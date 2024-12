Tragedija koja se dogodila u petak u Osnovnoj školi Prečko potresao je državu. 19-godišnji napadač je s nožem ušao u osnovnu školu, napao učenike i učiteljicu, a sedmogodišnje dijete je preminulo.

Očevid je završen, a više o najnovijim informacijama je reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić razgovarao s glavnim ravnateljem policije Nikolom Milinom.

Milina je rekao da će se o motivu moći govoriti tek kada se provede kriminalističko istraživanje. Ispričao je da je policija vrlo brzo došla na mjesto događaja, povukli su sve raspoložive snage i u suradnji s građanima brzo locirali napadača kojeg su onda uhitili.

"Nije bilo mogućnosti da se s njim obavi razgovor, on je zbrinut u zdravstvenoj ustanovi. Provode se hitne dokazne radnje, prikupljaju se obavijesti od svih koji mogu dati relevantna saznanja. Međutim, on nije zabilježen kao počinitelj kaznenih djela. U policijskoj evidenciji postoje dva sigurnosna 'događaja' - on nije prijetio ili se ponašao ugrožavajuće za druge osobe", objasnio je.

Poznato je da je počinitelj pohađao OŠ Prečko, no potrebno je utvrditi sve informacije kako bi se moglo govoriti o motivu i poveznicama sa zločinom. "Radi se o određenim psihičkim poteškoćama i liječenjima. Sve će se to utvrditi, policija će provesti istraživanje i o tome obavijestiti DORH", rekao je.

Milina ističe da su pokrenute inspekcije u zdravstvenim ustanovama, a da će i istražitelji prikupiti obavijesti i od zdravstvenih djelatnika. Trenutno se provode izvidi.

U idućem polugodištu će se u školi zaključavati ulazna vrata. "Kao društvo i kao institucija trebamo poduzeti sve kako bi na najbolju moguću mjeru doveli sprečavanje da se ovako nešto ponovno dogodi, a mi kao policija ćemo nastaviti djelovati preventivno", zaključio je.

