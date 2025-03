Nadvladala je karcinom i pokrenula revoluciju pomoći za stotine žena: Sada je proglašena Zagrepčankom godine

Prije 10 godina se Ivana Kalogjera podvrgnula dvostrukoj mastektomiji zbog karcinoma i pobijedila ga.

"Povremeno imam osjećaj da mi se sad taj rak širi po cijelom tijelu. Ne znam... ali okej je. Nije me život dosad mazio, imala sam razne bitke iz kojih sam izašla, pa valjda ću i iz ove", rekla je Kalogjera.

U bolnici je završila zbog duboke venske tromboze, a boravak produljila zbog borbe sa zloćudnim karcinomom dojke koji je pri tom otkriven.

Ivana Kalogjera - 3 Foto: Provjereno

Karcinom joj je odnio dojke, kosu. Dok je bila na kemoterapiji Ivana je ostala bez posla i sigurnih primanja. Ali daleko od toga da se osjeća kao gubitnica. Dapače.

Praktički iz bolesničke postelje je pokrenula sjajan projekt. Njezina udruga od tada je pomogla i pomaže tisućama žena koje su se kao i ona nekoć našle u situaciji u kojoj su razmišljale - je li ovo kraj?

Kada je tek osnovala udrugu Nismo same, Ivana je maštala da će uslugu besplatnog taksi prijevoza na zračenje ili kemoterapiju uspjeti riješiti za deset žena. Do danas su se tom uslugom koristile njih 1073. Svaka je prošla kroz Ivanine ruke, točnije mail i inbox.

Ivana Kalogjera - 1 Foto: Provjereno

Želja joj je da se projekt proširi i na druge gradove, a priča uključi još više žena. Energija kojom zrači zarazna je, a briga i posvećenost projektu teško se može s bilo čime usporediti.

Ivana je proglašena Zagrepčankom godine. U subotu će, na Međunarodni dan žena, primiti nagradu svog rodnog grada.

"Sad nekako u glavi pomalo slažem neki svoj govor za 8. ožujak i i planiram se u tom govoru zahvaliti svima onima koji su me u najtežim trenucima odbacili, jer da me nisu odbacili ja danas ne bih bila ovdje gdje jesam. Ne bih napravila sve to što jesam", rekla je.

Pobijedila karcinom, pokrenula projekt koji je olakšao živote za više od tisuću žena oboljelih od raka. Potpuno opravdano postala Zagrepčanka 2025. godine.

Priču pogledajte u videoprilogu reporteke Provjerenog Maje Medaković.

