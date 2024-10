Dodatak na mirovinu pojest će - porez: "Nemre tak', gospodo iz Vlade"

Jučer pun zagrebački trg umirovljenika pokazao je koliko su nezadovoljni. Zato su zadovoljni organizatori. Zbog uspjele akcije već najavljuju nove.

"Umirovljenici traže da se stvar ponovi, ali u svim gradovima Republike Hrvatske, što ćemo i napraviti jer Vlada ne pokazuje, barem za sada, da želi riješiti problem, a to je obećanje iz 2016. godine da prosječna mirovina bude 60 posto prosječne plaće", istaknuo je Milivoj Špika iz Bloka umirovljenici zajedno.

Dok će se većina do takve mirovine načekati, u listopadu od Vlade stiže pomoć - novi dodatak od 60 do 160 eura.

"Osobno, govorim u svoje ime, nisam zadovoljan. Ne. Moramo honorarno raditi", kaže Ivan iz Zagreba.

"Pa dobro primijetim, meni je dobro zato što mi sin pomogne, drugačije bi to bilo. To je prava pomoć", kaže Ranka iz Zagreba.

"Mislim da je to prešlo sve granice. Ne može se živjeti", dodaje Zdravko iz Zagreba.

S dodatkom su isplivali i dodatni problemi. Onima koji dobiju 60 eura dodatka - većinu će pojesti porez. Među njima je i Zlatko.

"Bilo bi zgodno da nema tog poreza, ipak su to umirovljenici koji su plaćali porez kad su imali plaće", kaže Zlatko.

Ovako to izgleda kada se zbroji i oduzme. Oni s mirovinom od 650 do 840 eura dobit će dodatak od 60 eura. Nakon što im se uzme porez do kraja godine, umirovljenicima sa 750 eura od toga će ostati 3 eura. Onima s 800 eura mirovine bit će kao da dodatak nisu ni dobili - u minusu su 12 eura. Oni s 850 eura mirovine - u minusu su 24 eura.

Porez plaća čak 50 posto umirovljenika, kaže Sindikat umirovljenika, koji se zalaže i za pravednije oporezivanje, odnosno da ovisi o primanjima u županiji.

"Trenutačno je županija koja ima najvišu neto plaću Zagreb. Neka to bude neki cilj, to je 1600 eura. Do 1600 eura nitko ne plaća nikakav porez", kaže Jasna Petrović iz Sindikata umirovljenika.

Oni su jučer s Vladom dogovorili nastavak suradnje, ali da bi se uopće pričalo o oporezivanju - još je daleko.

"Od studenog prošle godine nismo imali niti jedne pregovore. A tad smo dogovorili sve što obećavaju '25. i '26. Nemre tak', gospodo iz Vlade. Nemre", kaže Jasna Petrović.

Iako nisu zajedno bili na prosvjedu, za pravednije je oporezivanje i Špika jer, kaže, besmisleno je oporezivati one kojima si dao pomoć.

"Radi se o između 150 i 200 tisuća umirovljenika. A pomoć se daje za 750 tisuća, dakle svaki put kad daju pomoć, daju za sve više umirovljenika, što demantira tvrdnje Vlade da umirovljenici žive bolje", kaže Milivoj Špika.



Zato bi novi prosvjed mogao biti već za nekoliko tjedana. Jer dok god se stanje znatno ne popravi, nezadovoljstvo će samo rasti.

