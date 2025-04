"Grči mi se tijelo, gubi glas, ne mogu disati": Morena se bori za život, a HZZO joj odbija liječenje

Moreni Begić liječnici su preporučili fizikalnu terapiju u toplicama kako bi očuvala ono malo što joj je ostalo pokretljivosti. Međutim, HZZO joj odbija potvrditi boravak u toplicama. U njenu slučaju, kažu, primarna bolest je pretilost, a ona nije uključena u šifrarnik bolesti koje omogućuju rehabilitaciju u toplicama.

U začaranom krugu

''Ne tražim ništa što mi ne pripada prema medicinskim standardima, samo pravo na liječenje koje bi mi omogućilo dostojanstven život. Neću stati dok ne osiguram pravo na liječenje svima kojima je potrebno'', poručuje Begić, koja je u razgovoru za DNEVNIK.hr opisala kako se našla u začaranom krugu.

Debljati se počela zbog endokrinološkog poremećaja u trudnoći kada je u četiri mjeseca dobila čak 37 kilograma, a danas teži 166: ''Ja sam inače bila vitka, bavila sam se sportom – rukometom, skvošom, aerobikom, vozila sam bicikl... bila sam zaista jako aktivna. U trudnoći sam dobila kilograme, morala sam ležati veći dio trudnoće i od onda se borim s debljinom.''

Begić se osim s pretilošću kao kroničnom bolešću, bori i s autoimunim bolestima, predijabetesom, GERB-om, hipokalcemijom, endokrinološkim problemima, psorijatičnim artritisom(PsA), ostalim specifičnim bolestima intervertebralnog diska (M51.8), bolovima u donjem dijelu leđa (M54.5), oporavka nakon operacije karcinoma štitnjače s malignim potencijalom te ostalim bolestima.

Tim Okruglica.info i Nada Jambrek Foto: Privatna arhiva



''Ove bolesti ozbiljno narušavaju moju pokretljivost, funkcionalnost i kvalitetu života. Trpim jake bolove, slabost mišića, metaboličke poremećaje i ograničenja u svakodnevnim aktivnostima“, ističe Begić i upozorava: ''Moje zdravlje je upitno s obzirom na to da mi zaista nije dobro i ne znam kako da se iščupam iz ovoga ako mi zdravstvo ne pomogne. Jedna od liječnica mi je rekla – ako vama ne daju toplice, kome daju? To je apsurd.“



Da bi očuvala preostalu pokretljivost i spriječila daljnje propadanje mišića i zglobova, liječnici su joj, kaže preporučili stacionarnu fizikalnu terapiju u toplicama. No, HZZO joj je dao odbijenicu pozivajući se na to da pretilost (čija je šifra E65-E68), u njenu slučaju primarna bolest, nije uključena u šifrarnik bolesti za toplice.

Na izložbi Morene Begić Foto: Privatna arhiva

Sudska bitka

Zbog slabe pokretljivosti i atrofije mišića osoba je s invaliditetom i pomaže joj patronažna sestra, a fizikalnu terapiju obavlja kod kuće uz pomoć fizioterapeutkinje, no u posljednje vrijeme to je postalo nemoguće:'' Često imam hipokalcemiju, grčenje tijela, gubi mi se glas, tijelo mi se izobličava doslovno ostajem bez zraka i ne mogu disati.''



Begić objašnjava da ne može koristiti lijekove za mršavljenje niti je kandidatkinja za operaciju na crijevu ili želucu s ciljem gubitka tjelesne težine: ''Zbog GERB-a ne mogu na barijatrijsku operaciju. Za mene drugog liječenja nema s obzirom na gastroenterološke predispozicije, ne može mi liječnik garantirati da će sve biti u redu. Ne mogu se liječiti ni dostupnim lijekovima za predijabetes koji rezultiraju smanjenjem tjelesne mase jer se pokazalo da sam podložna neželjenim nuspojavama tih lijekova. Naime, nekoliko mjeseci uzimala sam lijek sličan Ozempycu i narastao mi je tumor. Riječ je o tzv. dobroćudnom tumoru s malignim potencijalom zbog kojeg su mi morali odstraniti i štitnjaču i doštitne žlijezde. Išla sam i kod psihijatra da vidimo imam li opsesivno-kompulzivni poremećaj. Nemam. On je napisao da je moj problem endokrinološke, a ne psihološke prirode.''



S obzirom na druge bolesti koje ima, a čije šifre, navodi, ulaze u šifrarnik za toplice, Begić smatra da joj HZZO ima mogućnost odobriti toplice po toj osnovi: ''Ja sam došla u stanje atrofije, ne mogu šetati, hodati... Nemam sredstva... Zar sustav ne bi trebao pružiti pomoć umjesto da nas ostavlja bez rješenja?"



Podnijela je žalbu na HZZO-ovo rješenje, no odbijena je pa je zahtjev da joj se omogući terapija u toplicama podnijela i Upravnom sudu u Zagrebu, koji također nije imao sluha pa je uložila prigovor i predmet je sada na Višem upravnom sudu.

Što rade institucije?

''S obzirom na to da je navedena osiguranica protiv drugostupanjskog rješenja Direkcije Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje uložila tužbu Upravnom sudu u Zagrebu, nismo u mogućnosti komentirati postupak koji je u tijeku'', poručili su iz HZZO za DENVNIK.hr.

Kani li HZJZ uvrstiti šifru pretilosti (E65-E68) u šifrarnik bolesti koje omogućuju stacionarno liječenje u toplicama, barem za teške oblike bolesti, pitanje je na koje iz HZJZ-a nismo dobili odgovor, prebacili su sve na HZZO dok iz Ministarstva zdravstva na naš upit, barem do objave ovoga teksta, ni traga ni glasa.

Morena Begić - 2 Foto: Privatna arhiva

U međuvremenu, o problemu u kojem se našla Begić progovara i kroz umjetnost te se njezinu prvu samostalnu izložbu imena "Začarani krug I CODE E66:debljina/pretilost" može pogledati u Muzeju prigorja u Sesvetama do 13. travnja, a cilj je podići svijest o ovoj bolesti te naglasiti potrebu za multidisciplinarnim pristupom liječenju.