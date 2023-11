Majka 9-godišnjeg dječaka koji se kobnog dana igrao s prijateljima na igralištu, a završio na tlu s ugrizima na bedru: "Dijete je bilo bijelo od šoka i straha"

Ove godine, dogodilo se čak 147 napada pasa, nemar vlasnika sve je veći problem u Hrvatskoj. Premda kazne mogu biti rigorozne, najčešće su simbolične, novčane ili nerijetko nikakve. Pa isti taj vlasnik, u slučaju kada pas napadne pa mu ga oduzmu, za kratko vrijeme, nabavi drugog i nastavi po starome. Jer je u našoj zemlji dovoljno nakon što nabavite psa, samo ga čipirati i to je to.

Austrijanci vam pak nalože sljedeće: plaćanje dodatnog poreza, plaćanje dodatnog osiguranja, morate proći i obuku. Nedavno je ondje jedan par dobio doživotnu zabranu držanja životinja. Stoga se opravdano postavlja pitanje ne bi li neodgovornih vlasnika, a tako i napada bilo manje da i kod nas netko oštrije provodi, makar ove zakone koje sad imamo? Priču donosi reporterka Provjerenog Jelena Rastočić.

"Dijete je bilo bijelo od šoka i straha, i ja sam prvo išla gledati glavu, ruke, noge, udove, i vidim da mu je noga stradala", rekla je Helena Andračić, majka ugriženog dječaka.

"Pas je vrlo rijetko da bi rekli kriv. Pas je ipak jedna stvar, netko tko je vlasništvo čovjeka i čovjek kao takav se brine o njemu i odgovoran je za ono što pas napravi", poručio je Bojan Mataković, tajnik Hrvatskog kinološkog saveza.

Ukupno 147 puta od početka godine veterinarska inspekcija reagirala je zbog napada psa na ljude, 1181 prekršajni nalog napisala je policija neodgovornim vlasnicima pasa. Dosuđene su i četiri uvjetne zatvorske kazne.

"Jako puno životinja koje ovdje završavaju imaju vlasnike koji ne bi smjeli nikad imati", istaknula je Tatjana Zajec, voditeljica skloništa Dumovec.

Jedan 9-godišnji dječak igrao se kobnog dana s četvero braće i sestara i prijateljima na igralištu ispred zgrade. Da bi iznenada završio na tlu s progriženim bedrom.

"Mlađa djeca su došla unezvijerena doma vičući da je Kristijana napao pas. I nisam ga stigla pitati ni kakav pas, ni ništa dok uopće ja dođem do daha da vidim što se konkretno dogodilo. I uglavnom otišli smo odmah u Klaićevu Kristijan i ja, a suprug je zvao policiju", ispričala je Andračić.

Prvo suvislo pitanje koje je postavila sinu, kaže Helena, bilo je "jesi li ti nešto napravio psu?" No prema riječima dječaka kao i druge djece koja su svjedočila događaju, on se vozio na romobilu kada se pas težak gotovo kao i on, zaletio među djecu i ugrizao ga. Odrasle osobe, odnosno vlasnika psa nije bilo u blizini jer su životinju van izvela njegova maloljetna djeca.

"Kažu da su to djeca dobi kao i on, 9, 10, 11 godina otprilike. Pas nije imao povodca, nije imao brnjicu, a i da je imao ne vjerujem da bi psa te veličine i konstitucije mogla ovladati djeca", izjavila je Andračić.

Tko je odgovoran u ovom slučaju nema dvojbe.

"Uvijek, ali baš uvijek je odgovoran vlasnik", napomenula je Zajec.

Vlasnikom psa u Hrvatskoj može postati bilo tko, ako nije u pitanju bull terijer koji se trenutačno jedini smatra opasnom pasminom i za njega su propisana stroža pravila.

Kupite li ili udomite psa, morate ga u propisanom roku odvesti veterinaru, mikročipirati i upisati se kao vlasnik, odnosno posjednik. Morate ga adekvatno držati, hraniti, brinuti o njemu, voditi ga na povodcu, osim na mjestima gdje je dopušteno da se slobodno kreće i to je u pravilu to.

"Za samog neiskusnog vlasnika i vlasnika koji prvi put nabavlja psa u načelu ne postoji obveza edukacije, prolaženja seminara", kazao je Mataković.

U Hrvatskoj nema pravila koja zabranjuje djeci šetanje psa. No ima pravila koja zabranjuju šetanje bez povodca na mjestima poput onog na kojem se napad dogodio. No ono što je Helenu najviše iznenadilo je to što od vlasnika pasa nisu dobili ni ispriku.

"Ja nisam za eutanaziju, da to odmah razjasnimo u startu, ja sam za preodgoj najprije vlasnika, a onda psa. Očito su psa udaljili iz te obitelji, međutim gospođa ima drugog psa, dakle opet smo na početku", rekla je Andračić.

Kada pas nekog ugrize i ako to bude prijavljeno policiji vlasnik psa, prema hrvatskim zakonima može odgovarati prekršajno ili kazneno. U prvom slučaju kazna je od 200 do 1000 eura.

U drugom zatvorska kazna od šest mjeseci do pet godina. Naša policija većinom to riješi prekršajnim nalogom. Čitajući brojne presude vidjeli smo da vlasnici u prosjeku prođu sa 130 eura kazne ako im je pas ugrizao i ozlijedio čovjeka, a 20 do 40 eura ako je usmrtio drugu životinju.

U posljednje tri godine na kaznu zatvora osuđen je 21 vlasnik psa, ali uvjetno na kazne od 3 do 12 mjeseci zatvora.

Tek jedan je slučaj vlasnika koji je zaista morao u zatvor i to na 6 mjeseci. Riječ je o čovjeku, inače 19 puta osuđivanom, čiji je pas već napadao ljude i imao je nalog za eutanaziju, a on ga je opet pustio bez nadzora, što je završilo loše za četvero prolaznika. Dakle, tek nakon što je ponovio djelo sud je odlučio kaznit ga i to najnižom propisanom kaznom zatvora.

Psi koji u Zagrebu napadnu ljude, po nalogu veterinarske inspekcije dovode se u Dumovec.

"U tih prvih 10 dana se odlučuje što će se dogoditi i to odlučuje veterinarska inspekcija s vlasnikom psa, što će se dogoditi, hoće li taj pas biti eutanaziran ili će ići na školovanje. Što je u zadnje vrijeme najčešće evo stvarno već dugo se nitko od tih vlasnika nije odlučio na eutanaziju", objasnila je Zajec.

Resocijalizaciju prolazi s vlasnikom, i ako uspješno položi test, vraća se tom vlasniku. Istom onom zbog čijeg je neodgovornog ponašanja prvi put i došlo do problema. To kaže majka ugriženog dječaka, njoj nema nikakvog smisla. Čim im policija da zapisnik podnijet će tužbu protiv vlasnika psa koji je ugrizao njezina sina.

