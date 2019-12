U zgradi Gradske uprave u Zagrebu održana je konferencija za novinare na kojoj su objašnjeni razlozi smjene docenta Bore Nogala s mjesta ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak.

Docenta Boru Nogala smijenilo je Upravno vijeće Dječje bolnice Srebrnjak. Tim povodom u Gradskoj upravi održana je konferencija za medije na kojoj su predsjednica Upravnog vijeća Ana Stavljenić Rukavina, zamjenica gradonačelnika Jelena Pavičić Vukičević te pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo Vjekoslav Jeleč objasnili razloge za Nogalovu smjenu.

''Kada vijeće dobije izvješće o propustima u postupanju, dužno je razriješiti ga. Prema tome, Nogala nije smijenilo Upravno vijeće jer ima mogućnost o tome samostalno odlučivati, već zato jer je to dužnost. Sve drugo su insiniuacije'', kazala je na konferenciji Stavljenić Rukavina.

Nije smijenjen zbog projekta bolnice

Dodala je da razlog smjene nije projekt Dječje bolnice Srebrnjak koja je u srpnju ove godine potpisala najveći infrastrukturni projekt iz zdravstva i znanosti u Hrvatskoj u vrijednosti od 60 milijuna eura. Kaže da je upravo Nogalo stopirao projekt ''jer već mjesecima ne raspisuje natječaj za izradu projektnih aktivnosti''. ''Time je svjesno i namjerno ugrozio, u posljednjoj godini svog mandata, rad na ovom važnom projektu'', rekla je predsjednica Upravnog vijeća.

Kao nepravilnost u radu bivšeg ravnatelja bolnice navode da je na natječaju za pedijatra, Nogalo zaposlio liječnika bez specijalizacije. ''To je kao da raspišete natječaj za profesora matematike, a zaposlite profesora likovnog jer je ostavio dobar dojam'', rekla je Jelena Pavičić Vukičević. Dodala je da je znakovito da dječja bolnica Srebrnjak jedina nije potpisala ugovor s HZZO-om.

Pročelnica Gradskog kontrolnog ureda Ana Matijević rekla je da, nakon što je Nogalu uručeno izvješće kontrolnog ureda, imao mogućnost da dostavi dokumente kojima bi osporio navode izvješća, on to do danas nije učinio. ''Željela bih naglasiti da je do srijede, kada je odlukom Vijeća razriješen, dana su se, ne samo otkad je upoznat s izvješćem o njegovu razrješenju, kontrolne aktivnosti provodile dva mjeseca'', objasnila je Matijević.

''Ovo je jedino rješenje''

''Iako se to želi svesti na osobnu razinu, naša je dužnost pratiti rad institucija. Vjerujem da su svi oni koji su danas prozivani doista dali svoj maksimum i da je ovo jedino rješenje samim time jer je to jedini zakonski okvir u kojem moramo djelovati'', kazala je zamjenica gradonačelnika.

Jelena Pavić Vukičević kaže da nije istina kako je Nogalu zapriječen ulaz u bolnicu kao niti to da je zabranjena konferencija za medije u bolnici. ''O tome smo doznali iz medija. Doista smo zgroženi. To nije istina'', rekla je Pavičić Vukičević.

Zamjenica gradonačelnica istaknula je da očekuje postupanje institucija. ''Ravnatelj koji kaže da nije znao... Moramo se upitati gdje je bio ranvatelj kad je bolnica dostavljala dokumentaciju. Valjda zna što je dostavljano jer je on dostavljao'', poručila je Pavičić Vukičević.

Ana Stavljenić Rukavina kazala je da je sada na mjesto ravnateljice bolnice imenovama predsjednica stručnog vijeća Lana Tambić Bukovac koja je kazala da je imenovanje odbila. ''Mi nemamo odluku predsjednice stručnog vijeća da ona to odbija. Zasad prema odluci Vijeća ravnateljica je kolegica Tambić Bukovac'', rekla je Stavljenić Rukavina.

Pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo Vjekoslav Jeleč kazao je da Upravo vijeće posljednjih mjeseci ''imalo uistinu otežan odnos s dječjom bolnicom''. ''Želimo da se ustanova što prije vrati normalnom funkcioniranju'', kazao je Jeleč.

Drama pred bolnicom Srebrnjak, smijenjeni ravnatelj se rasplakao: "Nikome nisam lizao dupe"

Ranije danas ispred bolnice je s novinarima razgovarao i Nogalo, nakon što mu je zabranjen ulazak na konferenciju koja se trebala održati u bolnici. Nogalo je u suzama poručio da nije kriv za navodne nepravilnosti u svom radu zbog koji je i smijenjen.

Bivši ravnatelj Srebrnjaka Boro Nogalo: "Smijenjen sam staljinističkim metodama!"; oglasila se i predsjednica Upravnog vijeća

''Mogu reći samo da su sve izmislili. Nisam nikada nikome lizao dupe, nisam ušao ni u kakvu stranku i sada je tako kako je. Da ti nakon 23 godinue kažu da će te smijeniti na temelju nekog papira. U dva dana te smijene kao da nikada nisi ništa radio i još ti impliciraju da sam nešto krivo radio. Pa nema šanse. Ja ću se i dalje boriti za svoj obraz i svoje ljude'', kazao je Nogalo i zaradio pljesak okupljenih liječnika.