Zabranjeni hrvatski otok otvoren za posjetitelje: "Tko želi može ići, ali..."

Zamjenik pulskog gradonačelnika Siniša Gordić rekao je u četvrtak novinarima da je ukinuta zabrana pristupa otoku Sv. Andrija u pulskom zaljevu, nakon što su s otoka proteklih dana uklonjene i posljednje sekcije brodova, koje je tamo godinama odlagao Uljanik.

Djelatnici pulske komunalne tvrtke Herculanea počeli su čistiti otok od smeća i raslinja, no trebat će vremena da se očisti, sanira i popravi sve što je potrebno kako bi boravak bio siguran.

"Tko želi na otok, na kojem se nalaze neke od najvažnijih i najinteresantnijih utvrda austrijskog i austrougarskog naslijeđa u Puli, može ići na vlastitu odgovornost", rekao je Gordić prilikom posjeta novinara otoku Sv. Andrija.

Otoku je iz sigurnosnih razloga bio zabranjen pristup od 2023. godine jer su na istočnoj obali godinama bile odložene sekcije brodogradilišta Uljanik koje su onemogućavale pristup i uređenje.

Sveti Andrija donedavno je bio opterećen sekcijama koje je Uljanik skladištio dugi niz godina, pa zahvaljujem Uljaniku što je ipak odlučio maknuti te sekcije. Do sada je pristup otoku bio zabranjen iz sigurnosnih razloga, no uklanjanjem sekcija situacija se malo poboljšala, kaže Gordić.

"Plan je očistiti otok, sanirati i popraviti sve što je potrebno kako bi boravak bio siguran, a potom ćemo u dogovoru s Turističkom zajednicom i strukom odlučiti hoće li se raditi staze, šetnice ili nešto tome slično", dodao je.

Na pitanje novinara hoće li se na otoku izgraditi kockarnica, što je jedna od mogućnosti koju predviđa Generalni urbanistički plan Pule iz 2008. godine, Gordić je odgovorio kako Grad Pula u ovom trenutku ne planira nikakve kockarnice jer za zabavni sadržaj je potrebna infrastruktura.