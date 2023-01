SOS mame u selu Lekeniku pokušavaju djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi pružiti ono što u svojim biološkim obiteljima nažalost nisu mogla osjetiti. Projekt začet u Austriji 1949. proširio se svijetom, a u Hrvatskoj danas pruža dom više od 150 djece.

O sudbinama Mirjanine djece mogli bi se napisati romani, snimiti filmovi. Ne, ne bi to bile najsretnije i najljepše priče, ali za svaku od njih ona malo po malo svojom bezuvjetnom ljubavlju ispisuje ljepše, sretnije stranice. Jer to je ono što SOS mame rade. Kroz njezinu je kuću i srce prošlo već 14 djece i iako je mahom ne zovu mama, ona to itekako jest. Priču iz dječjeg sela Lekenik, donosi reporterka Provjerenog Maja Medaković.

Na poslu za koji prima plaću, za koji ide staž, Mirjana Perić Agačević provodi 24 sata na dan. No za nju je on, puno više od posla. Zna to i trinaestogodišnjakinja u kući zadužena za postavljanje stola.

Od šestero djece, ona je tu najdulje. Za Mirjanu je posebno vezana i bez imalo razmišljanja kaže da je najvažnija osoba u njezinu životu. Vjerojatno ne samo njezinom.

Božićno čudo nakon priče u Provjerenom: Žrtvi prevaranta javili su se dobri ljudi i besplatno mu izgradili kuću

Dirljiv video iz okolice Siska: Bikeri iz cijele Hrvatske ispunili posljednju želju 14-godišnjem dječaku

"Po njezinim nekakvim malim gestama baš vidiš zapravo koliko joj mi značimo i koliko zapravo ulaže u nas. Često nas vodi na izlete i pokušava u našoj kući održati atmosferu prave obitelji, ispričala je 13-godišnjakinja za Provjereno opisujući kako Mirjana baš ulaže svoje srce i dušu.

Emisiju gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr