Osuđeni pedofil u bijegu došao u redakciju Provjerenog: "Pobjegao? Pa što ću drugo, što bih trebao?"

Nakon godine i pol pritvora, 65-godišnji osuđeni pedofil, s plastičnim kukom i koljenom, iskočio je kroz prozor suda i pobjegao. Željko Dragojević, ravnatelj sudske policije Republike Srpske kaže kako su utvrdili da se radi u odgovornosti ''dvojice službenika sudske policije''.

Pobjegao je s Osnovnog suda u Banjoj Luci prije 15 dana.

Siniša Karan, ministar unutrašnjih poslova RS, kaže da ga od tog trenutka traže.

Izrečena mu je presuda zbog kaznenog djela obljube nad djetetom mlađim od 15 godina. I to u četiri navrata za svako od djela dobio je godinu i dva mjeseca. Sveukupno četiri godine zatvora. Zlostavljao je unuku svoje partnerice. Tada osmogodišnjakinju.

''Tjerao ju je da ona njega dira. Držao je njenu ruku na svom spolnom organu, skidao je sebe i nju'', rekla je mama djeteta.

Nakon 15 dana potrage konačno je lociran. I to u Hrvatskoj, u Zagrebu. Ali još uvijek nije uhićen, već slobodan čovjek. Ivica Mišković lice je s tjeralice. I nije mu to prvi put da je na tjeralici. Bježao je i prije. Baš kada je počinio djelo. Osmogodišnja djevojčica zvala ga je dedo. Bio je član obitelji, partner njezine bake. Svaki put kada bi došao u posjet nosio bi poklone, družio se s djevojčicom.

''Od kupovine nekih prvih haljinica nadalje, ponašao se zaštitnički. Bilo kakva djeca koja su bila u blizini, ta djeca su ga obožavala zbog njegovog nastupa'', opisuje majka djeteta.

Potresna majčina priča

Tako je bilo i tog kobnog 12. veljače, dana koji ova majka neće nikada zaboraviti.

''Ja sam u jednom momentu počela prati suđe, on je prišao, razgovarao je sa mnom normalno za stolom u dnevnoj sobi, otišao je do **** u njenu sobu'', govori majka ekipi emisije Provjereno.

Ni sama ne zna zašto, ali kaže osjetila je potrebu da ostavi pranje posuđa i ode do kćeri.

'Otišla sam do **** sobe gurnula vrata, i kako sam gurnula vrata, jednostavno da uđem, nešto sam joj krenula reći, vjerujte da ne znam što, on je u tom momentu njoj bio iza leđa, dijete je sjedilo na krevetu gledalo u telefon, on je njoj bio iza leđa. Istog momenta skočio je i počeo mi ovoriti kako on mora ići, da mora do svoje obitelji, gdje je ostavio torbicu i dokumente'', opisala je majka.

Na brzinu se obuo i izletio iz kuće. Ostala je sama sa kćeri.

''U trenutku kad sam je pogledala pretpostavila sam što je, ne znam kako, jednostavno osjećaj, samo sam pomislila da mi ne kaže to što mislim da će mi reći'', rekla je majka zlostavljanog djeteta i dodala: ''Počela je govoriti da ju je dirao, da joj je zavlačio ruke ispod hlača''.

Ispričala joj je da to nije bio jedini put. Otišla ga je potražiti u kuću svoje obitelji.

''Ja sam njemu samo postavila pitanje kako je to mogao uraditi mome djetetu, na što se on meni nasmijao u lice i rekao da sam luda. I da moje dijete laže. Počela sam ga udarati tad nekontrolirano. Digao je stolicu na kojoj je sjedio, bacio je na mene jednu stolicu, za njom drugu stolicu, uspio mi je pobjeći tad'', ispričala je.

Prijavila ga je. Rekli su joj kako su alarmirali sve granične prijelaze i raspisali tjeralicu unutar BiH. Ona ga je tražila danonoćno. A on je otišao u Hrvatsku i to ne preko logičnog najbližeg graničnog prijelaza udaljenog 40 kilometara, već na onom u Izačiću, udaljenom 170 kilometara. Svoj osobni automobil ostavio je na granici. Tada nam je svjedočila i njegova rođakinja.

''Na svoje oči sam vidjela to kako se samozadovoljavao gledajući u kompjuter dječju pornografiju i to na metar od dvije male djevojčice'', kazala je njegova rođakinja tada. Izrazito je manipulativan, govori.

''I onda sam ja napravila paniku kod kuće, što je bilo, kako je to bilo, ali svi mi smo bili glupi, ma nije, to ti se čini, to nije tako i tako se uvijek završavala ta priča'', dodala je Miškovićeva rođakinja.

A cijela je obitelj, kaže, disfunkcionalna je i sklona prijestupima.

''Svi su bili u zatvoru i ne samo jedan put. Oni su se čitav život ponašali kao da su šerifi u tom Kaknju, kao oni su netko i nešto, oni nikad nisu bili ništa, samoprozvali su se mafijom'', kaže rođakinja.

Kako je raspisana tjeralica unutar BiH, a ne ona međunarodna Ivica Mišković živio je bezbrižno godinu dana u Zagrebu. Zaposlio se na građevini. Ekipa emisije Provjereno ga je pronašla u zagrebačkoj Dubravi.



''Odmah sam otišao pa pobjegao. Hoću ja u Banja Luci bit sad? Tamo da me ispituju? Pa nisam kriv. Kod mene je brat u Australiji ostao bez žene koja ga je istjerala, slagala da ju je maltretirao, udarao. I prijatelj mi je jedan bio u zatvoru'', govorio je tada i dodao kako skuplja novac za odvjetnika.

Tada je tek bio osumnjičen pa smo mu morali zaštititi identitet. Ali ekipa Provjerenog njegovu je lokaciju poslala svim pravosudnim tijelima Republike Srpske. Tek nakon priloga emisije Provjereno raspisuju međunarodnu tjeralicu. Pobjegao je u Njemačku. Njemačka ga isporučuje BiH i završava iza rešetaka.

Tri puta pobjegao

Ukratko, ne da je pobjegao jednom već tri puta. 2021. Iz Republike Srpske bježi preko bosanske granice u Hrvatsku s internom tjeralicom, točnije u Zagreb. Nakon godine dana i priloga Provjerenog iz Hrvatske bježi u Njemačku. Tek tada izdana je međunarodna tjeralica po kojoj ga Nijemci uhićuju i predaju natrag u Republiku Srpsku. 7. studenog 2023. bježi sa suda nakon izricanja presude i to opet u Hrvatsku!

Djevojčica iz Banje Luke je bila na liječničkom pregledu. Kao i kod psihologa. Sve je potom morala ispričati i tužiteljstvu.

''Najbolnije od svega je bilo kada su joj postavili pitanje zašto nakon prvog puta kad se to dogodilo je ponovno otišla s njim i kad im je rekla: 'pa pustila me mama''', kaže majka zlostavljane djevojčice.

Počelo je suđenje. Od kad je završio iza rešetaka do presude prošlo je godinu i pol. Sve dok nije pobjegao, njegov bijeg snimile su nadzorne kamere.

''U povijesti od 20 godina sudska policija nije imala ni sličan ovakav incident'', kazao je ravnatelj policije Dragojević.

Na svako ročište u sudnicu na drugom katu bio je doveden i odveden s lisicama, i na rukama i na nogama. Na dan presude od četiri godine zatvora i produljenje pritvora do pravomoćnosti presude ostavljen je sam u prizemlju u sobi za zadržavanje. U bijegu ga je pokušala spriječiti pravosudna policajka s ulaza, udario ju je i pobjegao kroz prozor.

Dragojević je potvrdio da taj dan Mišković nije imao lisice.

''Moramo govoriti iskreno, zadatak koji su radili naši sudski policajci zaista je rađen na neprofesionalan i, kažem, nesavjestan rad u službi. I iz tog razloga smo mi te policajce privremeno udaljili'', rekao je.

To su pravosudni policajci s više od 20 godina iskustva. Bijeg je toliko nestvaran da bi bio istinit. Pa ga je reporterka Provjerenog Ema Branica pitala je li ovaj nevjerojatan propust posljedica korupcije?

''Ne bih govorio o korupciji i ne bih govorio, pošto smo u prethodnom periodu imali često pitanje od strane medija je li se radi o propustu sistema, ja ne bih govorio o propustu sistema, govorio bih o izoliranom slučaju prije svega koji se dogodio u pravosuđu RS odnosno sudskoj policiji RS. Prema tome, je li bilo i ima li korupcije to će istražiti organi MUP-a, odnosno tužiteljstva, kojima smo mi na raspolaganju'', odgovorio je ravnatelj sudske policije RS.

Ministar unutarnjih poslova Republike Srpske, Siniša Karan, izjavu o ovom slučaju dao je samo prvi dan. Rekao je da ga intenzivno traže i da se nada da će to biti riješeno. Nakon toga više nije davao izjave, jer je istraga u tijeku.

Ali nije u Banjoj Luci, prekjučer je lociran u Hrvatskoj. U Zagrebu.

''Vezano uz Vaš upit, možemo potvrditi lociranje osobe koju navodite, međutim, nije bilo osnova za njezino daljnje zadržavanje, odnosno uhićenje s obzirom na to da je osoba i hrvatski državljanin'', odgovorili su Provjerenom iz zagrebačke policije.

Izbor koji mu se pružio zbog regionalnog asa u rukavu- dvojnog državljanstva.

''Naime, prema odredbama Ustava Republike Hrvatske, hrvatski državljanin ne može biti izručen drugoj državi, osim kad se mora izvršiti odluka o izručenju ili predaji, donesena u skladu s međunarodnim ugovorom ili pravnom stečevinom Europske unije'', dodali su iz zagrebačke policije.

Osim dobrog poznavanja pravnog sustava između dviju država, nagađa se da je imao suradnike. Sa suda je pobjegao u smjeru podzemnih garaža u Banjoj Luci, bez dokumenata, bez novca. A lociran je za sedam dana u drugoj državi. U Zagrebu 15. i 16., dakle prošli tjedan.

Jer Ivica Mišković je iz Kaknja, federacije Bosne i Hercegovine, kazneno djelo počinio je na teritoriju drugog entiteta Republike Srpske. Pa završio u Hrvatskoj gdje je sada slobodan čovjek jer nije podnesen zahtjev za izručenje. Je li to tako upitali smo Ministarstvo pravde BiH.

''Imajući u vidu da je Ministarstvo pravde samo centralno tijelo veze u postupcima pružanja međunarodne pravne pomoći, o eventualnom pokretanju nekog postupka odlučuje isključivo mjerodavni sud ili tužiteljstvo u BiH i informaciju o tome može dati sud koji je donio presudu'', odgovorili su iz ministarstva.

Pa je Provjereno upitalo i sud koji mu je izrekao kaznu.

''Ovim putem Vas obavještavamo da ovaj sud ne raspolaže podacima i procedurama je li donesena i upućena odluka o izručenju i predaji nadležnih organa'', odgovorili su.

Pa ako ga sud koji ga traži radi izdržavanja kazne koju mu je izrekao ne zna tko bi trebao podnijeti zahtjev, a očito ne zna, stvar poprima razmjere međunarodnog skandala.

Na slobodi je osoba osuđena za pedofiliju, a hrvatskoj policiji i pravosudnom sustavu su vezane ruke. Majka djevojčice završila je u bolnici zbog visokog tlaka i nepravilnog EKG-a. I to zapravo ne treba čuditi kada po drugi put doživljava nepravdu zbog nevjerojatnog nereda među entitetima unutar jedne države.

Jedini koji su se posuli pepelom, otvoreno i transparentno progovorili i poduzeli zaista sve što su mogli u svojoj nadležnosti je Pravosudna policija.

A hoće li odgovarati i oni koji se međuinstitucionalno entitetski loptaju dok osuđeni pedofil kojeg tobože traže slobodno živi u susjednoj državi? Hoće li i kada profunkcionirati nešto što bi trebalo ići po inerciji u svakoj državi 2023. godine?

U istom tjednu kada je Ivica Mišković pobjegao, uhićen je još jedan pedofil o kojem smo prošli tjedan govorili. Trebao je biti u zatvoru zbog kazne zatvora u Bosni, a ne na slobodi. Protjeran iz Hrvatske nakon odsluženja kazne za silovanje u Hrvatskoj, predan graničnoj policiji BiH u ruke nije završio iza rešetaka jer sud u Bosni Hercegovini nije podnio zahtjev za transfer iz zatvorskog sustav u sustav ili zahtjev za izručenje. O svemu nam je govorila njegova žrtva, danas odrastao čovjek.

Naoko filmska priča o bijegu sa Suda otkriva sve razmjere nekoordinacije unutar sustava jedne zemlje. Kako smo već i rekli. U tjedan dana, ovo je druga slična priča…s istim ishodom A akteri su im osuđeni za pedofiliju. Koji se svojim vječnim adutom u rukavu, iliti dvojnim državljanstvom, koriste tako što pritom pljuju u lice ne samo inertnom pravosuđu već i žrtvama svojih nedjela.

Osuđeni pedofil došao u redakciju da kaže svoju stranu priče

Bjegunac od pravosuđa BiH, osuđeni zlostavljač, pojavio se u četvrtak u redakciji Provjerenog.

Na pitanje zašto ste pobjegli, odgovorio je: "Pobjegao? Pa što ću drugo, što bi trebao? Kako mislite, sada što sam pobjegao? Pa četiri godine sam osuđen, kako neću pobjeći? Na pravdi boga osuđen sam na četiri godine", rekao je.

Kako mislite na pravdi boga, pitala ga je ekipa Provjerenog.

"Pa na pravdi boga - nisam kriv. Nevin ležim, a osuđen sam. Tko bi se s time pomirio?", kaže Mišković.

"Sad mi je lakše sa slobode rješavati to, a tamo bih samo ležao i ništa, ovako će odvjetnik to rješavati", dodaje bjegunac.

Na tvrdnju da je protuzakonito pobjeći, s razlogom ili bez njega, odgovara: "Protuzakonito, a što ja trebam trpjeiti nekoga tamo? Pa i protuzakonito sam suđen, ja sam suđen protuzakonito".

Upitan je i je li potplatio nekoga da bi pobjegao.

"Pa nisam nikoga, na sudu sam iskočio kroz prozor i pobjegao", kaže Mišković.

Opisao je i kako je prešao granicu: "Pa biciklom sam prešao na crno, do Novog samo vozio, išao sam Prijedor, pa u Dvoru dolje prešao".

Nije uspio dokazati da je nevin, a Mišković tvrdi kako su svi svjedoci bili na njegovoj strani, no uvjeren je da će to dokazati na kraju.

"Da sam kriv meni ne bi bilo krivo, ja bih odležao i gotovo, ali na pravdi boga kada nisam kriv... Fala bogu, vjerujem u boga, bog mi je pomogao da pobjegnem, bog će sve dokazati i gotovo. I odvjetnik i sud", kaže Mišković.

Osuđeni ste za jedno kazneno djelo, a sad upravo zato što ste pobjegli ćete opet kazneno odgovarati za bijeg, pitala ga je ekipa Provjerenog.

"Nisam ja pobjegao bezveze. Ja za bijeg neću moći odgovarati zato što odvjetnik će dokazati da sam ja nevin, da su me nevinog osudili i da sam pobjegao s razlogom. Nisam pobjegao bez razloga. Što sam trebo ležati tamo četiri godine i nikom ništa", kaže bjegunac koji se nema namjeru predati, a ne boji se ni izručenja.

"Pa podnijeli su i za Mamića zahtjev pa Mamića ne daju ovamo", uvjeren je Mišković.

Provjereno gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a propuštenu emisiju pogledajte besplatno na novatv.hr