U koloni dugoj 5 i pol kilometara, koračalo se od vukovarske bolnice do Memorijalnog centra. Počast žrtvama odale su sve generacija, iz cijele Hrvatske, ali i susjednih zemalja. Reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak prati događanja u Vukovaru.

Ovo je prva kolona sjećanja pod posebnim ograničenjima zbog epidemije. Ujedno i prva kolona sjećanja u kojoj nije bilo predsjednika Republike, ali ni vukovarskog gradonačelnika.

Andrija Jarak javio je kako je u koloni bilo 10-ak tisuća ljudi što je puno više od 500 koliko je bilo preporučeno zbog epidemiološke situacije, ali ipak znatno manje nego prijašnjih godina. Dan je prošao bez ijednog incidenta, a najljepši trenutak bio je puštanje lampiona u Dunav oko 17 sati, rekao je Jarak.

U Koloni sjećanja nije sudjelovao gradonačelnik Ivan Penava jer je zaražen koronavirusom, a predsjednik Zoran Milanović ujutro u 11 sati položio je vijenac na Ovčari te se vratio u Zagreb. U koloni je bio premijer Andrej Plenković s nekoliko ministara i potredsjednikom Vlade Borisom Miloševićem koji je za Novu TV kazao da se došao pokloniti žrtvama te da će raditi na tome da se nađu nestali i poboljšaju se odnosi.

Bilo je nekoliko tisuća ljudi, ali razlika u odnosu na prošle godine je ogromna: Ovo su snimke iz zraka Kolone sjećanja iz 2019. i 2020.

Tužan dan, 29 godina prošlo je od pada Vukovara: Otkrivamo kako su nastale pjesme posvećene gradu heroju

Jarak je razgovarao i s braniteljem Ivanom Lukićem koji je zahvalio cijeloj Hrvatskoj za ljubav koju je danas pokazala Vukovaru.

Lukić kaže da on ne zna i ne želi mrziti, a kolonu je stvorila mržnja. On vjeruje kako je moguć suživot u gradu, no samo ako se ljudi odmaknu od politike.

"Naravno da je moguće, ali kad izađu iz getoizacije svojih političara i puste djecu u vrtiće da se zajedno druže, da se potuku, da prođu sve one dječje bolesti koje smo mi prolazili. Puno ljudi, Srba, u Vukovaru mi je reklo da se stide onog što je napravljeno u njihovo ime i neće biti ničega dobrog dok ta djeca ne budu zajedno odrastala i shvatila da jedino oni na taj način mogu izgraditi Vukovar i bolju budućnost", kaže Lukić.

Branitelj ističe kako za njega Vukovar nije "pao" već je okupiran.

"Vukovar nije drvo da bi pao. Pogledajte snimke. To su horde ljudi sa oružjem koju pucaju, siluju, ubijaju. Odakle teza da je Vukovar pao? Vukovar je oružano okupiran i to je jedina istina", kaže Lukić.

Na pitanje vjeruje li da će se pronaći 1800 nestalih ljudi, Lukić odgovara: "Pitanje je da li je sve ovo vrijedilo 34 mrtve djece i više od 2700 ubijenih u Vukovaru. Ja vjerujem, nadam se, ako je ovo način pomirbe, da se svi pronađu, da se svaki zločinac kazni, bilo koja strana. Ne možemo govoriti samo o jednoj strani, niti možemo ići s tezom da su svi Hrvati dobri, a svi Srbi loši. To je deplasirana priča, ali nažalost oni koji bi željeli živjeti u Hrvatskoj, da svoju domovinu osjete, da je to njihovo. Ali ovi koji se brinu o žitu, da li je stradalo u Leskovcu ili Valjevu, a ne u Varaždinu ili Koprivnicu, do tada ćemo mi vrlo teško raditi o tome i za nas je suživot vrlo upitan", rekao je i dodao kako dijele prostor u gradu i on se nada da će vrtići i djeca "učiniti ovaj grad boljim". Vjeruje u svjetliju budućnost.

"Naravno da vjerujem u budućnost. Ja sam se prvi vratio u svoj grad, ovo je najljepši grad za život", kaže Lukić i dodaje kako smatra da političarima odgovara trenutna situacija.

"Kad politika malo zaboravi Vukovar, ovdje će se lijepo živjeti", rekao je te za kraj istaknuo kako se nada da Vukovar neće postati žarište zaraze nakon današnjeg dana.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr