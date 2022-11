Nakon što je prošli tjedan Provjereno objavilo priču o čovjeku koji je osobi s invaliditetom obećao napraviti kuću da bi ga potom ostavio na ulici, u redakciju su se javili i drugi prevareni ljudi. Svi sa sličnom pričom – onom u kojoj poduzetniku daju novac kao avans za radove, a on se ubrzo nakon toga prestaje javljati bez da je završio s ikakvim radovima.

Priča Provjerenog koja je objavljena prošli tjedan potresla je mnoge. Zvonimiru, koji je prije 15 godina doživio tešku prometnu nesreću zbog koje je u kolicima i teško govori, građevinski je poduzetnik Dejan Poldrugač obećao montažnu kuću. To mu je naplatio 110 tisuća kuna, a od kuće još nema ništa.

Nakon objavljenog priloga ekipi Provjerenog javili su se brojni ljudi, njih 15, koji su od istog poduzetnika prevareni na sličan način.

Jedan od njih, baš poput Zvonimira, osoba je s invaliditetom u teškoj životnoj situaciji. Tomislav je gotovo potpuno slijep. U zagrebačkom potresu ostao je bez kuće u kojoj je odrastao jer je proglašena neupotrebljivom za život.

Kako obnova stradalih kuća u Zagrebu i okolici nije još ni počela, Tomislav je na zemlji svojeg punca planirao napraviti infrastrukturu za kontejner ili montažnu kuću.

Kao i svi, dio novca dao je unaprijed. Nekoliko dana nakon što je dobio novac, dao je Tomislavu ponudu za montažnu kuću i tražio 48.000 kuna.

"To je rekao da je za dio materijala, s popustom koji će on uzeti preko svoje firme. S time da, pošto sam ja stradao u potresu, on će meni ruke dati gratis", rekao je Tomislav.

Kada je dobio novac za temelj, prestao se javljati, a posao nije obavio.

"Rekao je da će doći za dva do tri dana jer je padala kiša. Onda je rekao da je blato pa ne može bagerom. Da bi onda – ne znam koliko dana kad ga nije bilo – došao kamionom bez mog znanja na gradilište, i uzeo bager s gradilišta", rekao je Tomislav.

Varao diljem Hrvatske

Ostali prevareni, koji su jedni za druge saznali nakon priloga u Provjerenom, došli su iz različitih dijelova Hrvatske, kako ispričali svoju priču. Svi imaju račune s potpisom Poldrugača i pečatom jedne od njegovih šest tvrtki koje je otvarao pa zatvarao, a kao vlasnici su se izmjenjivali članovi njegove obitelji.

Od svih je tražio dio novca unaprijed za materijal. Dogovorene poslove ne bi ni započeo ili bi odradio samo manji dio.

Sugovornici Provjerenog nisu jedine žrtve Dejana Poldrugača. Njih deset potvrdilo je da su prijevaru prijavili u policijskim postajama u gradovima u kojima žive. No zašto se još uvijek ništa nije poduzelo?

"Policija će, nakon što eventualno obavi određene izvide, cijelu stvar prebaciti na Državno odvjetništvo jer ono odlučuje hoće li se pokrenuti kazneni postupak.

Tu upravo dolazi do problema, odnosno prolazi dugo vremensko razdoblje, a uvijek ćete od DORH-a dobiti isti odgovor – da su izvidi u tijeku", rekao je odvjetnik Fran Olujić.

Provjerenog je u posjedu presude koju joj je ustupio jedan od prevarenih. U njoj se navodi da je Poldrugač zbog prijevare kažnjen na šest mjeseci zatvora, uvjetno godinu dana.

No isto djelo ponovio je tijekom ove godine u više navrata. Spomenutog poduzetnika je novinarka Barbara Majstorović Ivezić kontaktirala u nekoliko navrata. Najprije je pristao na razgovor, no kasnije se predomislio i rekao da će komunicirati putem odvjetnika.

Zvonimirova sudbina dirnula mnoge ljude

Zvonimirova teška sudbina dirnula je mnoge ljude koji su odlučili pomoći donacijama, ali i gradnjom nove kuće. On je ganut je dobrotom ljudi koje ni ne poznaje.

"Jer nikada mi u životu nije netko baš toliko pomogao. Javljaju se dobri ljudi. Baš sam presretan. Ja ne mogu još vjerovati", rekao je.

Ostali prevareni ljudi su do emitiranja priloga Provjerenog mislili da su jedini koji su nasjeli na slatkorječivost spomenutog građevinskog poduzetnika.

"Mi ne pričamo tu o par tjedana, nego u par godina. On konstantno vara, uzima novac i ne završi ili uopće ne dođe na posao. Njemu se dozvoljava da on i dalje vara ljude, pogotovo sad nakon ovog vašeg priloga od prošlog tjedna. Srce ti puca kad vidiš što je on kadar napraviti i da njemu nitko ne stane na rep", rekla je žrtva prevare iz Rijeke.

"Barem da se okane tih bolesnih ljudi koje se jako lako može nasamariti. Čovjek je prodao stan da bi zbog njega završio na cesti i on nema ni malo empatije ni ljudskosti u sebi", rekla je žrtva iz Karlovca.

Više o prevarantu i njegovim žrtvama možete pogledati u videoprilogu.

