Prihodi tvrtke sina i snahe gradonačelnika Dumbovića rastu s milijuna na devet, unazad nekoliko godina, a tajni izvor nam otkriva biznis model u Petrinji i zašto za neke poduzetnike nema posla.

Kada je tata postao gradonačelnik, sinu i snahi je sinula ideja - pa da, osnovat ćemo firmu koja će poslovati s gradskim firmama. A bavit ćemo se poslom kojim su se inače bavile one, samo će to sada prepustiti nama. Genijalna ideja. Na naš račun. Zatim se dogodio potres i opseg posla drastično se povećao.

Petrinji trebaju skele, sin ima, treba i zaštitna oprema i maske, opet sin i snaha uskaču, doduše ne proizvode, nego jeftino kupe u BiH pa prodaju gradu Petrinji, jer tata je gradonačelnik. Sve može. Ako ne dobiju na natječaju, postaju podizvođači. I opet sve ostaje u obitelji. A oni koji ne plate da dobiju gradski posao, koji ukažu na korupciju - oni kod nas, umjesto da ih slavimo kao heroje, izvuku deblji kraj.

Ovo je tajni izvor čiji su osobni podaci poznati redakciji Provjerenog, a koji dobro zna kako se posluje u gradu Petrinji. ''Ne možeš im prići. Ne može nitko tu doći osim Titan Commercea. Tu u gradu ne može nitko obavljati sve osim tri firme'', govori tajni izvor. ''Lokalni šerif. Znači, mora biti kako on kaže ili ne može biti drugačije'', dodaje.



Jedna od tih spomenutih tvrtki koje neprestano dobivaju poslove s gradskim tvrtkama, Titan Commerce, u vlasništvu je sina i snahe gradonačelnika Petrinje Darinka Dumbovića. ''Zna se unaprijed dvije tri godine tko će što raditi. I da ide javni natječaj, da ide sve znači. Sve se zna. A naravno izbjegavaju te javne natječaje. Idu toliko iscjepat posao da ne ide javni natječaj'', pojašnjava tajni izvor.

Sin i snaha gradonačelnika zarađuju direktno od gradskih tvrtki, u gradu gdje je tata - prvi čovjek. Nakon potresa, govori nam, angažman se povećao. ''Sve! I zaštitnu opremu i maske i usluge prijevoza, usluge rada strojeva. Adaptacije razne. Ama baš sve. I to se ne pita koliko košta, znači koliko ti treba para donesi'', govori tajni izvor.

Dobivaju, kaže, brojne gradske građevinske radove po uhodanom modelu. ''Ukoliko bi sad bilo sumnjivo nama, građanima ili nekome da Titan Commerce dobiva sve poslove, znači angažiraju neku drugu firmu. Ta druga firma je izvoditelj radova, on je kao proizvođač, a ubiti jel je i izvođač samo što ne piše da je izvođač'', naglašava tajni izvor.

U posjedu smo faktura gradske tvrtke Privreda s tvrtkom Titan Commerce. U prosincu prošle godine i u siječnju angažirani su na brojnim poslovima - unajmljivanje stroja, odvožnje građevinskog materijala. Te je dokumente na društvenim mrežama prvi podijelio novinar Marin Vlahović. I sad grad, kaže, istražuje kako su dokumenti procurili van.

''Prema mojim saznanjima, neki strojevi su nabavljeni od samog Komunalca da bi se poslije opet iznajmljivali gradskim tvrtkama. Obavlja poslove koje su prije obavljale gradske tvrtke. Oni su mu prepustili nešto što je bilo unutar javnog sektora da bi obavljao sin gradonačelnika'', pojasnio je Marin Vlahović, istraživački novinar.

Zaposlenici gradskih tvrtki, kaže nam istraživački novinar, a potvrđuju i naši izvori, nose maske tvrtke gradonačelnikova sina i snahe. Bila je jedna od tvrtki koja je 2018. godine nabavljala za tu gradsku tvrtku radnu i zaštitnu obuću i odjeću. Vrijednost tih ugovora je otprilike sto tisuća kuna. Ali, nije angažirana tek sada. Još zanimljivije je kada je nastala.

Tvrtka je osnovana u travnju 2015. Samo dvije godine nakon što je gradonačelnik Petrinje postao Darinko Dumbović. Već 2017. tvrtka njegova sina i snahe ima promet od oko milijun kuna. Zapravo, to je najzanimljiviji dio priče - prihodi. U 2018 više od pet milijuna kuna, u 2019. više od osam milijuna kuna. Neprestano im rastu poslovni prihodi.

Krenuli smo prema Petrinji potražiti gradonačelnikova sina, ali i samog gradonačelnika, no zaposlenik nam je rekao da su otišli nedugo prije nego smo došli. U Titan commercu nismo imali sreće, pa smo se uputili do ureda gradonačelnika.

Ljubavnih problema, kaže Dumbović - nema, ali je nizao probleme koje ima u gradu nakon katastrofe. Na upit kako to baš tvrtka prije u vlasništvu snahe, a sad sina dugi niz godina posluje s gradskim tvrtkama dok paralelni neki poduzetnici kažu da ne mogu raditi te iste poslove, Dumbović kaže da sami dođemo do istine. ''Vidite koliko je tih. Svi su se mogli javit na natječaj, ama baš svi. Dođite do istine'', istaknuo je Dumbović.

Neke su mala javna nabava. Neke su cifre male, 10, 20, 50. 000 kuna, na što je Dumbović rekao da mu ''je baš drago što smo to rekli''. ''Kažite narodu koliko je tih malih nabava, da znamo i da tražimo onda odgovornost'', istaknuo je Dumbović.

Nasmijao se na činjenicu da je član skupštine Privrede, a Privreda posluje s tom tvrtkom njegova sina. ''Da ali nisam direktor. Nisam direktor'', naglasio je Dumbović i kazao kako nikako ne može utjecati na direktora. ''Ne! Ne dolazi u obzir! Nikada nisam došao i rekao da netko mora radit u ovom gradu nešto. Ja nisam u sukobu interesa. Nemam razloga'', kaže Dumbović.

Gradonačelnik Petrinje: "Banovina je na respiratoru. Ako se sve bude donosilo kao Zakon o obnovi, onda je dug i predug put oporavka!"

Samo zato što nije direktor, a član je skupštine ste tog društva. ''A gledajte, član skupštine... Direktor je taj koji nabavlja'', rekao je Dumbović. Gradonačelnik je, zanimljivo, u tvrtki Privreda član skupštine društva zajedno s načelnikom općine Lekenik. Skupština imenuje direktora. Za poslove manje vrijednosti ne treba javni natječaj. Baš takve poslove, vidimo u dokumentima, dobiva tvrtka u vlasništvu njegova sina i snahe. Ali bitno, kaže gradonačelnik, da on nije direktor i da nema njegova potpisa nigdje.

''Grad Petrinja nikada, ali baš nikada i ja kao gradonačelnik nisam potpisao ništa niti dao narudžbenicu za svoju obitelj. To drugo što su eventualno oni bili podizvođači ili radili za nekoga, to je tržište. I nisu radili za veću cijenu, već samo za manju'', pojasnio je Dumbović.

Na upit ima li nekakvih ponuda za dealove te ima li korupcije na toj razini, Dumbović kaže ''koliko on zna - nema.''

U jednom trenu se ustao i kazao da mora ići. A onda nudio i poklone. ''Evo poklonit ću vam ovu... Baš mi se sviđate svi skupa'', aludirajući na novinare. Na upit tko mu se točno sviđa, kaže - novinari. ''Ja nikad nisam bježao od novinara'', rekao je Dumbović.

Gradonačelnik Petrinje otkriva kada će prvi stanovnici stići u kontejnersko naselje: "Ništa nije idealno, ali radi se danonoćno"

Darinko Dumbović je postao gradonačelnik prije sedam godina kao HNS-ovac. Iz te stranke izlazi 2015. kada dolazi do sukoba sa tadašnjom mu zamjenicom, SDP-ovom Svjetlanom Lazić. Uočila je, kaže, nesrazmjer u njegovoj imovini. ''Analizu smo napravili imovinske kartice koju je prijavio 2013. i imovinsku karticu koju je prijavio 2015. Usporedite dva broja i vidite razliku'', kazala je Lazić.

''Postavlja se pitanje otkuda se u dvije godine imovina povećala za dva milijuna kuna. A nije bilo nikakvih dodatnih izvora prihoda'', ističe Lazić. Gradonačelnik se pravda razlici u cijeni kvadrata tijekom godina. ''Mislite da je bogaćenje to što se u imovinskoj kartici pretvorila ista kvadratura zemlje u nešto što je bilo jednu kunu, a poslije dvije kune, i tu se stvorila razlika'', pojašnjava Dumbović.

2013. je imao četiri oranice i šumu kraj Gline vrijedne nešto više od pola milijuna kuna. A 2016. devet oranica u Petrinji vrijedno ukupno dva milijuna i 550. 000 kuna. Primjećeno je i da se sredstva iz proračuna troše kako ne bi smjela. Kad je Svjetlana Lazić počela previše pitati, on ju je, kaže nam, izbacio iz ureda.

''Ono što je najgore bilo, a to je da sam u petak otišla kući. Normalno u pola četiri. Zaključala kancelariju, u ponedjeljak došla na posao. Moj kompletan namještaj stoji na hodiku gradske uprave, vrata su zaključana, a brava je promijenjena'', prisjetila se Lazić. SDP je podnio kaznenu prijavu protiv Dumbovića - odbačena je.

A Most ga je sada prijavio za gospodarski kriminal.

''Svi u gradu znaju da tvrke njegove obitelji ili tvrtke koje svi u gradu znamo. recimo da Skela Banovina je fiktivna tvrtka u vlasništvu gradonačelnikove obitelji. Nama se nije deseio zemljotres sad. Mi smo u zemljotresu i prije zemljotresa'', napomenula je Luca Gašpar Šako iz Mosta nezavisnih lista.

Darinko Dumbović je sada u Reformistima Radimira Čačića. Prije četiri godine je ušao u Sabor na listi Milana Bandića da bi onda napustio Bandićev saborski klub i podržao Vladu Andreja Plenkovića. Iz oporbe upravo u tome vide razlog što se Dumbovića "ne dira".

''Kako smo dobili neslužbeno nije bilo u nacionalnom interesu da se bilo koja kaznena prijava protiv njega istražuje'', rekla je Lazić. ''Kao što je postojalo ratno profiterstvo, tako postoji i profiterstvo nakon potresa. Sad neka institucije ispitaju tko je sad netom kupio drobilicu za šutu? Za ovaj građevinski materijal koji će se mljeti da bi se negdje mogao sanirati ili smjestiti. Tko je taj skupi uređaj kupio? Tko je kupio sve te silne kamione'', upitala je Gašpar Šako.

No, bio netko bitan ili nebitan premijeru ili Vladi, institucije bi trebale raditi svoj posao. U slučaju gradonačelnika Petrinje, posla itekako ima, kaže Vlahović. ''Kada imate gradonačelnika koji uđe u sobu pročelnice za financije, koji sve njih drži u jednom stanju straha, onda su ti ljudi nakon što naprave prvi prijestup na neki način uvučeni u sve što se tamo događa'', pojašnjava Marin Vlahović.

Darinko Dumbović je u jednom trenu našeg razgovora kazao kako bi on sve one koji kradu, a pogotovo u vrijeme prirodne katastrofe slao na Goli otok. Ali sam na njemu da opet postoji, uvjeren je, ne bi završio. ''Nema šanse da se nešto ustanovi. Nema teoretske šanse'', jasno je istaknuo Dumbović.

Na kraju smo poslušali njegov savjet i poslali zahtjev za pristup informacijama gradu i gradskim tvrtkama da vidimo koliko je točno poslova dobila tvrtka njegova sina i snahe. Taj odgovor još čekamo.

Emisiju gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr