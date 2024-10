Život im se sveo na golo preživljavanje: "U dugovima sam za hranu, neugodno mi je. Jedan mjesec kupim lijekove, drugi voće"

Na prosvjedu umirovljenika okupilo ih se nekoliko tisuća koji su se pobunili protiv siromaštva. Naime, stopa rizika od siromaštva starijih od 65 godina u Hrvatskoj je u porastu – u ovoj godini iznosi 34,8 posto.

"Po tumačenju Vlade i po statistikama kojima se oni služe, oni će vam ustvrditi da to uopće nije tako, a istovremeno zaboravljaju, na primjer, da većina starih su siromašni samci. 60 posto svih samaca starih od 65 godina u Hrvatskoj su siromašni. Dakle, većina su na rubu gladi", rekla je Jasna Petrović, predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske.

Žene u Hrvatskoj u prosjeku imaju 20 posto manju mirovinu od muškaraca. Dragica Vancaš ima 350 eura pa svake noći do ranih jutarnjih sati veze zlatovez koji prodaje da bi zaradila.

"Moram jer nemam od čega živjeti. Ja nisam gladna, pomaže mi Crveni križ i odem u pučku kuhinju", objasnila je u razgovoru s reporterkom Provjerenog Dankom Derifaj.

Vesna Legac većinu svog radnog vijeka odradila je u Americi, a u Hrvatsku se vratila zbog bolesti majke. Iako ima dvije diplome, stalan posao u zrelim godinama bilo joj je nemoguće pronaći. U osamdesetim godinama života, utjeha su još samo uspomene jer se život svodi na golo preživljavanje.

"Tako da sam ja u dugovima za hranu kod mojih gospodina na tržnici jer me znaju. I to je meni grozno. Recimo sad sam skoro oko 200 eura dužna. Jedan mjesec kupim lijekove, drugi voće, zadužim se kod žena na placu, sreća pa me znaju, ali i to mi je neugodno", ispričala je.

Bez pomoći bi bile ispod praga siromaštva

U srpnju je Vlada usvojila prijedlog da državnim dužnosnicima, odnosno sebi, poveća plaću za više od 70 posto osnovice. Istovremeno su umirovljenici dobili deset puta manje povećanje mirovina od jedva 7,5 posto.

"Objektivno ne očekujem korist od takve vrste reakcije jer tu neće doći ni mladi, ni djeca. Djeca su, ako nisu na poslu, otišli su u Irsku, Njemačku i teško da će se pojaviti osim onih standardnih nekoliko, da kažem, socijalno osjetljivih prosvjednika koji sudjeluju u brojnim prosvjedima inače. Bojim se da neće biti ništa od toga", rekla je Petrović komentirajući prosvjed umirovljenika.

I zaista, prosvjed je premijer Andrej Plenković unaprijed ocijenio političkim jer ga je organizirao Blok umirovljenici zajedno, stranka koja se kandidirala na izborima i izgubila.

"Prosvjede organiziraju oni koji nisu ništa napravili za umirovljenike od 2011. do 2015., a u našem mandatu mirovine su skočile", napomenuo je.

Ipak, bez pomoći socijalne službe i Crvenog križa neke od sugovornica Provjerenog vjerojatno bi bile duboko ispod praga siromaštva. Prema dostupnim statistikama, Hrvatska je među pet zemalja Europe s najsiromašnijim umirovljenicima.

"Čistim dvoje stepenice, stubišta dva. Ne moram nikuda ići i malo si svaki mjesec zaradim", rekla je Terezija Kroflin.

Predodžbe o kvaliteti života toliko su se srozale da se njoj, koja ima 660 eura mirovine, neugodno žaliti.

"Slušajte me, otišla bih negdje na more ili tako nešto, ali odem s penzionerima na jedan dan, ne mogu si priuštiti da deset dana negdje odem i budem", objasnila je.

More je za većinu od 1,2 milijun umirovljenika u Hrvatskoj već davno nedostižan luksuz. Premijer tvrdi da prosječna mirovina viša je nego ikad, više od 600 eura. U sindikatu kažu da 60 posto njih ima manje od toga. To su naše bake i djedovi. Ljudi koji su radili baš kao i mi. I svi ćemo jednog dana biti baš kao oni. I društvo će jednom biti briga za nas, baš kao što je nas danas tako malo briga za njih.

Pročitajte i ovo Donosi Provjereno Reporterka raskrinkala gradonačelnika koji je gotovo 20 godina na vlasti, on se opravdava: "O čemu mi pričamo, ma nemojte me…"

Pročitajte i ovo Donosi Provjereno Bivši političar potkrada starije, obećava im pomoć pa nestaje: "Ja ću to njemu alaliti, ali mu neće Bog dati, vala"