Reporterka raskrinkala gradonačelnika koji je gotovo 20 godina na vlasti, on se opravdava: "O čemu mi pričamo, ma nemojte me…"

Novinarka Provjerenog Ana Malbaša Major zaputila se u Popovaču i razgovarala s gradonačelnikom Josipom Miškovićem, koji je na toj funkciji već skoro dva desetljeća, unatoč optužnici USKOK-a. Za što su računi koje je osobno potpisivao ni sam nema pojma.

Kako je rekao Mišković, Grad Popovača potrošio je oko 150 tisuća kuna na reprezentaciju u 2021. godini.

"To ovako izgleda na svakom računu. Znači, likvidator i pročelnica. Ovdje i ovdje potpisujemo", pokazao je Mišković i pečate koji idu na račune.

Na što je potrošen novac uz njegov blagoslov - ne zna. Prvo je kriva po njemu stručna služba grada, pa Državna revizija koja je grad posjetila i objavila izvješće iz kojeg je vidljivo da za otprilike 100.000 od spomenutih 150 tisuća kuna nije naveden poslovni partner i predstavnik grada koji su sudjelovali u nastanku troška.

Ekipa Provjerenog tražila je da se i sama uvjeri u izvješće. Mišković je pripremio neke dokumente, gdje je jasno vidljivo favoriziranje nekih tvrtki, a tek manji broj ima naznačen poslovni događaj za koji je gradski novac utrošen. Veći broj to nema.

"Ja ne pišem te račune. Ja ne znam zašto to piše, zašto ne. Ja im mogu odgovorno tvrditi da je sve jedna izdana narudžbenica i sve jedna kupljena i flaša vina i rakije i jelo bila sukladna našim potrebama", poručio je gradonačelnik Popovače.

Revizori slijede pravila

Državna revizija, tijelo koje Mišković proziva zbog izvješća, kaže - neovisno su tijelo koje svake godine ide u nadzor.

"Prošle godine obavili smo reviziju konkretno 29 županija, gradova i općina i u određenom dijelu tih revizija ustanovili smo nepravilnosti i propuste kod rashoda, pa tako i rashoda za reprezentaciju", rekla je Provjerenom Josipa Maraković iz Državnog ureda za reviziju.

Revizori, kažu, imaju točno propisana pravila po kojima rade. Uzima se dio računa i gleda ima li naznačene sve propisane stavke.



"A to je mjesto i vrijeme odabranih računa, vrijeme nastanka poslovnog događaja, specifikaciju nabavljenih roba ili usluga i vrijednost računa... To znači da zakonski predstavnik ili osoba koju on ovlasti treba navesti na računu koja je bila svrha tog troška, koji su poslovni partneri ugošćeni i potpisom na računu potvrditi da je račun istinit i da odražava stvarno nastali poslovni događaj", pojašnjava Maraković.

Većina računa koje je Mišković pokazao nema naznačenu ni svrhu, a kamoli partnere koji su ugošćeni.

Dio reprezentativnog troška su i darovi. Dužnosnik koji ih prima, premda i kao dio službenog protokola, mora ih odbiti ako prelaze iznos od 66 eura. Isto kao i novac bez obzira na iznos. Takav je zakon.

Nepravilnosti i u drugim županijama

Grad Popovača nije jedini od jedinica lokalne samouprave kod kojih je Državna revizija ove i prošle godine uočila nepravilnosti oko računa za reprezentaciju. Ni općina Blato nije mogla dokazati na svim računima da su sredstva utrošena za reprezentaciju. Slična situacija u Šibensko-kninskoj i Primorsko-goranskoj županiji i Gradu Dubrovniku, odakle komentar unatoč traženju Provjereno nije uspjelo dobiti.

Odgovore su poslali iz županija. Iz Primorsko-goranske, kojom upravlja SDP-ov Zlatko Komadina, kažu da na pojedinim računima nema naznačene svrhe jer ju dobavljači nisu naznačili, ali da svaki račun ima poveznicu s narudžbenicom ili ugovorom na kojima je definirana svrha korištenja. Iz Šibensko-kninske, kojoj je na čelu nezavisni Marko Jelić, kažu da se sporni troškovi odnose na događaje za čiju su pripremu imali kratke rokove, pa su propustili poštovati propisane procedure.

Odgovore od Povjerenstva smiju li zadržati dar tražili su Ivan Pernar i Karolina Vidović Krišto.

Kada pak izvješća državne revizije postanu konačna, objavljuju se na mrežnim stranicama i šalju Saboru i DORH-u. Njemu javljaju i ako nisu provedene njihove preporuke.

USKOK je češljao troškove reprezentacije općine Otok, i to tijekom više godina. U nedavnoj akciji uhićen je HDZ-ov gradonačelnik Josip Šarić. Sumnja se da je karticama općine, dakle gradskim novcem, plaćao privatne troškove u raznim ugostiteljskim objektima i trgovinama. Riječ je o najmanje 33.000 eura. Zbog toga je prije uhićenja dao ostavku.

S druge strane, ostavku nije dao nezavisni načelnik Murtera Toni Turčinov ni nakon nevjerojatnih otkrića o trošenju proračunskih sredstava u austrijskom bordelu. Pravdao se da je slučajno to platio službenom karticom. Bio je i uhićen zbog sumnji u nezakonitosti s općim novcem. Ali ni u jednom trenu nije podnio ostavku niti su ga građani na bilo koji način kaznili. Štoviše, dobio je od njih nagradu za najboljeg galeba.

Na vlasti je i gotovo dva desetljeća gradonačelnik Popovače Josip Mišković, inače član HSP-a. Vlast mu nije uzdrmala ni optužnica USKOK-a podignuta prošle godine. Kamoli će neki, kako on kaže, sitni troškovi za reprezentaciju.

"Da sebi uzmem 200 kuna za nekakvo jelo ili pilo, pa to bi bilo od mene krajnje nisko, ja bih sutra dao ostavku. Da se to tako dokazuje", kaže Mišković.

Na opasku da ga USKOK tereti za veće iznose odgovara: "Pa dobro, to je, gledajte, ono što se tiče USKOK-a, znamo da USKOK štiti određene sustave u ovom dijelu. USKOK je na kraju krajeva ono što je radila UDBA u onom sistemu. To radi USKOK u ovom sistemu. Oni koga žele, toga procesiraju, koga ne žele, toga ne."

Terete ga da je 2015. pristao da radove na rekonstrukciji svlačionica nogometnog kluba iz Osekova obavi tvrtka koju je prethodno dogovorio tadašnji HDZ-ov dožupan Roman Rosavec. I to sve bez postupka nabave bagatelne vrijednosti. USKOK ga optužuje da je tvrtku u kojoj je direktorica njegova supruga angažirao kao podizvođača na postavljanju elektroinstalacija na svlačionicama.

Građanima je OK

O ostavci zbog optužnice USKOK-a i ostalog, kaže, nije razmišljao. O njemu i njegovu radu, smatra, odlučit će građani na izborima. A oni su uglavnom zadovoljni gradonačelnikom.

"Pa ja moram biti zadovoljan jer je to moj susjed, a inače dobar", kaže Ratko.

"Aj, ljudi moji, uvijek je bilo - komu je u rukama, tomu je u zubima", smatra Antun.

Nikola Baketa s Instituta za društvena istraživanja smatra da cinizam i ironija kod ljudi vode u apatiju, osjećaj da se ništa ne može promijeniti.

"To je zapravo najveći problem kad upadnemo u taj neki osjećaj beznađa i da ništa nije moguće promijeniti. I onda ostanemo kući, ovi koji su na vlasti ostaju na vlasti i onda tako ulazimo u taj jedan začarani krug. I zato smatram da je edukacija, otvaranje vlasti prema građanima što više, jedini mogući put, ali to ne daje rezultate preko noći", kaže Baketa.

Troši se proračunski novac, a da se ne evidentira za što je i na koga otišao. Jede se, pije, kupuje u trgovinama. Neki se pravdaju pogreškom u evidenciji, drugi da su slučajno platili službenom karticom, treći neznanjem. Jedni zbog toga daju ostavku, drugi stoje na funkciji godinama, pa i više od desetljeća, svim aferama, uhićenjima i optužnicama unatoč. Ovi drugi su u našoj zemlji u većini, a oni koji će zbog čak jedne kupljene stvari poslovnom karticom dati ostavku - u Švedskoj, nama jako dalekoj po političkoj odgovornosti. Kod nas je to i dalje jedna floskula koja se obično ponavlja pred izbore, a zanemaruje kad se domogne vlasti i moći. Jer vlast je slast, a u ovoj priči čak i doslovno.