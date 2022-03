Znate ono kada se vozite u taksiju, a ne dobijete račun? E, nije samo to problem u tom biznisu. Stotine jednostavnih trgovačkih društava! A svima njima - vlasnici su članovi iste obitelji. Uglavnom imaju isto sjedište, adresu i broj telefona, i što je najvažnije - registrirani su za istu djelatnost. Radi li se ovdje o novom poslovnom modelu ili sustavu za izbjegavanje plaćanja poreza? Istovremeno se radnicima, koji sjede u autu po dvanaest i više sati, isplaćuje minimalac i novac na ruke, ne evidentiraju gomile prekovremenih i noćnih sati. Bivši djelatnici, tvrde kako nisu izdavali račune nakon odrađene vožnje. Većina zarade bila je, tvrde, gotovina koja nije bila evidentirana u sustavu. Zašto ovu vrstu biznisa nitko, pa ni Porezna uprava ne uspijeva, ili im se jednostavno ne da, kontrolirati?

"Znači, sve usluge koje su bile kartično plaćanje, to su izdani računi. Za to se mora izdati račun da bi se moglo provesti plaćanje. Ali što se tiče gotovinskih vožnji, to nikad ništa nije fiskalizirano niti jedan račun nije izdan", kaže Provjerenom jedan bivši zaposlenik.

"Eto, ja mogu potvrditi da od prvog mjeseca 2021. do 11. mjeseca 2021. nisam izdao niti jedan račun", kaže drugi.

A upute poslodavca, bile su jasne! Da se ne printaju računi, kažu bivši radnici. No u njihovoj bivšoj tvrtki to demantiraju.

"Mi smo sustav koji funkcionira na način da se to sve automatski daje, izdaje. Tako da ne bih se složio s tim informacijama", rekli su na pitanje Barbare Majstorović.



Radnicima u taksi službi je bilo obećano, tvrde, osmosatno radno vrijeme, normalne smjene, vikendi po dogovoru radni, fiksni dio place oko četiri i pol tisuće kuna i postotak od napravljenog prometa.

''Ja sam mjesečno za to radio 200 do 230 sati'', priznaje jedan od bivših zaposlenika u taksi službi. Visina plaće kretala se po internoj ljestvici takozvanih ''bonusa'' - iznos je ovisio o napravljenom prometu i on se dodavao na minimalnu plaću.

''Prvu plaću koju sam ja dobio na račun za puni mjesec je bila 2600 kuna za 12 sati dnevno - šest dana u tjednu'', rekao je jedan od bivših zaposlenika za Provjereno.

Drugi pak priznaje da su im svaki mjesec na određeni iznos prometa uplaćivali minimalac na plaću, plus ostatak na ruke u gotovini. ''Nekim se vozačima koji su prijavljen na sat ili dva daje u kuverti. Međutim pošto sam ja radio osam sati, meni su stavljali nagradu za rad što je neoporeziv dio. Nagrada za rad, gablec i prijevoz'', dodaje drugi bivši zaposlenik.

Vozače se plašilo da će dobiti otkaz ukoliko ne naprave određenu količinu prometa. Istovremeno ih se i opstruiralo u dolasku do najvišeg bonusa. Ako bi vozač, imao dosta prometa, kroz aplikaciju bi ga se diskriminiralo u dodjeljivanju vožnji, kako ih ne bi mogao odvoziti dovoljno da prebaci prag i zaradi veću plaću.

Vlasnici su članovi iste obitelji

Firma, odnosno firme u kojoj su sugovornici radili jedne su od velikog broja jednostavnih društava preko kojih posljednjih godina često posluju taksi poduzeća. Na stranici Fininfo može ih se pronaći još više od stotinu i sve one imaju za vlasnike članove iste obitelji! Uglavnom imaju isto sjedište i kontakt mail, registrirani su za istu djelatnost.

''To je jedan poslovni model koji se svodi na franšizno poslovanje i koji se pojavio s pojavom platformskog načina rada'', tvrdi jedan od člana uprave. Ističe da se ne radi o izbjegavanju PDV-a.

Zakonski propisi im idu na ruku. Bilo tko može osnovati veliki broj jednostavnih društava za samo deset kuna. Hoće li će to biti jedna ili što, zakon to ne predviđa. No porezna stručnjakinja Gordana Prebeg smatra da je jedan razlog ipak najčešći.

''Najčešći razlog otvaranja većeg broja trgovačkih društava od strane jedne osobe ili povezanih rodbinskih osoba je pokušaj da se izbjegne plaćanje poreza na dodanu vrijednost.

Ostali porezi su poprilično jednaki, tu nema nekog značajnog odstupanja, ali u Hrvatskoj je prag za ulazak u sustav PDV-a 300.000 kuna i onda oni nastoje izbjeći plaćanje PDV-a kroz otvaranje više društava gdje onda ponovno ispočetka kreće taj ciklus do 300.000 kuna'', pojašnjava Prebeg.

Dodaje i da bi Porezna uprava takve subjekte trebala promatrati kao cjelinu.

Protuzakonito

Uvidom u njihova financijska izvješća vidljivo je da godišnji prihodi velikog broja spomenutih jednostavnih društava se kreću oko 60.000 ili 70.000 kuna. Znalo se događati da je vozač zaposlen u jednom društvu, a račun izdaje ili prima plaću u drugom. Što je, tvrdi Prebeg - protuzakonito!

Ministar financija još je 2019. upitan treba li jače nadzirati plaćanje poreza u taxi prijevozu. ''Porezna uprava će dodatno kontrolirati takve porezne obveznike'', kazao je svojedobno Zdravko Marić.

Ponovljeno je pitanje i ove godine ministru. ''Jedinstveno društvo (j.d.o.o.) je legitimni nacin i oblik funkcioniranja. Neće PU zatvarati zbog njihovog normalnog funkcioniranja. Ali naravno, ako se oni koriste u takozvanom agresivnom poreznom planiranju - dakle česte izmjene jedinstvenog društva, ista djelatnost, isti zaposlenici... Naravno da tu PU kao takva mora reagirati i zaštititi interese poreznih obveznika'', kazao je Marić.

Kontaktirali smo i Poreznu upravu. Pozivaju se na nepostojanje zakonske mogućnosti da podnositelj upita dobije pravo na informaciju o poduzetim mjerama i rezultatima tih mjera. Iako je na njihovim stranicama objavljen tekst o mehanizmu agresivnog poreznog planiranju odnosno izbjegavanju ulaska u sustav PDV-a.

Bivši zaposlenici taksi prijevoza, naši sugovornici, tvrtku su prijavili Drzavnom inspektoratu zbog kršenja radnih prava. Inspektorat je donio prekršajni nalog - novčanu kaznu za pravnu i odgovornu osobu u ukupnom iznosu od 136.000 kuna. Zbog počinjenja prekršaja - prekovremeni rad od 60 sati tjedno i rad u noćnoj smjeni uzastopno devet mjeseci.

Jedan od prozvanih - i dalje opovrgava sve što mu bivši djelatnici stavljaju na teret. ''Tu će se sad vjerojatno voditi sudski postupak ili nešto gdje se te stvari trebaju dokazati. Mogu i ja protiv vas bilo što izgovoriti ili reći i prijaviti vas bez ikakvih dokaza. Mislim da takve stvari nisu utemeljene ni opravdane'', smatra šef uprave.

Dodaje da su radnici ''napravili nekakve stvari unutar firme zbog kojih im je i raskinut ugovor o radu''. ''Ne mogu o tim stvarima pričati, to je sve interna tajna'', kazao je šef uprave.

''Bio sam nezaposlen, morao sam pod hitno naći posao i to je bilo ono u principu nađi neki posao na brzinu. To je uletilo zapravo preko običnog Facebook oglasa, nismo znali zapravo u što se uplićemo, na što se prijavljujemo'', zaključio je jedan od bivših zaposlenika.

