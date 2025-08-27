Obavijesti Foto Video Pretražite
Provjerite koje trgovine i trgovački centri rade ove nedjelje

27. kolovoza 2025.
Trgovina, ilustracija
Trgovina, ilustracija Foto: Getty Images
Pogledajte kako rade trgovine i trgovački centri u nedjelju, 31. kolovoza.
  1. Kamp, ilustracija
    Svađali se i u kafiću

    Makljaža u kampu na obali: Tukli se Hrvati, Srbi, Crnogorac i Bosanac, oštetili su i inventar
  2. Stradao motorist, ilustracija
    crni dan na cestama

    Stravičan niz! Poginula tri motociklista, nova nesreća dogodila se na Jadranskoj magistrali
  3. Zdravko Mamić
    OPTUŽBA ZA MITO

    Mamić se oglasio o optužnici koju je pokrenuo, bijesan je: "Ja sam dosta časan i ponosan čovjek, ja drukere mrzim"

