Smrt mladića upozorila na dugotrajan problem: "Gdje smo bacili puste novce?"

Mladić (26), čiji je život ozbiljno bio ugrožen, morao je hitno s Lastova do bolnice. No, helikopter zbog nevremena nije mogao poletjeti. Nije mogao isploviti ni brod lučke kapetanije ni brodica Hitne pomoći, pa je do bolnice u Dubrovniku prevezen u trajektu.

"Vozilom hitne pomoći prebačen je do dubrovačke bolnice, gdje je preminuo. Reagirali su najbolje što su mogli", rekao je Luka Lulić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije.

I prije tog slučaja otočani su htjeli puno bolja prometna rješenja i povezanost s kopnom, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Pezo-Moskaljov.

"Gdje smo bacili puste novce iz Europske unije i naše u brodice i helikoptere ako nisu u ovim uvjetima, za što se investiralo, pomoći otočanima?", rekao je Denis Barić, predsjednik Otočnog sabora.

Traže reviziju lokacija i prijevoza koji sada država ima, ali i pravilo zlatnog sata – minuta koje na otocima život znače, pogotovo u zimskim mjesecima kad su zbog nevremena odsječeni.

