Rodbina, prijatelji, stranački kolege - to je često ulazna karta za prolazak na javnim natječajima u Hrvatskoj. Pokazuje to i posljednji slučaj dodjele bespovratnih sredstava zbog koje je prvi put u povijesti - uhićen i smijenjen jedan ministar. Riječ je o bivšem ministru graditeljstva, a nekad gospodarstva - Darku Horvatu. Prozivaju se i bivši ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić i aktualni potpredsjednik Vlade Boris Milošević. USKOK ih sumnjiči kako su utjecali da određene tvrtke dobiju potpore, iako nisu trebale. Reporterka Provjerenog Ana Malbaša otišla je u mjesta gdje su sjedišta više spornih tvrtki i provjerila - tko stoji iza njih, koje su njihove veze s politikom i jesu li zaista dobivena sredstva utrošena na ono za što su bila namijenjena?

Pogodovalo se tvrtkama prijatelja, kumova i stranačkih kolega da dobiju bespovratna sredstva. USKOK sumnja da je ukupna šteta za državni proračun veća od dva milijuna kuna.

U općinu Čađavica, udaljenu oko 2 i pol sata od Zagreba, ekipa Provjerenog stigla je svega nekoliko tjedana nakon što su ondje otkrili manipulacije s dodjelom zemljišta. Automobil zaustavljaju pred tvrtkom Megamont i traže vlasnika Petra Rončevića. Radnik nema komentara, a na telefonski poziv se ne javlja ni Rončević ni njegov otac Mirko Rončević - načelnik općine iz redova HDZ-a.

Odlaze do druge tvrtke koja se spominje u najnovijoj aferi koja trese Vladu jače nego ikada. Riječ je o tvrtki Cestogradnja iza koje stoje Mario i Goran Koić. Radnica govori da su na dobrom mjestu, ali da nema nikoga i da ne zna ništa. Jednog od vlasnika ne mogu dobiti jer on već odslužuje zatvorsku kaznu zbog toga što je skrivio prometnu nesreću. Vozio je, naime, pijan i usmrtio vozača traktora.

"Čisti kriminal koji je prevršio svaku mjeru"

USKOK sumnja da je bivši ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić pogodovao da se i Cestogradnji i Megamontu dodijele potpore od skoro 200.000 kuna.

"Mislim da je to čisti kriminal koji je prevršio svaku mjeru i za svaku osudu", kazao je Josip Đakovac iz Čađavice.

"Nevjerojatno da mi ne možemo u ovako malim sredinama živjeti normalno, da je to sve mito, korupcija, dogovori, posredovanja", navodi Branko Karamarković iz istog mjesta.

Mirko Rončević upravlja Čađavicom dva desetljeća

Mirko Rončević upravlja općinom Čađavica puna dva desetljeća. A prije četiri godine njegov je sin odlučio otvoriti tvrtku. Nije imao niti 30 godina tada, već za godinu dana milijunski promet u tvrtki. Dobre poslovne politike ili dobre veze? Izvori Provjerenog kažu da je riječ o ovome drugome, odnosno da se radi o korupciji i politici.

Materijal iz tvrtke načelnikova sina druge su tvrtke bile premorane kupovati, kažu. I nije samo taj dogovor oko materijala postojao, već i da tvrtke moraju dati određeni postotak ljudima na političkim pozicijama kako bi dobile određeni javni posao.

Kazali su da je jedna od tih tvrtki Građevinarstvo Horvat. U javnosti je postala poznata nakon gradnje kuće Tomislava Tolušića. Njen vlasnik Tomislav Horvat u telefonskom razgovoru je demantirao postotak koji je morao dati od javnog posla i da je morao kupovati materijal u tvrtki načelnikova sina.

Na kući Tomislava Tolušića radila je i Cestogradnja iz afere s potporama. "Firma Horvat je gradila istovremeno Dom zdravlja u Čađavici i paralelno s tom izgradnjom je gradila Tolušićevu kuću u Virovitici", navodi Đakovac.

Koići dobri s načelnikom općine

Cestogradnja godinama obavlja niz javnih poslova. Izvori Provjerenog kažu da su Koići dobri prijatelji s načelnikom općine.

"Osobno sam prisustvovao gdje je gospodin Mario Koić bio na privatnim feštama uz načelnika. Drugi dan su u Općini objavili video kako je sklopljen posao za izgradnju nogostupa po svim selima gdje je gradila njegova tvrtka nogostupe i sve", navodi izvor.

Cestogradnja je gradila i dječji vrtić za koji lokalni političari drže da je preplaćen. "U isto vrijeme kad se radi vrtić u Čađavici, istovremeno se gradi kuća sina načelnika općine Rončevića i on ima u biti potpuno neprikosnoveno vlast u cijeloj Čađavici. Od udruga, od zapošljavanja u školi, od zapošljavanja u županiji", navodi Josip Rastija iz Čađavice.

Miloševića poznaje s televizije

Iz Čađavice ekipa Provjerenog ide u Dvor na Uni. U obiteljsku kuću prima ih vlasnik tvrtke Zeko Dvor. Jedna je od više tvrtki za koje USKOK sumnja da su potpore dobile iako nisu trebale, a navodno je za to urgirao Boris Milošević.

Mile Zečević, vlasnik tvrtke Zeko Dvor, navodi da Miloševića poznaje u javnosti, s televizije. "On je zastupnik naših manjina, Srba tu...", dodaje.

Njegova je tvrtka, kaže, angažirala jednu konzultantsku tvrtku da im pripremi svu dokumentaciju za natječaj za bespovratna sredstva.

"Konzultant iz Majora, iz Kostajnice dolje. Odobreno mi je sto tisuća i još sam znači platio konzultanta i platio sam PDV na tih sto tisuća", navodi Zečević i dodaje da je konzultanta platio od svojih sredstava. Kažu da su utrošili sredstva namjenski – na računala, strojeve...

"Ako sam lagao nek bude meni na... Nek odmah dodje USKOK i mene vodi u zatvor", poziva Zečević.

Oni koji su potpore dobili kažu, sva dokumentacija je išla preko konzultanata. Jesu li one kako povezane s Miloševićem, to ne znaju.

Konzultanti za klijenta pripremaju dokumentaciju

Provjereno je zvalo i konzultantsku tvrtku koju im je naveo taj poduzetnik. Nisu im se javili pa su pitali neovisnu konzultanticu kako funkcioniraju takvi natječaji.

"Ono što je uloga nas kao nas konzultanata je da zapravo za našeg klijenta pripremimo projektnu dokumentaciju u skladu s pravilima. Nakon što mi klijentu predamo tu dokumentaciju, on tu prijavu predaje na natječaj, može biti europski, može biti nacionalni i zapravo naš posao je da ga pratimo skroz do trenutka do kojeg se ne dogodi dodjela ugovora za njega temeljem tog poziva. I nakon toga je također moguće ugovoriti i provedbu projektu", objašnjava Ariana Vela, konzultantica za povlačenje sredstava iz EU fondova.

"Svaki kontakt konzultanta s bilo kojim tijelom u sustavima upravljanja i kontrole koje sudjeluju u postupku dodjele je zapravo za klijenta štetan jer se time zapravo remete sva načela i primarnog i sekundarnog prava EU i zapravo je to nešto što je u cijelosti nezakonito", dodaje Vela.

Tri tvrtke nisu zadovoljile uvjete

Mnogo se moćniji ljudi kriju iza tvrtki za koje USKOK sumnja da je urgirao ministar Darko Horvat preko Ane Mandac koja je bila zadužena za provedbu programa.

Ukupno su tri tvrtke za koje USKOK sumnja da nisu zadovoljili uvjete, a da su dobili potpore: Dors projekt, Klesarska radionica i Eko Kotor. Svi su dobili skoro 200.000 kn, dvije imaju sjedište u Kotoribi. Iza tvrtke Klesarska radionica je Željko Kovač. A iza Dors projekta i Eko Kotora - Ivan Kos. Uz obje se vežu i Ines i Dario Friščić.

Tvrtka Eko Kotor je dobila i kredit HBOR-a, ali i još potpora od ministarstva gospodarstva za izgradnju farme pilića.

Pogodovanje određenim osobama prilikom dodjele bespovratnih sredstava bile su iz programa "Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina" za 2018. godinu. Provjereno je pronašlo taj program koji potpisuje Horvat.

Ministarstvo ne kontrolira potpore

Državna revizija je 2019. češljala Ministarstvo gospodarstva. Utvrdila je da se ne kontroliraju potpore. Iz Provjerenog su pitali Ministarstvo gospodarstva o tome, ali i da kažu jesu li sporne tvrtke dostavile dokaze da su na pravi način utrošena sredstva koja su dobili. Nisu dobili odgovor.

"U svakoj provedbi projekata, svaki projekt mora ostaviti nešto što se zove revizijski trag. Svako plaćanje mora biti dokumentirano ugovorima, postupcima javne nabave... mora biti potkrijepljeno dvama tipovima dokumenata. Jedno mi zovemo dokazi troška, da je trošak zaista nastao, a drugi zovemo dokazi plaćanja. I ti dokazi plaćanja su obično bankovni izvadci", navodi Vela.

Zapošljavanje u HZMO-u

Nije se izgleda ni dobro kontroliralo kako se zapošljavalo u Zavodu za mirovinsko osiguranje kada je njime upravljao Josip Aladrović, sada ministar rada i mirovinskog sustava.

Dok Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta još provodi istragu i o njoj ne smije mnogo reći, obrana se već sprema. Branitelj Borisa Miloševića Anto Nobilo kazao je da mu je branjenik kazao kako nije poznavao vlasnike tvrtki, te da nije imao osobnu korist već se borio za srpsku manjinu.

"Uvijek sam postupao u skladu sa zakonom, ulažući sav svoj trud i politički rad u borbu protiv diskriminacije koja je nažalost prisutna u našem društvu, na svim područjima, uključujući razvijenost i ekonomsku održivost života na pojedinim područjima RH", napisao je Milošević na Facebooku 21. veljače.

"Ne radi se o njihovu novcu"

"Ono što je važno da svi osvijeste u ovoj situaciji - bez obzira je li netko imao ili nije imao imovinsku korist od interferiranja u bilo koji postupak dodjele, bilo nacionalni, bilo europski, svi dužnosnici moraju osvijestit to da se ne radi o njihovom novcu", objašnjava Vela.

"Ako ćemo davati prijateljima obitelji ili kako se dosad govorilo u ovoj situaciji po babama, stričevima itd. onda zapravo ne postižemo svrhu koju projektima želimo postići", dodaje Vela.

Potpore poduzetnicima, bilo onima koji tek otvaraju tvrtke ili koji ih već imaju, a trebaju pokrenuti i unaprijediti poslovanje načelno je nešto dobro, nešto što bi trebalo poticati razvoj poduzetništva, unaprijediti našu ekonomiju. Možda dobar dio tvrtki i prođe na natječajima po svim pravilima, bez da itko za njih zivka ministre i članove Vlade da utječu na odluku o odabiru.

No, ovi slučajevi bacaju ljagu na programe dodjele bespovratnih sredstava. Ruše povjerenje građana u sustav i u Vladu koja svako malo mijenja ministre. I to ne zato što netko nije bio dovoljno sposoban i stručan da bude ministar, a i takvih smo se nagledali, već uglavnom zato što su osumnjičeni da su krali, lobirali, muljali, sebi i svojima osiguravali imovinsku korist.

