnji za sportsko-rekreativni Spinut" u petak se okupilo više stotina građana, javio je novinar Dnevnika Nove TV Mario Jurič.

"Građani su se okupili na pješačkom prijelazu i na gotovo sat vremena zaustavili promet i na taj način jasno poručili vlastima kako ne žele stanicu za pretovar otpada u svojoj četvrti".

"Prosvjed je prošao mirno, čak su se i građani koji su se našli u gužvama trubuli, ali u znak podrške", kaže Jurič koji dodaje da se na tom dijelu nalazi sportsko rekreacijska zona pa je i to jedan od razloga zašto su građani Spinuta prosvjedovali.

Eskalirali problemi s otpadom u Splitu, Puljak: "Najveći problem su sindikati koji izgleda nagovaraju radnike Čistoće da idu u štrajk"

Građani su organizirali i online peticiju, a sada je počela i pisana peticija protiv izgradnje pretovarne stanice, a do sad je već prikupljeno preko tisuću potpisa, doznaje Jurič.

"Spinut ne želi smeće i to je to, nemamo šta drugo kazati", odlučno govori Jadranka Karaman, a s njom se slaže i sumještanka Domenika Biloč, "Grad ne odustaje, ali ne odustajemo ni mi. Tako da ćemo vidjeti tko će prvi popustit. Svakako građani su rekli svoje, velik broj ljudi, nadamo se da će to ipak uspjeti".

Ništa od dogovora Puljka i predstavnika splitskog Spinuta, jesu li mogući prizori poput onih u Zagrebu?

Spličanin Ante Santić ima poruku za vladajuće: "Poruka je da ovu gradsku vlast uvjerimo da mi nismo mafijaši, niti smo divljaci, mi smo normalni ljudi. Škovace u našu kuću nećemo".

Gradonačelnik Splita Ivica Puljak kaže kako su proteklih dana razgovarali i o alternativnoj lokaciji, ali i dodaje kako ovu lokaciju nisu izabrali "zato što se ona nama sviđa, nego zato što je bila optimalna u tom trenutku. Mi i dalje razmatramo različite opcije, ne samo lokaciju nego i različitu organizaciju da bi se taj problem mogao riješiti", kaže.

Tenzije na sastanku u Splitu: "Bit će ti jako neugodno kad pustim nešto." Pogledajte na što je Ivošević mislio

Puljak, dakle, zasad ne popušta pritisku građana. Tvrdi kako se traži rješenje u dogovoru s drugim gradskim kotarevima, javlja novinar Mario Jurič.

Jasno je da buna građana čini i političku štetu i pitanje je do kud će ići gradonačelnikovo zabijanje glave u pijesak. A kad govorimo o političkim odjecima, Jurič napominje i da je splitski SDP zatražio da Gradsko vijeće na idućoj sjednici poništi odluku o pretovaru otpada u Spinutu.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.





Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.