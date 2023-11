Plenković: "Prosvjed svinjogojaca je orkestriran od strane nekoliko oporbenih stranaka, žele političku vidljivost"

Premijer Andrej Plenković je nakon završetka sjednice Vlade izašao pred novinare i komentirao aktualna politička zbivanja.

Osvrnuo se na otvorenje radova na izgradnji plinovoda Zlobin- Bosiljevo, predviđene duljine 58 kilometara, u što će se uložiti 155 milijuna eura.

"Proširenje kapaciteta je vrlo važno, riječ je o kritičnoj infrastrukturi, jačamo poziciju Hrvatske kao energetskog čvorišta. Važno je da se svi projekti i EU sredstva realiziraju na vrijeme", rekao je.

Komentirao prosvjed svinjogojaca

Svinjogojci nezadovoljni Vladinim mjerama suzbijanja afričke svinjske kuge jutros su blokirali prometnice koje vode prema graničnim prijelazima Županja i Tovarnik.

"Dio oporbe nastoji iskreirati problem, politički orkestiriran prosvjed dijela ljudi iza kojeg stoji dio oprobenih političkih stranaka. Svi naslovi na većini medija su lažni. Most i Suverenisti su izmanipulirali nekoliko poljoprivrednika.

Nema cjepiva za afričku svinjsku kugu, unatoč brojnim dezinformacijama na društvenim mrežama. Zločesta Vlada ga ne može nabaviti. Sve teze u eteru otklanjamo. Mjere koje se poduzimaju su jedine moguće mjere za suzbijanje afričke svinjske kuge, kako bi se širenje bolesti smanjilo", rekao je premijer.

Dodao je da Vlada brine o hrvatskom selu i hrvatskom svinjogojcu.

"Donijeli smo odluke vrijedne 30 milijuna eura kojima će se nadoknaditi šteta svinjogojcima. Do sada je isplaćeno više od 7 milijuna eura. Ubrzat ćemo isplate poljoprivrednicima. Trenutno imamo fazu smirivanja faze ove bolesti. Nije Hrvatska jedina zemlja u kojoj postoji ova bolest", kaže premijer.

O malverzacijama na Geodetskom fakultetu

Premijer je komentirao i malverzacije na Geodetskom fakultetu.

"Da nije bilo njihovih snimanja, ne bismo znali razmjere štete nakon potresa. Sredstva koja su iskorištena su sredstva iz državnog proračuna. No to ne znači da se ne trebaju ispitati pojedinih nepravilnosti. Odbacujem napor jednog izvora koji optužuje mene i minsitricu da ne govorimo istinu. Mi ne lažemo. Ako je bilo tko manipulirao sredstvima, želimo da se to istraži."

"Sredstva koja su isplaćena, nisu iz EU fondova", dodao je.

Bivše radnice likvidirane šibenske Revije prosvjedovale su u četvrtak tražeći od premijera Andreja Plenkovića da ih primi na sastanak.

Na pitanje je li istina da ih je ministar Branko Bačić ucijenio, kako tvrde radnice, premijer kaže:

"Lažne su teze da ih je ministar ucijenio. Ako netko želi doći u Zagreb i razgovarati s nadležnim članom Vlade, onda je kulturna ponuda. Čekao je da se ljudi jave za sastanak", kaže premijer.

Na pitanje hoće li prihvatiti poziv za svinjokolju od strane svinjogojaca, premijer kaže da neće.

"Niti jedan granični prijelaz nije blokiran. Prosvjed svinjogojaca je orkestriran od strane nekoliko oporbenih stranaka", ponovio je premijer.