Boris Jokić objasnio što nakon strave u Prečkom: "Cijela Hrvatska danas je proživjela traumu..."

Kako objasniti djeci što se dogodilo i je li sada pravi trenutak za tražiti krivca, objasnio je psiholog Boris Jokić, s njim je razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović.

Uvijek se ovako strašne stvari događaju negdje drugdje, ali evo došlo je i na naša vrata.

"Traumu su danas, uz djecu i roditelje u Prečkom, proživjeli i svi mi. Cijela Hrvatska danas je proživjela traumu. Ovaj čin je imao i ima posljedice na svaki dom. Svi bismo kao roditelji trebali razgovarati s djecom", rekao je Jokić.

"Nekoliko stvari koje bi preporučio roditeljima u razgovoru s djecom i mladima vezano za događaj koji se dogodio. Prvo je da taj razgovor treba biti otvoren, ne treba bježati od pitanja koja ta djeca postavljaju. Drugo je da treba biti takav da ih se pitaju otvorena pitanja. Ne samo je li te strah nego pitanja poput "kako se osjećaš?", objasnio je Jokić.

"Nadalje, takav bi razgovor trebao biti usmjeren na emocije. Emocije su prihvatljive, sve različite emocije. Ukoliko imate potrebu plakati ili biti tužni, ovo je taj trenutak. Čak i ako imate potrebu biti bijesni, ovo je trenutak za biti bijesan. Ako djeca nemaju reakciju, i to je prihvatljivo", dodao je.

"Važno je da kroz emocionalan razgovor pokažemo da mogu imati sigurnost koju oni najčešće traže kod roditelja i starijih osoba. Ako ju ne dobiju kod nas, oni je najčešće traže na društvenim mrežama. Stoga je jako važno da kao roditelji i odrasle osobe pokažemo da imaju utočište i oslonac", rekao je Jokić.

Reporterka ga je potom pitala je li sada pravi trenutak i put tražiti krivca ovog događaja.

"Mislim da to nije pravi put, u ovom trenutku sigurno ne. Kao što sam rekao prolazimo kroz traumu. U traumi i nakon, često su nam reakcije impulzivne. Ovaj događaj otvara brojna pitanja i važne društvene probleme. Međutim, na njih nije moguće i nije potrebno reagirati impulzivno. O problemima koje ovaj događaj otvara treba razgovarati smisleno i strukturirano i treba osmisliti rješenje koje će zbilja riješiti probleme", rekao je Jokić pa dodao što smatra da je rješenje.

"Nekoliko je opcija. Prvo je pitanje sigurnosti u školama, ne samo učenika nego i odgojno obrazovnih radnika, ali i roditelja same djece. To pitanje neće biti riješeno plaketom s natpisom 'škola - nulto mjesto tolerancije', neće nužno biti riješeno ni detektorom metala kao ni osobom na ulazu. Pitanje sigurnosti u školi zahtjeva strukturiran i smislen odgovor. To nije dnevno-političko pitanje koje će riješiti političari svojim, pomalo licemjernim odluka preko jedne noći. Ako se zbilja žele posvetiti sigurnosti u školama, ajmo svi zajedno doći, skupiti glave, napraviti nešto da svi budu sigurni. Hrvatska to sigurno može učiniti, ali to nije detektor metala. Tome se mora posvetiti pažnja", kazao je Jokić i složio se da je ovaj događaj okidač da se nešto napravi.

"Ovo mora biti okidač da se nešto smisleno napravi. Ne preko noći i ne reaktivno. Za pitanje sigurnosti u školama, mi to kao država i društvo možemo učiniti. Trebamo svi zajedno skupiti glave. U ime akademske zajednice poručujem da smo u stanju prevrnuti i nebo i zemlju da napravimo djetinjstvo u Hrvatskoj sigurnima. Ne da škola bude sigurna samo po plaketi nego sigurna za sve koji borave u njoj", objasnio je Jokić.

Potom je komentirao zapostavljenost pitanja mentalnog zdravlja mladih u Hrvatskoj.

"Taj problem je izrazito važan. Naime, ako gledate kakva je mentalna skrb za djecu i mlade, trenutno imamo najveći nedostatak specijalista psihijatara. Gotovo da je nemoguće doći do adekvatne psihološke i psihijatrijske skrbi. Potrebno je omogućiti da te usluge budu dostupnije djeci, mladima, ali i njihovim roditeljima. Trebali bismo destigmatizirati mentalne bolesti na razini RH i svima pružiti sigurnost, potporu i pomoć. Opet pozivam, umjesto da se bavimo trivijalnim nadmetanjima i da političari pokušavaju osvojiti svoje bitke, ajmo se baviti pravim problemima kao što je ovaj. Ajmo ovu tragediju kao društvo iskoristiti i riješiti probleme kao zrelu i pravo društvo", rekao je Jokić.

Pročitajte i ovo Za Dnevnik Nove TV Ravnatelj policije otkrio najnovije informacije: "O njemu postoje dva sigurnosna događaja"

Pročitajte i ovo izgubljen mladi život Roditelji za tragediju krive sustav: "Upozoravali smo da svatko može ući u školu bez provjere"

Pročitajte i ovo Užas na kraju polugodišta Dijete ubijeno u školi, ljudi se okupljaju u blizini mjesta tragedije: Suze teku niz lica

Pročitajte i ovo nakon tragedije Sazvan hitni sastanak Vlade! Predlažu se moguća rješenja: "To je teško za očekivati..."