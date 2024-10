Potresna svjedočanstva zaposlenika bolnice: "Tjeraju nas da skupljamo mrtve golubove, štakore i infektivni otpad"

Zaposlenici s invaliditetom govore - posao u KBC-u Rijeka nam je postao nepodnošljiv. Neki su završili na bolovanju s dijagnozama stresa. U svojoj nemoći pred institucijama počeli su se obraćati i medijima.

Nižu se optužbe na uvjete rada, na izvanredne otkaze, na sumnju u namještanje natječaja. Sve to traje već dulje vrijeme. Nalazi Službe za nadzor na radu tvrde - bilo je nepravilnosti. Jedan od otkaza već je proglašen nezakonitim, a vodi se još niz sudskih sporova.

KBC u pismenom odgovoru za Provjereno tvrdi - ništa od toga nije istina! Je li to baš tako provjerila je reporterka Nikolina Cetinić.

2018. godine u KBC-u Rijeka zaposlene su osobe s invaliditetom na poslovima održavanja hortikulture. Sve je počelo kao lijepa priča i pozitivan primjer inkluzije. A pretvorilo se u, jednom riječju, omalovažavanje. Kaže to Filip Vidović, zaposlenik KBC-a Rijeka. Njegov kolega Robreto Savanović dodaje, "Tjerali su na da infektivni otpad kupimo, mrtve golubove i štakore po riječkom KBC-u i da drobimo karton, a mi za to nismo uopće ni obučeni".

Predrasude, omalovažavanje, prijetnje. Optužbe su to osoba s invaliditetom zaposlenih u KBC-u Rijeka. Govore to i njihovi roditelji. "Svi su na bolovanju završili. Izgubit će zdravlje i na kraju će morat sam dati otkaz jer neće moći izdržat to", govori jedan od njih.

"To je šok za roditelja, a još je veći šok što ne možeš ništa".

Tvrde, do svega je došlo kada su smijenjeni njihovi prvotni šefovi, a na mjesto rukovoditelja došao Željko Baković, inače diplomirani kriminalist. Bivši rukovoditelj tog istog odjela gotovo dvije godine vodi sudski spor protiv KBC-a zbog izvanrednog otkaza.

"Razlog mog otkaza je ukazivanje direktno ili indirektno na nepravilnosti koje se u KBC-u dešavaju i koje je praktički jedan dio opće poznate priče u Rijeci", napominje Gradimir Šain, bivši rukovoditelj odjela za tehničku službu.

Izvanredni otkazi, radni sporovi, tvrde i namještanje natječaja, optužbe osoba s invaliditetom. Što se to točno događa u KBC-u Rijeka?

Priču pogledajte u videoprilogu reporterke Provjerenog Nikoline Cetinić.

Pročitajte i ovo stao pred kameru Provjerenog Kako je ovo uopće moguće? Bivši političar vara sve redom, žrtve nemoćne, a njegove izjave šokantne: "Svi lažu"

Pročitajte i ovo Sudac blokirao U zadnji tren odgođeno pogubljenje čovjeka osuđenog za smrt bebe: "On je nevin čovjek"

Pročitajte i ovo Migracije Jedna hrvatska bolnica postala je posebno privlačna rodiljama: Pogledajte što sve nudi