Zlatko Pinjuh je načelnik općine. Nevjenčana mu supruga vodi knjige za općinu. Njezin je sin direktor komunalnog poduzeća. Njegov sin zaposlenik komunalnog. Općina načelniku i obojici sinova sufinancira kredite. Službeni auto on koristi u privatne svrhe, čak smo ga i uhvatili u tome. Zbog svega navedenog, sumnje na zloupotrebu položaja i ovlasti, u općinu je upao DORH. A on je sredio da mu općina plaća odvjetnika ako dođe do optužnice. Sada, pak, kleveće da je reporter Provjerenog Mato Barišić dobio 100.000 kuna da radi priloge o njemu.

Narod je Zlatka Pinjuha za načelnika Čeminca izabrao dva puta, i to dvotrećinskom većinom u prvom krugu, unatoč tome što su mještani upozoravali na sumnjive radnje.

Zlatko Pinjuh je inače liječnik. Prema dostupnim podacima, zarađuje oko 11.700 kuna na mjesec.

Posao načelnika je, kaže, volonterski rad. Koliko god on volonterski bio, svaki mjesec kapne mu iz Općine još 6000 kuna. Uz to, ista ta općina, plaća mu 2700 kuna kao potporu jer ima kredit u švicarcima. Ništa sporno, kaže, sve je po zakonu, pravilima koje donosi njegovo općinsko vijeće i ljudi iz njegove stranke, isti oni koji s ekipom Provjerenog i dalje ne žele imati posla.



''Nemam komentara za vas'', rekao nam je telefonom Mario Kralj, predsjednik Vijeća općine Čeminac. Kaže da zovemo općinu. Zato smo nazvali pročelnicu Ivanu Viljevac, no dvaput nam je poklopila slušalicu.

Sin načelnika Pinjuha zaposlen je u općinskom komunalnom poduzeću. Žena koju naziva osobom od povjerenja, a mještani nevjenčanom suprugom, vodi knjige za desetke tisuća kuna na mjesec. ''Žena zna taj posao i to je to'', kaže Pinjuh. Govori da u Općini radi oko 120 ljudi.

Sukob interesa – nepoznat pojam. Ali ima još. Sin, kako kaže ''ne-nevjenčane'' supruge, već osobe od povjerenja, šef je komunalnog poduzeća. Nećak isto radi u komunalnom, a i sin mu. Pinjuhovi, pak, sinovi, njih dvojica, kupili su stanove uz subvenciju općine, i pritom od tate i općinskog vijeća dobivaju 1000 kuna na mjesec. I to općinskog novca. Subvencija da se mladi s područja općine skuče, pa su se oni skučili u Osijeku, dvadesetak kilometara dalje. U tim stanovima, kako je Provjereno lani istražilo, ne žive Pinjuhovi.

Otkako je njega - sve je bolje

Malo subvencija, pa malo kuna od stanarine i za par godina – stanovi isplaćeni. Sve to vrijeme, tvrde mještani, dečki s tatom žive na obiteljskom imanju. Pa su braća kupila, ne svaki po jedan, već svaki po dva stana u godinu dana u krugu par stotina metara u osječkom Sjenjaku. Za komunalnog redara i medicinskog tehničara rekli bismo svaka čast. Sposoban tata, sposobni i sinovi. ''Kakve to veze ima? Što ne bi oni smjeli kupiti još stanova? Ja u tome ne vidim problem'', govori Pinjuh.



Otkako je njega, načelnik kaže, sve je krenulo nabolje. Sada se dijele subvencije, božićnice, uskrsnice, stipendije, nagrade. Divota, rekli bismo, ali samo prvu. ''To su odluke koje donosimo u korist mještana općine Čeminac. Pa hvala Bogu, i ja sam mještanin'', brani se Zlatko Pinjuh. Što bi rekli u narodu – džabe smo krečili, problema nema.

Ekipa Provjerenog Čeminac je ponovno posjetila nakon što je u srpnju u Općinu upao USKOK zbog sumnje na zluporabu ovlasti i položaja, ne samo načelnika, nego i predsjednika vijeća. ''U tom trenutku smo mislili da nam se Gospa ukazala i da je kraj. Ali nije bio kraj'', kazao je HDSSB-ov Marko Perković.

Nakon ispitivanja, DORH nastavlja s istragom, a načelnik se vraća u Čeminac, pa opet podiže, ionako najveću, komunalnu naknadu za gotovo 20 posto. Tada se protiv njega dižu i neki dojučerašnji stranački kolege. ''Ja sam bio protiv tih komunalnih naknada, znaju kolege, i protiv tih putarina. Ali ne vrijedi moj glas kad on ima većinu'', govori HDZ-ov vijećnik Ivan Žulj.

Spomenute putarine bile su porez za korištenje nerazvrstanih putova. U pravilu, poljskih. Poljoprivrednici su se žalili pa je dio te odluke osporio Upravni sud. Međutim, vješti načelnik je i tome doskočio. Pa se pozvao na zakon o cestama i odnio novi pravilnik. Novi pravilnik kaže da tko hoće s traktorom u polje – neka plati.

''Razlog je iscrpljivanje nas gospodarstvenika, plaćati njegove hirove i kupovati glasače iz mojih i vaših novaca. I tim sredstvima je okupio jednu hrpu ljudi koji njega drže na površini'', kazao je Petar Pranjić, poljoprivrednik iz Novog Čeminca.

Znakovi su tu. Uskoro, bez sumnje, stižu nova rješenja, a nakon toga i kazne tko se ogluši. Pitali smo lokalnu policiju je li sve po pravilima, a odgovor još nismo dobili. Zbog svega, desetak najupornijih iz općine obratilo se svim institucijama.

DORH kaže da izvidi traju. Ministarstvo uprave govori da ono nije nadležno za pitanje cesta. Ministarstvo poljoprivrede kaže da su proslijedili državnom inspektoratu. Jedini rječitiji bili su u Poljoprivrednoj komori koji su zgroženi i tvrde da će učiniti sve da pomognu poljoprivrednicima koji žele raditi. Sve u svemu – ništa konkretno. Jedino konkretno ili šokantno, kako se uzme, jest da će načelniku Općina platiti odvjetnika ako DORH protiv njega podigne optužnicu.

Osnovao svoju stranku

No načelnik ide dalje. Nakon što ga se HDZ zbog USKOK-ove akcije odrekao, on ih je preduhitrio. Sam je izašao iz stranke i osnovao novu – Hrvatsku narodnu listu. Po selima kruže bilteni stranke s porukama koje su neke od njih ozbiljno zabrinule. ''On kroz te biltene na neki način spominje da se mora obračunati s nama kao '91. kao što su znali'', kaže Milenko Jumić, poljoprivrednik iz Grabovca.

Pinjuh kaže da to – nije previše. ''Nimalo. Pa mi smo se '91. s tim ljudima obračunavali pravno, nismo nikoga ubili, nego smo se vratili mirnom reintegracijom. Dakle, pravnim putem. To je sad druga stvar kako čiji mozak nešto sebi pojasni", govori Pinjuh.

Službeni automobil više ne koristi

S bivšim šefom na razini županije, Ivanom Anušićem, sada se gleda poprijeko. Čak su bili i na sudu zbog prijašnjih Anušićevih izjava. Što se tiče automobila komunalnog poduzeća koji je koristio u privatne svrhe, a u kojem ga je ekipa Provjerenog zatekla i lani, također ima objašnjenje. Ne koristi ga u privatne svrhe jer je kupio BMW.

Kaže da je automobil komunalnog poduzeća koristio samo jednom, onda kada smo ga u njemu zatekli, i da ga je platio 200 kuna. No nije ga platio 200, nego čak 250 kuna. Za to stvarno postoji i dokument. Doduše, on datira od 11. travnja, dan nakon što smo ga sreli u tom vozilu. Je li brže bolje nakon snimanja išao uplatiti ili je računovodstvo, ili osoba od povjerenja, zaboravila proknjižiti?

Sve u svemu, načelnik tvrdi - čist je k'o suza! DORH-ove istrage se ne boji! ''Ne znam zašto. Pa nisam ja ni jednu odluku donio'', kazao nam je Pinjuh i istaknuo da on odluke samo predlaže, a donosi ih predsjednik Općinskog vijeća. ''Što bi me trebalo biti sram? Sve je transparentno i doneseno na način da su svi s time upoznati'', poručuje načelnik Čeminca.

Dakle, problema očito nema, sve je splet okolnosti. Okolnosti u kojima i načelnik, ni kriv ni dužan, jednostavno ima sreće da je okružen ljudima koji cijene to što on radi. Moderni Robin Hood. Onaj koji daje, ali i prima.

Mnogima od mještana uskoro će se odužiti. Ne on, zapravo, već vijeće jer je ono to koje donosi odluke. Sve odluke, uvijek, ne on. Svakom umirovljeniku daje 400 kuna. Nekome božinica, nekome omotnica s novim nametima.

