O županu Žiniću kolege su odradile sjajan posao. Svaka sličnost s načelnikom Čeminca o kojem su u emisiji Provjereno već toliko puta pričali - što je na kraju rezultiralo i podizanjem optužnice protiv njega i petorice njegovih - uopće nije slučajna. Takvi likovi odražavaju zašto je u Hrvatskoj poželjna politička pozicija. Da uzmeš - sve što ti se pruža. Sve beneficije, sve subvencije, sve mogućnosti... sebi i, jasno, svojima. Element srama ili morala, potpuno je odsutan.

U optužnici sličnijoj epizodi koje se ne bi posramili ni pisci meksičkih telenovela - nastupaju načelnik Čeminca: Zlatko Pinjuh, njegovi sinovi, njegova nevjenčana supruga, njezin sin, djevojka njegovog sina...

Njih šestero prijavljeno je na jednoj adresi - kako bi ostvarili raznorazna prava. Načelniku općina sufinancira kredit u švicarcima, sinovima stanove, ali u Osijeku - koje oni onda iznajmljuju, isto i ravnateljica vrtića, djevojka sina nevjenčane supruge - kupi uz pomoć Općine pa odmah iznajmi, ali najbolji je ipak posinak - kupio je kuću, jasno uz poticaj, od vlastite majke - nevjenčane supruge koja inače vodi računovodstvo za Općinu gdje je gazda načelnik.

Optužio Provjereno da vode hajku protiv njega

Zlatko Pinjuh je opet stao pred kameru Provjerenog, da ih optuži kako vode hajku na njega. Za njega se može slobodno reći da je postao rubrika u toj emisiji. I koliko god o njemu pričali, nikako ispričati sve.

Nastavak scenarija na kojem bi pozavidjeli autori turskih i meksičkih sapunica, napisao je ovaj put DORH na 36 stranica. Sve ono na što su u Provjerenom upozorili prije gotovo četrii godine, načelniku Čeminca i petorici bližnjih, stavlja se na teret. I kupnja stanova i vožnja automobila komunalnog poduzeća...

Što on na to ima za reći? Pa očito puno, jer je tražio - ako žele intervju - da mu potpišu izjavu i puste odgovore u integralnoj verziji, na svako pitanje minimalno pet minuta! Dakle, sa sapunica idu prema Ben Huru.

Naravno da nisu ništa potpisali. Ali su saznali kako omogućiti da svaki član bliže i daljnje rodbine ima koristi od općinske blagajne? Kako kupiti stanove od vlastite majke, kako kupiti nekoliko stanova u godinu dana, kako zaposliti sina u vrtiću, komunalnom poduzeću, lokalnom nogometnom klubu. Vi ne znate, ali zna on! Ajmo - klapa - sedmi nastavak Dinastije iz Čeminca!

"Vi ne želite prihvatiti poštivanje zakonskih odredbi, nego nekakvih moralnih načela!!!", kazao je Pinjuh. Jer eto, misle da oni koji provode zakone moraju biti moralno i etički ispravni ljudi. No, vratit ćemo se na načelnika. I na otpužnicu koja mu je osvanula na stolu. Ima toga još!

Podnesena još jedna kaznena prijava

"Ja sam neki dan podnio još jednu kaznenu prijavu jer je još jedna subvencija otišla na njegovu adresu, Domovinske zahvalnosti br. 1", rekao je vijećnik HDSSB-a Matko Perković. I to u iznosu od 75 posto rate stambenog kredita. Ovo je ta adresa.

Simboličan i indikativan naziv - "Domovinske zahvalnosti" br. 1 u Grabovcu. Mjesto na kojem osim načelnika Pinjuha žive i sljedeći. Dvojica mu sinova. Sin i nećak žene koju u Čemincu nazivaju Pinjuhovom nevjenčanom suprugom. Posljednjih godinu dana živi, barem na papiru, i ravnateljica lokalnog vrtića, djevojka sina njegove nevjenčane supruge. Jer uvjet za subvenciju je prebivalište u općini.

"Dobila je subvenciju od 3500 kuna za stan u Osijeku. Pravosuđe je Pinjuhu svojim neradom dalo ponovo da radi kaznena djela", dodao je Perković. Unatoč novom pravilniku koji kaže da osoba koja traži subvenciju mora biti prijavljena tri godine u Općini, ona dobiva nakon samo godine dana prijave prebivališta.

Kako? Ekipa emisije Provjerenog ju je zvala. Rekla im je da nema vremena za njih. "Ne znam, kasnije me nazovite, kad želite, za sat, dva... hvala đenja!" rekla je Valentina Lovrić, ravnateljica Dječjeg vrtića Ivančica u Čemincu.

Stan iznajmljen studentima

Stan kupljen o svibnju, isto to ljeto iznajmljuje studentima. Njezin pak zaručnik Marko Drmić, šef je općinskog komunalca. Dakle i on je na plaći Općine. Kupio je kuću u Osijeku. I to pazite - od vlastite mame Mirte Dorić, kako je rečeno - računovotkinje i nevjenčane supruge Zlatka Pinjuha.

Modus operandi koji su još 2017. prikazali u Provjerenom. Tada su načelnika zatekli 100 km dalje u automobilu komunalnog poduzeća. Tada im je Pinjuh poručio: "Osigurali ste mi 70 posto glasova... dođite opet... i još jedno dva stana ćete mi osigurati".

I pritom su dokazali ne samo da se službeni auto vozi u privatne svrhe, već i da stanovi koje su sinovi Zlatka Pinjuha kupili, kako bi tobože riješili svoje stambeno zbrinjavanje - zapravo iznajmljeni.

Za mnoge odluke, vode se i postupci. USKOK je krajem srpnja 2019. izuzeo dokumente Općine na temelju kojih je sastavio optužnicu. "Mi možem plaćati i švicarce kredite i to 13 godina unatrag, i odvjetnike koji brane načelnika protiv koje su postupci pokrenuti", kazao je nezavisni vijećnik Općine Čeminac Ivan Rešetar.

DORH sastavio optužnicu na 36 stranica

Kupnji stanova Pinjuhovih sinova tada su prethodili dokumenti kojima su sinovi na oca i on na njih prebacivali nekretnine, sve kako bi stekli uvjete. Kaže načelnik, sve po zakonu. S time se ne slaže DORH koji je krajem prosinca sastavio opsežnu optužnicu na 36 stanica u kojoj tereti njih šestoricu.

"Je li moralno da na istoj adresi imamo pet subvencija za stanove u Osijeku i njegovu za kredit u švicarcima, koji da se isplate do kraja - ovu Općinu će stajati 2,6 milijuna kuna?!", pita se općinski vijećnik Matko Perković.

Jedini koji ne živi na toj adresi, predsjednik je općinskog Vijeća, Mario Kralj. "Ne bih ništa, hvala. Ne bih ništa, postupak je u tijeku... ne bih davao izjavu za medije. Toliko od mene, hvala i pozdrav", kazao je u telefonskom razgovoru Mario Kralj, predsjednik Općinskog vijeća Čeminca.

Za sve odluke Općine, načelnik kaže - to je volja naroda. Oni su birali vijećnike. "Kad mi za šest minuta završimo sjednicu s 15 točaka, onda možete misliti koja je to raprava, to se radi automatizmom. Kako je on zamislio jer njegovi vijećnici dižu ruke", objasnio je općinski vijećnik Ivan Rešetar.

"Izglašavaju njegove desne ruke koje sjede oko njega, a ti ljudi će na kraju na... nastraditi, ali on će svoju guzicu izvući", dodao je poljoprivrednik Petar Pranjić.

Iz emisije Provjereno su tražili od načelnika da im stane pred kameru. Tražio je od njih da potpišu dokument u kojem će mu dopustiti da na svako pitanje odgovara pet minuta. I pritom sve pustiti u integralnoj verziji. Odbili su. I dopustili mu pet minuta da kaže što ima! Naravno, pritom je, osim što su oni snimali njega, i on snimao njih.

Pinjuh snimao razgovor

Na načelnikovu žalost, nisu mu uspeli srediti još dva stana, ali zato jesu optužnicu.

Pinjuh: Je možemo sada dalje početi?

Provjereno: Mislite da smo vam mi smjestili ili DORH?

Pinjuh: He he, ja ne mislim, ja samo slušam što je rečeno, jer sam ja stvarno dosad mislio da je USKOK taj koji podiže optužnicu.

Provjereno: Pa je, zar ne?

Pinjuh: Ja vas molim da me ne prekidate, rekli ste da mogu odgovoriti!

Provjereno: Samo izvolite.

Pinjuh: Ovo je najbolji dokaz otkud ste vi počeli! Od subvencije stanova, pa smo završili s ovom jednom sladostrašću i izjavom da ste mi sredili optužnicu.

Provjereno: Niste li vi krenuli sa sladostrašću kada ste nam rekli da ćemo mi vama srediti još dva stana?

Pinjuh: Aaaa....

Provjereno: Tako ste mi sami rekli u našem razgovoru prije koliko ono godina...

Pinjuh: Dopustite da završim pa ćete mi dati drugo pitanje.

Provjereno: S obzirom na to da vi mene napadate... zašto ja vama ne bih kontrirao s istinom.

Pinjuh: Ovo je izjava Nove TV.

Provjereno: Kao što je i vaša izjava da ćemo vam mi srediti dva stana!

Pinjuh: Ja ću na to odgovoriti.

Provjereno: Pa izvolite.

Pinjuh: Počeli smo u 2017., u trećem mjesecu, u vrijeme u kojem su bili lokalni izbori i ta medijsko institucionalna kampanja je trajala do mjeseca svibnja, kada je splasnulo pa je počelo nanovo. Vaše pitanje oko subvencije stanova je završilo u optužnici i sigurno da to nije nešto lijepo ili nešto što bi se trebalo događati, no međutim, ona je realnost i stvarnost i od toga se ne može pobjeći. No USKOK-ova optužnica, kada bi ju pročitali svi oni koji rade u USKOK-u, mislim da bi rekli da pisac ove optužnice, po mom osobnom mišljenju u najmanju ruku bi trebao dobiti otkaz zbog neprofesionalnosti. To je što se tiče same optužnice.

Provjereno: Ok, vi i dalje smatrate da je ona sporna!? I da ono što je u optužnici se vama ne može staviti na teret?

Pinjuh: Aposlutno! Ne samo meni nego nikome od ovih svih šest osoba.

Provjereno: Koliko od tih šest osoba živi na vašoj adresi?

Pinjuh: Samo malo... dopustite da završim, vi mene prekidate....radite ono što ste radili i dosada, ne može. Optužnica je tu i ona se tiče subvencija.

Provjereno: I vašeg korištenja automobila!

Pinjuh: Apsolutno, pristajem na sve, subvencija stanova, temeljem optužnice je okarakterizirana kao zlouporaba ovlasti. To je temeljno pitanje, poštivanje ili nepoštivanje odluka Vijeća. I USKOK i Nova TV sve ove godine derogira demokratske procese, a demokracija je izbor većine u predstavničkom tijelu koja donosi odluke.

Provjereno: Hoćete reći da i DORH derogira?

Pinjuh: S ovakvom optužnicom da.

Provjereno: I svi ostali mediji?

Pinjuh: Oprositite ovo je Nova TV izjavila, ne ostali?

Provjereno: Što je to Nova TV izjavila?

Pinjuh: Da ste sredili optužnicu.

Provjereno: Mi smo samo radili svoj posao?

Pinjuh: Pustite sad to.

Provjereno: Mi smo samo iznosili činjenice na osnovu kojih je DORH reagirao.R ecite vi meni, jel vas nakon svega ovoga imalo sram?

Pinjuh: Ne vidim razloga da bi me trebalo biti sram! Vi to možete ukalupiti u bilo kakve izjave i bilo kakve...

Provjereno: Dobro, ljudi se prijavljuju na vašu adresu samo da bi dobili subvenciju?

Pinjuh: To su gluposti.

Provjereno: Jel vaši sinovi žive tu ili u Osijeku?

Pinjuh: Žive tu?

Provjereno: A recite, g. Valentina Lovrić, ravnateljica dječjeg vrtića živi li i ona ovdje?

Pinjuh: Da, živi u Grabovcu!

Provjereno: Da, Domovinske zahvalnosti 1.

Provjereno: Pa koliko ljudi živi kod vas?

Pinjuh: Trenutačno sedam. Ali ne kod mene.

Provjereno: Nego?

Pinjuh: Žive na toj adresi!

Provjereno: Jel vi iznajmljujete prostor?

Pinjuh: Ja ne iznajmljujem ništa, ja nisam ni vlasnik.

Provjereno: Tko onda iznajmljuje?

Pinjuh: U tome je problem i ove optužnice koja se temelji na lažnim, kao i vaše emisije na lažnim zaključcima i tobožnjim procesima koji su doveli...

Provjereno: Je li laž da su vaši sinovi kupili te stanove?

Pinjuh: Samo malo. Laž je da sam ja dao suglasnost za korištenje te adrese, to je laž?

Provjereno: Pa tko je vlasnik te adrese?

Pinjuh: Istražite

Provjereno: Pa vaš sin.

Pinjuh: Pa to nisam ja.

Provjereno: Pa jel i on u optužnici?

Pinjuh: Je. Zakon o prebivalištu govori jasno tko daje suglanost za prijavu adrese, a svjedoci će to potvrditi, jel oni tamo žive ili ne žive. Ne možete vi.

Provjereno: Gospođa Valentina je isto kupila stan u Osijeku na račun te subvencije.

Pinjuh: Apsolutno!

Provjereno: Vi i dalje ne mislite da je problem u tome da ova Općina financira ljude da kupuju nekretnine u drugim dijelovima Hrvatske?

Pinjuh: Zašto bih to mislio, pa ja moram poštovati odluke Općinskog vijeća?

Provjereno: Pa čije su to bile ideje, da se uopće stavi u odlučivanje vijeća?

Pinjuh: Sad ste postavili dobro pitanje, zakon o sufinanciranju kredita iz 2017. i tadašnja ministrica demografije je zvala sve jedinice lokalne samouprave da se aktivno uključimo u zadržavanje ljudi u Hrvatskoj i demografska obnova.

Provjereno: Vi zadržavate ljude u RH, to je istina. Ali ne u svojoj općini!

Pinjuh: Oprostite!!! Čekajte samo malo... vaši zaključci idu u tome smjeru da smo napravili nešto krivo.

Provjereno: Imamo samo još minutu.

Pinjuh: Zakon je ovo kojeg smo poštivali!

Provjereno: Nekako je baš dosta išao vama u korist... Nego, tko vama plaća odvjetnike?

Pinjuh: Kako vi znate dal' meni ide u korist?

Provjereno: Koliko općina subvencionira vaš kredit?

Pinjuh: Ja nisam kupio stan!

Provjereno: Imate li vi kredit koji vam plaća Općina?

Pinjuh: Da završimo ovu priču!

Provjereno: Imate li kredit i koliko vam plaća Općina!

Pinjuh: Imam u švicarcima, i plaća mi trećinu!

Provjereno: Koliko subvencionira vašoj i obitelji za stanove?

Pinjuh: Ma vi ne razlikujete švicarce i stambene.

Provjereno: Sve ja razlikujem. Vi imate švicarce, oni stambene, koliko njima Općina plaća?

Pinjuh: 75 posto.

Provjereno: 75 posto?

Pinjuh: Bilo bi idealno da je 100 posto... hahaha... Evo što se kod vas događa.

Provjereno: ok, recite mi za kraj.

Pinjuh: Želja vam je da prikažete nešto što ne stoji!

Provjereno: Mislim da stoji. Ok, vidim da 37 ljudi ima subvenciju kredita. Vaši sinovi, osim što jedan radi u komunalnom, a drugi u KBC-u Osijek, rade još svaki po posao jedan u HNK Grabovac, drugi u Dječjem vrtiću Ivančica!

Pinjuh: Ne vidim ništa sporno!

Provjereno: Koliku naknadu dobivaju za to?

Pinjuh: Ovaj u nogometnom klubu 3200, a ovaj u vrtiću 1800.

Provjereno: Nije postojala niti jedna nezaposlena osoba na području općine, a da je mogla raditi taj posao?

Pinjuh: Gospodine Mato, vi kada budete načelnik općine...

Provjereno: Što, onda ću ja zaposliti svoje sinove?

Pinjuh: Hehe, onda ćete vi organizirati rad na području te općine.

Pustili su ga koju minutu dulje, jer vjeruju da se ovo trebalo i moralo čuti. Pa i ovako, u integralnoj verziji.

Razmjeri koristi od male općine

A da vam dodatno pojasnimo razmjere u kojem optuženici imaju korist od ove male općine, evo i crno na bijelo:



Zlatko Pinjuh - načelnik, ima naknadu od 6500 kuna, predsjednik je lokalnog nogometnog kluba, ima subvenciju od trećine mjesečne rate na kredit u švicarcima.



Marko Pinjuh - sin načelnika, radi u komunalnom poduzeću u vlasništvu Općine, tajnik je nogometnog kluba s naknadom od 3200 kuna na mjesec, ima subvenciju od 75 posto za stambeni kredit.



Ivan Pinjuh - sin načelnika, ima subvenciju od 75 posto za stambeni kredit, radi povremeno u lokalnom Dječjem vrtiću Ivančica i prima naknadu od 1800 na mjesec.



Marko Drmić - sin računovotkinje Općine, šef komunalnog poduzeća u vlasništvu Općine, ima subvenciju od 75 posto za stambeni kredit za kupnju kuće od vlastite majke.



Josip Crnčan - nećak računovotkinje Općine, zaposlen u komunalnom poduzeću Općine, ima subvenciju od 75 posto za stambeni kredit.



Mario Kralj - predsjednik Općinskog vijeća, zaposlen u komunalnom poduzeću.

Dakle, dobro je biti Čeminčanin! Barem nekima. "2400 stanovnika, imate 920 umirovljenika. Ako svakom date 500 kuna, u ovakvoj situaciji će dizati i ruke i noge za njega", kazao je poljoprivrednik Petar Pranjić navodeći kako tu misli na uskrsnice, božićnice i na metar drva. "Čovjek je genije", dodaje Pranjić.

On u svemu tome ne vidi problem

Genij koji u svemu ne vidi problem. Niti u nametima koji su najveći u Baranji, prirezima, takozvanim putarinama koje želi naplaćivati za ulazak traktora u polje koje mu osporava i Upravni sud, a kamoli da mu je problem korist koju on i njegova ekipa ima od tih nekoliko sela. On ga ne vidi, ali vidi državno odvjetništvo.

"Osuđujuće presude USKOK-ovih optužnica su preko 90 posto, e sad hoće li on biti u onom ostatku...", navodi općinski vijećnik Matko Perković.

Godinama vijećnici, mještani, poduzenici i poljoprivrednici upozoravaju. Samo ekipa emisije Provjereno u Čemincu je bila sedam puta. "Vi ste više ovdje nego oni koji su prijavljeni na adresu Domovinske zahvalnosti broj 1, mogli ste i vi dići neki kredit", dodao je Perković.

Priča je ovo koje se ne bi postidjeli ni pisci meksičkih telenovela.

Emisija koja svakog četvrtka mijenja društvo nabolje, Provjereno, kao i urednica i voditeljica Provjerenog Ivana Paradžiković, u utrci su za medijsku nagradu Zlatni studio u kategorijama Najbolja TV emisija i Najbolji TV voditelj/voditeljica.

Podržite ih svojim glasom, a kako to učiniti saznajte ovdje.

Emisiju gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr