Jezivo svjedočanstvo žena nakon pregleda kod splitskog ginekologa: "To mi je odmah bilo alarmantno, osjetila sam da je prijeđena granica"

Dvije žene u Splitu su reporterki Provjerenog Danki Derifaj ispričale o traumatičnom iskustvu kod istog ginekologa. Pregled je bio, kažu, neprikladan i vrlo uznemirujuć.

"Doktor me postavio na stol kao što se radi svakom ginekološkom pregledu. Stavio je dva prsta u vaginu i tražio da svako četiri sekunde radim Kegelove vježbe, a to je stezanje vaginalnih mišića. Zatim da radim svake dvije sekunde pa onda najjače što mogu i onda je stigla rečenica koja mi je upalila alarm: 'Bravo, bravo, vaš će partner vrlo brzo doći do vrhunca.'", ispričala je jedna žena.

"To su vrlo primitivne vježbe i može vam ih objasniti bilo tko. Ja ih već radim, ali je doktor baš htio provjeriti kako ja to radim. Stavio je svoja dva prsta u moju vaginu i ja sam četiri sekunde stiskala, pa isto toliko sekundi otpuštala. Odmah sam osjetila, odnosno odmah sam znala da se to ne treba događati, da sam u poziciji u kojoj ne trebam biti, ali nisam se snašla da reagiram", rekla je druga.

Dodatno ih je iznenadilo što je obje na kraju pregleda tražio broj telefona.

"Problem je što ja do tada nisam imala takvo iskustvo u svojih 30 godina odlazaka kod ginekologa. Tako da mi je ovo odmah bilo alarmantno, osjetila sam odmah da je prijeđena granica", rekla je prva.

"Nisam mu htjela dati broj. To je, eto, bila neka mala moja pobjeda u tom trenutku i rekla sam da me sestra obavijesti je li mi u redu papa test", istaknula je druga žena.

"Nisam mogla reći nikome što mi se dogodilo. Osjećala sam stid i sram, morala sam sama sa sobom to procesuirati. Što sam više razmišljala i čega sam se sjećala, sve mi je bilo gore i lošije. Na internetu sam provjerila što je ginekološki pregled, shvatila da doktor uopće nije obavio dio onoga što piše da je ginekološki pregled i da druge žene idu kod tog doktora te da moram upozoriti okolinu", dodala je.

Jedna od sugovornica Provjerenog obratila se i splitskoj udruzi za prava žena Domine, u kojoj kažu da im se javilo više žena s gotovo istom pričom.

"Ono što su nam one rekle da su se nakon ginekološkog pregleda osjećale uznemireno i traumatizirano jer nikad prije nisu imale slično iskustvo ginekološkog pregleda. Dakle, to što je njegovo ophođenje bilo malo čudno, tu su bile nekakve metode nekakvih Kegelovih vježbi i slično za što su nam ostale kolege rekli da baš nije praksa da se to na taj način radi", objasnila je Sani Šitić, volonterka udruge.

Ginekolog nije ni smio raditi u privatnoj klinici

Obje su žene zaposlenice gradskih tvrtki u Splitu, a spomenutom ginekologu su išle u sklopu rutinskog sistematskog pregleda na koji su upućeni svi djelatnici.

"Ja sam čula od drugih kolegica kako je razgovarao s njima, da je pitao da mu opišu seksualne igrice sa svojim partnerom. Neke su imale jako neugodno iskustvo. Konkretno, jednoj mojoj kolegici je rečeno da se sad može dobro 'izudarat' sa svojim partnerom", ispričala je prva sugovornica.

U istoj poliklinici – osim žena iz splitskih gradskih tvrtki poput kazališta, vrtića i sličnih – završile su i djelatnice splitskog HEP-a pa su se požalile svom sindikatu koji je shvatio ozbiljnost situacije.

"Osobito su se tužili na ginekologa. Žene su zaista izbjegavale taj pregled koji je neugodan, neprimjeren, neprofesionalno obavljen i bolan. Žene su imale i problema iza toga. Jednostavno, jedna drugoj su preporučale da ne idu. I tu smo odlučili nakon nekoliko upozorenja raskinuti ugovor", rekla je Mira Konsa iz Hrvatskog elektrogospodarskog sindikata Split.

O njegovom radu Derifaj je poslala upit i njegovom nadređenom, ravnatelju Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije u kojem je sporni ginekolog zaposlen. Da u slobodno vrijeme radi i u privatnoj poliklinici, njegov šef nije imao pojma.

"Ne znam. To mi je prvo saznanje. Nakon vašeg upita sam malo istražio i privatnu polikliniku. Saznali smo i da je njegov rad oglašen na stranici u privatnoj poliklinici bez moje suglasnosti i suglasnosti Uprave Doma zdravlja. Da bi netko mogao obavljati dodatni rad u bilo kojoj drugoj ustanovi, bila ona privatna ili javna, potrebna je suglasnost poslodavca", rekao je Marko Rađa, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije.

Derifaj je poliklinici uputila pisani upit, zvalu je telefonom i u konačnici otišla tamo i razgovarala s vlasnikom. Osim što je branio ginekologa i tvrdio da je prijavljen, poručio je da želi ostati suzdržan u ovoj situaciji. Na zamolbu da pismeno odgovori na upit, rekao je da je ekipa Provjerenog napasna i agresivna.

Derifaj je spornog ginekologa pokušala kontaktirati mailom, telefonom, SMS-om i WhatsAppom. Odgovorio je tražeći dijagnoze žena koje ga optužuju i grafikama o inkontinenciji, iako ni jedna sugovornica Provjerenog ne pati od inkontinecije.

Tijekom pripreme priloga Provjerenog, žene koje su kod spomenutog ginekologa bile na pregledu su poslale prijavu Hrvatskoj liječničkoj komori, Ministarstvu zdravstva, Gradu Splitu i Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova. Provjerenom su mahom odgovarali da dosad prijava nije bilo te da će istražiti slučaj.

Više o pričama tih žena i radu ginekologa možete pogledati u prilog Provjerenog na vrhu članka.

