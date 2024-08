Sebi su povećali plaće za 80 posto, a pogledajte što su dali umirovljenicima! Najavljen prosvjed

U rujnu stižu povišice za umirovljenike, ali oni s time nisu zadovoljni te najavljuju prosvjed u listopadu. Kažu - uz rekordnu inflaciju za one s ionako premalom mirovinom - ovo su mrvice.

U siromaštvu živi svaki treći umirovljenik, stoga povećanje od 38 eura, koliko ih očekuje u rujnu, velikom broju ljudi ipak mnogo znači. Iako je Vlada obećala izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju - zasad je obećanje još uvijek ludom radovanje.

"Upravo u studenom prošle godine smo na Nacionalnom vijeću dobili obećanje od ministra Piletića kako će se poboljšati ta formula usklađivanja odnosno da će omjer 70:30 narasti na 85:15. Da se to ispunilo, a nažalost nije, govorili bi o rekordnom usklađivanju i povećanju od 8,93 posto, ali sada će rasti samo pod navodnike 7,46 posto, ta razlika iznosi osam eura, ali nekome je i to puno“, rekao je Igor Knežević, glavni tajnik Sindikata umirovljenika Hrvatske.

Prosječna mirovina nešto je veća od 500 eura. Umirovljenici - skromni, već naviknuti na mala primanja.

"Dobro je i tih sedam posto“, rekla je Luce iz Dubrovnika.

"Mi smo pojmili sedam, osam posto, a ne 80 posto. Ja imam dobru penziju, ali nije fer onda da meni dignu sedam posto, a ostalima isto toliko. Mogu zamisliti kakav je život onima koji imaju male penzije“, rekao je Miljenko iz Dubrovnika.

Riješiti problem umirovljenika znači mijenjati formulu za izračun mirovina, smatraju iz Bloka umirovljenici zajedno.

"Kažu nonšalantno, evo vama umirovljenicima, bacit ćemo vam kost, dat ćemo vam nekih sedam posto i sad bi vi trebali biti zadovoljni. Pa čekaj malo. Umirovljenicima može pomoći jedino novi izračun mirovina, a ove priče oko usklađenja, to je čista distrakcija. Za novi izračun Vlada bi trebala osigurati milijardu i 500 milijuna eura, što je za 100 milijuna manje nego što je odredila državnim službenicima i namještenicima“, rekao je Milivoj Špika iz Bloka umirovljenici zajedno.

Iz Ministarstva ipak ističu kako su u prethodnom mandatu već napravili važne iskorake za povećanje mirovina.

"A to je povećanje deset posto obiteljskih mirovina, uvođenjem dodatka obiteljskih mirovine uz osobnu mirovinu, dodatno povećanje najniže mirovine. Sve su to elementi koji će uz usklađivanje utjecati na povećanje mirovine i mi nastavljamo dalje. Svakako ćemo već u rujnu osnovati radnu skupinu i krenuti u izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju“, rekla je Melita Čičak, ravnateljica Uprave za mirovinski sustav.



A roka za to - ipak nema.

"Po ovome se ne može dogoditi prije iduće godine jer čekamo sad šest mjeseci, a ako se tad ne dogodi, onda je to totalno razvlačenje i izigravanje nekih dogovora na nacionalnom vijeću. Ovo stanje nije ništa bolje nego prije, cijena lijekova i hrane otišla je nebu pod oblake i prosječni umirovljenih živi još gore nego prije dvije, tri godine“, rekao je Knežević.

"Vlada to ne želi riješiti i premijer je to jasno rekao kada je najavio da će za četiri godine prosječna mirovina biti 750 eura, ali nije rekao da će prosječna plaća biti 1600 eura. To znači da realnog povećanja neće biti, bit će nominalno, kupovna moć će biti samo manja. Umirovljenike smo pozvali na prosvjed i očekujemo da će ih biti maksimalan broj“, rekao je Špika.

Više od 300 000 umirovljenika prima najnižu mirovnu, a prosvjed je planiran na Međunarodni dan starijih osoba 1. listopada na glavnom zagrebačkom Trgu.

