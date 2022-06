Tri sata trajala je borba za život bivšeSDP-ove saborske zastupnice Vesne Škulić. Kroz suze se prisjetila strašnog napada u vlastitom domu kada ju je napala žena koja se brinula o njoj.

Mjesec i pol živjela je s bivšom SDP-ovom saborskom zastupnicom Vesnom Škulić. A onda ju je u noći s utorka na srijedu iznenada napala - čupala za kosu, vukla po podu, zavezala usta, da bi je potom pokrala i pobjegla.

U stanu Vesne Škulić gotovo do podneva je trajao policijski očevid, a nakon odlaska policajaca bivša je zastupnica novinarima opisala što se sinoć dogodilo..

"Bilo je gadno. Isprva ponižavajuće, a onda borba za goli život", rekla je Škulić, napominjući da napadu nije prethodila svađa. Sa ženom koja se brinula o njoj prije nije bilo problema, iako je ponekad bila depresivna i znala je plakati.

"Gospođa je otišla u grad, a ja sam išla prošetati svog psa. Zvala me da joj nije dobro i da joj je visok tlak pa me pitala mogu li se vratiti. A onda je počeo moj pakao", rekla je Škulić.

Novinarima je ispričala da joj je više stvari nestalo u posljednje vrijeme, između ostalog i laptop. Čini se da je upravo na spomen nestalog laptopa situacija kulminirala.

"Rekla mi je da sam joj poput majke i da mi je htjela kupiti novi laptop", ispričala je Škulić koja je tada shvatila da se nešto čudno događa. Izdala je naredbu svom psu da otvori vrata, no već je bilo kasno - žena je skinula konopac s kvake uz pomoć kojeg bi pas to mogao učiniti. A onda je počeo kaos.

"Dobila je nadnaravnu snagu da me skoro prevrnula na leđa u elektromotornim kolicima, a onda me čupala za kosu i vukla po podu. Stavila me na kauč i vezala mi je usta nekakvom košuljom. Molila sam je da to ne radi, a ona je rekla 'šuti, bit će još gore' i jače ju stegnula", kazala je Škulić.

Tri sata zatočena

Zatvorila ju je u dnevni boravak, pojačala televizor, a psa zatvorila u kupaonu. Škulić je nekako uspjela skinuti povez s usta i pričekala reklame jer je, kaže, znala da tada ljudi stišaju svoje televizore, i počela zvati upomoć. Orijentirala se na zvukove izvana.

Priznaje da joj je svašta prolazilo kroz glavu. "Od Zdravomarije, pa do drugih mantri. Više sam se orijentirala gdje je moj pas i kako najpametnije sačuvati kisik i disati", kazala je.

Vesna Škulić - 2 (Foto: DNEVNIK.hr)

Susjedi su čuli zapomaganje i brzo reagirali. "Čula sam da netko zvoni na vrata. Susjed je rekao da je poslao pomoć. Došli su vatrogasci i razbili su vrata", rekla je Škulić koja je u domu bila zatočena oko tri sata.

"Smatram da je ovo pokušaj ubojstva. Mislim da ću je tako i teretiti", rekla je Škulić. "Država prema nama ima odnos onako kako plaća naše asistente. To je ispod svakog dostojanstva.

Uz policiju, došli su i iz Centra za socijalnu skrb. No, kako kaže Škulić, oni joj ne mogu ponuditi više od toga što imaju. "Prvi policajac je ušao kroz prozor, podigao me i dao mi vode. Beskrajno sam mu zahvalna. Od vatrogasaca, psihologinje...", kazala je Škulić kroz suze.

Počela je plakati kada je ugledala policajca. "Podnosila sam sve, a onda sam shvatila - živa sam! Plenkoviću, molim vas uime svih. Koliko je bitan vaš život i život vaše obitelji, toliko su nama bitni naši", napomenula je i dalje plakajući.

Upozorava da nije jedina napadnuta osoba s invaliditetom, već da se to događa često i drugim ljudima. "Pozivam Vladu da hitno stavi na snagu Zakon o osobnoj asistenciji jer će se dogoditi puno veće tragedije od ovih", napominje.

"Slično mi se dogodilo i prije godinu dana. Jedna žena koja se tada brinula o njoj ju je ostavila na WC školjki, zaključala ju i ukrala joj mobitel", prisjeća se. Ističe da se od napada ništa nije promijenilo. Dodaje da se država ne brine za osobe s invaliditetom jer postoje i slučajevi gdje ljudi rade na crno kao osobni asistenti.

Najtužnije od svega joj je što je u New Yorku, u ime Hrvatske, radila na Konvenciji o pravima osobama s invaliditetom. "Priča je lijepo izgledala, Hrvatska se obvezala dizanjem ruku u Saboru. Obećali su zakon 2009., a naši asistenti imaju 2000 kuna. To je sramota. Nemojte nas ponižavati. Mi nismo druga vrsta, ni vanzemaljci", zaključila je Škulić.