Potpuni hit za ekipe, ali i ugostitelje: "Poslije našeg kviza se rodilo i dijete!"

U Hrvatskoj su se stidljivo pojavili prije nekoliko godina, da bi s vremenom okupljali sve više ljudi, a danas su, Pub kvizovi – potpuni hit. Jedan je posjetio i reporter Nove TV, Tin Kovačić.

Izgleda kao večernji izlazak vikendom, ali nije vikend već je radni dan. Sport, kultura, povijest, trivija, glazba… redaju se pitanja iz svih kategorija. Podijeljeni u ekipe, pub-kvizaši mozgaju, dogovaraju se i odgovaraju na pitanja voditelja.

"Jednostavno družim se sa ljudima koji su također znatiželjni kao ja. Nadmećemo se u nekakvom znanju, neopterećeni rezultatom, a najvažnija mi je stvar to što kada me supruga nazove i pita gdje si bio, ne kažem, bio sam u birtiji, nego kažem, bio sam na kvizu", ispričao je kazališni redatelj Mario Kovač.

"Nema razbijenih boca, nema tuča, nema buke zbog koje bi se susjedi bunili, a blagajna je puna, dakle, s pozicije ugostitelja - idealno", dodao je.

Druženje u opuštenoj atmosferi uz kviz, idealno je i za sklapanje novih prijateljstava… ali ponekad i više od toga.

"Zasigurno znam nekoliko ljubavi koje su tu započele, a mi čak imamo i taj jedan kuriozitet, možemo se pohvaliti da se jedno dijete rodilo poslije našeg kviza", ispričao je Goran Vesić, organizator Pub kviza.

Sve detalje pogledajte u prilogu.