Provjereno večeras donosi nevjerojatnu priču iz Splita. Iako imaju stan u središtu grada, i to urednih papira, dvije sestre u njega ne mogu jer se ondje uselio njima nepoznati čovjek.

''Mislim, nije mi jasno da mi u ovakvoj državi živimo, da njega štiti u svim segmentima, a nas jednostavno ne doživljavaju uopće'', govori za Provjereno Anamaria Malger Petrić.

Stan je u vlasništvu njihove obitelji već pet generacija, otkad je prije 130 godina pradjed sestara Anamarije i Elde kupio tek izgrađenu kamenu zgradu u središtu Splita.

''Bio je u posjedu mog pradjeda i nakon završetka Drugog svjetskog rata u njega su useljeni stanari. To je tada bio takav običaj, protiv volje vlasnika stana'', kaže Malger Petrić. U njemu je otada živjela obitelj koja uživa status zaštićenog najmoprimca.

Njihova je obveza bila plaćati režije i rentu utvrđenu zakonom te dok je tako, u stanu mogu biti dok su živi. Prema riječima Malger Petrić, 2019. godine stanar koji je imao status zaštićenog najmoprimca zbog neplaćanja najma i režija izgubio je taj status.

Kako kaže, tada je sa sestrom pokrenula ovrhu, dobile su rješenje o deložaciji, no zaštićenog najmoprimca ondje ne nalaze. Kako doznaju kasnije, u stanu nije živio već nekoliko mjeseci, ali stan nije bio prazan.

''Osoba koja je tu protuzakonito po bilo kojoj osnovi zatečena, a nije bila u nikakvim sudskim papirima i procesima, tu je nalazimo i ona odbija napustit stan'', govori Malger Petrić.

Policija je intervenirala čak devet puta i privodila ga. Vlasnici su mijenjali brave, ali nakon što ga policija pusti, kažu, on obije bravu i vraća se u stan. Cijelo to vrijeme, tvrde sestre, on ne samo da živi u njihovu stanu već ne plaća ni režije, koje, da apsurd bude još veći - platiti moraju one.

''Ukoliko se on samo useli, tada je po meni dosta teško ishoditi nekakvu policijsku zaštitu u kaznenom postupku i slično. Zapravo se tada zaštita svodi na nekakvu inicijativu i privatne postupke u vidu pokretanja parničnih postupaka, dopuštene samopomoći, a sve je to jedan angažman koji pada na teret vlasnika'', objašnjava odvjetnik Boris Makarović.

Kako je ovakvo nešto moguće, kakav je to zakon koji štiti osobu koja ulazi u tuđe vlasništvo? Trebamo li svi strahovati da nam, dok smo na poslu ili putovanju, netko uđe u dom, vikendicu, apartman? Odgovore na ova pitanja donosi Provjereno večeras u 23:30 na Novoj TV.