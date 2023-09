Prevara ili snalažljivost

Općina dijelila zemljište u bescjenje da se vrate mladi, a niknule vile za iznajmljivanje: Odgovor načelnika je genijalan

Zemljište u blizini mora za euro i pol po metru četvornom. 900 četvornih metara za 1500 eura? Zvuči odlično, zar ne? Bio je to projekt koji je trebao riješiti stambeno pitanje za mlade obitelji. No umjesto obiteljskih kuća - niknule su vile s bazenima. Koje se iznajmljuju i to godinama. Jedna je vila čak dobila turističku nagradu županije.