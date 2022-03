Snježana Schillinger otkrila nam je što ju je nedavno bacilo u tešku depresiju i kako se oporavila. Nikolina Ristović iz najopasnije životne situacija izvukla je dobru lekciju, a Severina nam je otkrila da njezin vedar duh teško da će uništiti ijedna životna drama. Slavne Hrvatice znaju da poslije kiše uvijek dolazi sunce, a ekipi In magazina ispričale kako se oporavljaju nakon teških životnih situacija.

Poslije kiše, uvijek dolazi sunce! Dobro to znaju junakinje naše priče koje su se u životu susretale s brojnim izazovima, katkad i posustale, ali iz tih su borbi uvijek izlazile kao pobjednice.



''Pa naravno da me može slomiti, samo što sam ja jednstavno tip osobe koja se rekupera, što bi rekli Dalmatinci, restartam, trudim se restartat vrlo brzo'', kaže Snježana Schillinger.



Snježana je nedavno ozbiljno ozlijedila koljena na skijanju, a zatim se sve zakompliciralo jer je bila Covid pozitivna pa operacija nije mogla biti obavljena na vrijeme.



''Znači sve je išao peh za pehom, kad su mi rekli da sam covid pozitivna...ja inače ne padam tako često u depresiju. Ja sam stvarno pala u depresiju, nisam jela, ni disala, ni govorila jedno tjedan dana, a jedno dva dana sam bila baš katastrofa u depri. Stvarno je bio jedan težak period za mene, ali nadošla sam. Imam jako puno prijatelja i familije oko mene, digli su me svi skupa'', kaže.



Severinine životne borbe ne treba posebno prepričavati. Iz svake je izašla jača i s novom naučenom lekcijom.



''Pitaju te zašto mršaviš, imate određene razloge! Onda sam shvatila jednostavno morate sve te probleme zagristi, uhvatiti ih čvrsto i reći da to nije sudba kleta, nego da to jednostavno trebate riješiti i da postoje puno ljepše stvari koje se dešavaju u danu, a to je da sam vidjela sve vas, da sam mogla to sve tako reći, da mi nisu uništili ni hrabrost ni ljepotu, hoću reć ljepotu za životom'', govori Severina.



Ivana Banfić otisnula se u svoju novu žviotnu avanturu - Survivor. Nakon potresa u Sisku, koji je proživjela samo nekoliko kilometara od epicentra, teško da joj išta može biti nesavladiva prepreka.



''Nakon potresa u Sisku ne postoji strah od apsolutno ničeg. Jedan do najvećih strahova koje sam iskusila u životu, moram priznati. Imamo onaj iskonski strah koji ne možemo kontrolirati kad bude elementarna nepogoda, potres ili nešto tako. To je strah, to je pravi strah, a onda bojim se bube, bojim se aviona, bojim se pauka, to je naučeni strah'', kaže Ivana.



Voditeljicu Nikolinu Ristović i njezinu petogodišnju kćerkicu Unu Sofiju dijelile su minute od najcrnjeg scenarija nakon trovanja ugljičnim monoksidom. Zahvaljujući intuiciji njezina supruga, koji je alarmirao prijatelje da provale u njihov stan i pozovu hitnu, one su danas žive. Kaže da na taj dan slavi svoj novi rođendan.



''Ja sam došla tamo u bolnicu, nisam toga bila ni svjesna, ali došla je jedna moja prijateljica koja je liječnica u Vinogradskoj bolnici da me posjeti. Diskretno, iako ja tada nisam bila ni suvisla, tako da su mogli i vikat pored mene, rekli su: ''Još pola sata i gotovo!''. Mi se sad šalimo na tu temu, ali humor je ono što nas vadi u ovakvim situacijama nakon što se to sve dobro završi'', priča Nikolina.



''Humor me vadi, ja jesam osoba koje se voli šaliti posebno na svoj račun, to mi je posebno drago i volim crni humor, a di ćeš bolje teme za ovo nego što se izdogađalo sad meni'', zaključila je Nikolina.



Čini se da teški trenutci u životu zato i postoje, da iz njih izađemo jači i bolji.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.



