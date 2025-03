SPORNA LOKACIJA

Poligon za autoškole postaje parkiralište, sprema se bojkot: "Sve zjapi prazno, a oni traže još 250 mjesta"

Park and Ride Borongaj Foto: DNEVNIK.hr

Grad Zagreb odlučio je proširiti Park and Ride na Borongaju, a kako bi to mogao, preselit će poligon autoškola na Žitnjak. Ujedinjeni predstavnici autoškola upozoravaju da je to loše i opasno rješenje koje će dovesti do brojnih problema. Ljuti su i što ih nitko od nadležnih još uvijek o tome nije obavijestio, nego su sve saznali iz medija. Zagreb i HAK o projektu pak ne žele govoriti.