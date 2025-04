Upozoravali su, ali nitko nije reagirao! "Kupili smo milijun nečega, a ne možemo čovjeku spasiti život"

U hitnim situacijama, put do bolnice s udaljenih otoka jednostavno - predugo traje. Postoji hitna helikopterska služba, postoje MUP-ovi i MORH-ovi helikopteri, postoji hitna brza brodica. Kako je onda moguće da se dogodi ovakva tragedija? Priču donosi Provjereno.

Smrt 25-godišnjaka koji je s Lastova do bolnice putovao više od 8 sati, ponovno je u fokus javnosti stavila problem o kojem liječnici i mještani Lastova upozoravaju godinama. Po olujnom jugu kada helikopteri nisu u mogućnosti poletjeti, oni su u potpunosti odsječeni, nerijetko prepušteni sami sebi. Jer brza brodica koja je nabavljena da doskoči upravo tom problemu, usidrena je u Dubrovniku. Do Lastova joj treba više od dva sata.

Prije manje od godinu dana dogodila se gotovo identična priča s Lastova, tada je srećom, ona imala sretan kraj. Mladić je preživio. Na njihova upozorenja i vapaje nadležni tada nisu reagirali. Pitaju se - hoće li sada?

"Da nas je netko zvao, mi bismo svakako podigli helikopter", rekao je nakon posljednje tragedije ministar obrane Ivan Anušić.

"Jesu li iskorišteni svi resursi koji su bili na raspolaganju? U tom trenutku i gledajući vremenske uvjete - da!", smatra ministrica zdravstva Irena Hrstić.

"Mi sada imamo sve resurse, nemamo više što tražiti, kupovati itd. Prema tome, ulazimo zapravo u ovaj sustav hitne medicine koji nije dobro postavljen", objasnio je Miljenko Bura, bivši voditelj projekta Hitne helikopterske medicinske službe.

Na papiru imamo sve. A Lastovo, čini se, nema ništa. I upravo na to upozoravaju godinama.

"Rekla sam vam, rekla sam vam svima. Jer sam i tad 2024. rekla neće nitko ništa poduzeti dok nam netko ne umre i sad nam je netko umro i sad ćemo se pitati zašto", rekla je za Provjereno liječnica Ema Milović.

Doktorica Ema te kobne noći 23. ožujka nije bila dežurna. Poučena prijašnjim iskustvom znala je da mora doći. Dok je njezin kolega pacijenta održavao na životu, ona je pokušavala organizirati prijevoz do bolnice.

Helikopter, iako najbrža i najpouzdanija opcija s obzirom na vremenske uvjete, odmah je otpao. Druga opcija trebala bi biti brza brodica. No, ona je bila u Dubrovniku.

Tada je započela borba sa sustavom. Kontaktirali su Lučku kapetaniju, brodicu parka prirode. Zbog uvjeta na moru i stanja pacijenta ni to nije bila opcija.

Nakon mukotrpnog traženja, ispitivanja i pokušaja dogovora, postalo je jasno da je jedini način prijevoza pacijenta bio Jadrolinijinim trajektom Marko Polo. Samo za to, za dogovor kako će ugroženog pacijenta uopće početi transportirati do bolnice trebalo im je sat i pol.

Helikopterski prijevoz u ovom slučaju, bio je jedina dovoljno dobra opcija, ali zbog lošeg vremena nije bio moguć. Postavilo se i pitanje zašto nije kontaktiran MORH? Oni tvrde, da su nas zvali mi bismo došli, no prijašnje iskustvo pokazuje drukčije.

"MORH-ov helikopter sam ja zatražila tjedan dana prije, odnosno desetak dana prije, 13.ožujka. Ciljano i pravilno po pravilniku i po protokolu, preko 112. Tad mi je rečeno da ne može doći. Ali isto tako, u helikopteru MORH-a, otkad je prekinut ugovor sa Hitnom, nema medicinske opreme i nema medicinskog tima", objašnjava Milović.

Ravnateljica hrvatskog Zavoda za hitnu medicinu ne smatra se odgovornom.

"Po mom mišljenju ona je odgovorna bez sumnje. Iza toga može biti još neko daleko, daleko manje odgovoran. Naravno da postoji i još odgovornih. Ono što stavlja veliku odgovornost na doktoricu Grbu, to je to što nije uspostavila komunikaciju i koordinaciju sa službom 112. I to se ovdje drastično pokazalo", smatra Miljenko Bura.

"Kupili smo milijun rafali, milijun nečega, a ne možemo čovjeku spasiti život. Što će nam sve to i vodovod i kuća i ambulanta, ako mi ne možemo na Lastovu spasiti čovjeka?", komentirao je Zdenko Barbić, otac unesrećenog.

Sada se traži krivac, i treba ga se naći. Ali oni koji su ovu situaciju doživjeli iz prve ruke, govore javnost upire prstom na krivo mjesto.

O slučaju hitnog zbrinjavanja na otoku Lastovu novinarka Provjerenog Nikolina Cetinić kontaktirala je Ministarstvo zdravstva i dogovorila razgovor s ravnateljicom za primarnu zdravstvenu zaštitu. Nakon što je Provjereno poslalo pitanja na koja traže odgovore, otkazali su izjavu.

Inspekcija istražuje slučaj, obitelj i prijatelji oplakuju preminulog, a ministrica poručuje da je to tragičan, izoliran slučaj.

Ovaj, kako kaže ministrica zdravstva, izolirani slučaj ima ime. Frano Borovina. 25-godišnjak je to kojeg je iznevjerio sustav. Ali i njegovu obitelj, prijatelje, otočane. Gotovo da nema čovjeka na Lastovu koji nije doživio agoniju prijevoza do obližnjih bolnica.

