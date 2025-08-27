Provjerite koje trgovine i trgovački centri rade ove nedjelje

Popis ostalih Konzumovih trgovina koje rade nedjeljom potražite na portalu radne-nedjelje.com.
Lidl
Zagreb:
Dubrava 33
Kobiljačka cesta 54
Osijek:
Ulica J. J. Strossmayera 350
Split:
Kralja Držislava 24
Kaufland
Zagreb:
Barutanski jarak 54, Zagreb-Barutanski Jarak
Planinska 2F, Zagreb Peščenica
Julija Knifera 1, Zagreb Središće
Kneza Branimira 119, Zagreb Ravnice
Zagrebačka cesta 136, Zagreb Zagrebačka 136
Jablanska ulica br. 80, Zagreb - Jablanska
Ul. Karela Zahradnika 16a, Zagreb Sloboština
Vile Velebita 6, Zagreb St. Grad
Jaruščica 6, Zagreb Blato
Antuna Šoljana 43, Zagreb Jankomir
Bistrička 6, Zagreb Sesvete
Rijeka:
Osječka 39, Rijeka Škurinje
Zametska 44, Rijeka Zamet
Osijek:
Josipa Reihl-Kira 40, Osijek
Split:
114. Brigade 6, Split-Ravne njive
Poljička cesta 34, Split-Trstenik
Plodine
Zagreb:
Ljubljanska avenija 2 B, Zagreb
Rijeka:
Zvonimirova 3, Rijeka
Labinska ul. 51, Rijeka
Interspar
Zagreb:
Kolakova 14, Dubrava, Zagreb
Avenija V. Holjevca 62, Zagreb
Ulica kneza Branimira 181, Zagreb
Škorpikova 34/2, Zagreb
Osijek:
Svilajska 31a, Osijek
Sv. Leopolda B. Mandića 7, Osijek
Split:
Josipa Jovića 93, Split
Tommy
Rijeka:
Vere Bratonje 28, Rijeka
Split:
Varaždinska 3 A, Split
Matoševa 29, Split
Zoranićeva 5, Split
Miroslava Krleže 1, Split
Držićeva 1, Split
Hrvojeva 2, Split
Dražanac 46 B, Split
Svetog Petra 44, Split
Dubrovačka 1, Split
Šoltanska 12, Split
Žnjanska ulica 4, Split
Eurospin
Samoborska cesta 131, Zagreb
Ulica hrvatskog preporoda 70, Dugo Selo
Ulica Veceslava Holjevca 15, Jastrebarsko
Zagrebacka ul. 49G, Sisak
Koprivnicka ulica 34A, Ludbreg
Ulica Ote Horvata 1, 33000 Virovitica
Cesta Dalmatinskih brigada 7a, Matulji
Zagrebacka 52, Požega
Štrmac 303, Labin
Ulica Istarskih narodnjaka 17, Stop Shop, Pazin
Ulica Mate Vlašica 51A, Porec
Ulica Matije Gupca 59, Zadar
Ulica Rimske centurijacije 100, Pula
4. Gardijske Brigade 1, Zadar
Stop shop, Ðakovo
Žutska ulica broj 1, Biograd
Još detaljniji popis svih ostalih trgovina u Hrvatskoj potražite na stranici radne-nedjelje.com.
Trgovački centri otvoreni ove nedjelje
Supernova Garden Mall
Z centar Zagreb
King Cross Jankomir
Designer Outlet Croatia
Supernova Buzin
Stop shop Velika Gorica
Ikea
Designer Outlet Roses
Supernova Sisak West
Supernova Karlovac
Supernova Križevci
Supernova Varaždin
Stop shop Ludbreg
Stop shop Čakovec
Supernova Koprivnica
Stop shop Daruvar
Supernova Požega
Stop shop Gospić
Stop shop Labin
Stop shop Pazin
Supernova Colosseum
Supernova Slavonski Brod
Galerija Poreč
Hey Park Zadar
Supernova Zadar
Stop shop Đakovo
Max City Pula
Stop shop Vinkovci
Supernova Šibenik
Dalmare Šibenik
Hey Park Vukovar
Stop shop Kaštel Sućurac
ZTC Rijeka
Stop shop Osijek
Mall of Split