Priprema li se Kina za rat? SAD upozoravaju na prijetnju: Ovo je ključni datum

Američki ministar obrane Pete Hegseth upozorio je da Kina predstavlja neposrednu prijetnju te da se priprema na upotrebu vojne sile kako bi narušila ravnotežu snaga u Aziji. Istovremeno je pozivao azijske zemlje da povećaju obrambene izdatke i surađuju sa SAD-om kako bi odvratile rat.

Na sigurnosnoj konferenciji u Singapuru Hegseth je istaknuo mogućnost napada na Tajvan te dodao da Sjedinjene Države neće napustiti Aziju niti će dopustiti da njihovi saveznici budu zastrašeni.

Kao odgovor, Kina je optužila SAD da su "najveći uzročnik problema" za regionalni mir.

Mnogi u Aziji strahuju od potencijalne nestabilnosti ako Kina napadne Tajvan, samoupravni otok na koji Peking polaže pravo. Kina nije isključila upotrebu sile.

Govoreći na azijskom obrambenom samitu na visokoj razini, Hegseth je Kinu okarakterizirao kao zemlju koja želi postati "hegemonistička sila" koja se "nada dominirati i kontrolirati previše dijelova" Azije. Kina se sukobila s nekoliko susjeda zbog konkurentskih teritorijalnih zahtjeva u Južnom kineskom moru, piše BBC.

Rekao je da se Peking "vjerodostojno priprema za potencijalnu upotrebu vojne sile kako bi promijenio ravnotežu snaga" u Aziji i osvrnuo se na rok do 2027. godine. Rok je to koji je kineski predsjednik Xi Jinping navodno dao vojsci da bude sposobna za invaziju na Tajvan. Ovu godinu američki dužnosnici i generali ističu godinama, ali Peking to nikada nije potvrdio.

"Kina gradi vojsku potrebnu za to, obučava se za to, svaki dan i uvježbava se za pravi posao", rekao je Hegseth.

"Dozvolite mi da budem jasan: svaki pokušaj komunističke Kine da silom osvoji Tajvan rezultirao bi razornim posljedicama za Indo-Pacifik i svijet. Nema razloga za uljepšavanje. Prijetnja koju Kina predstavlja je stvarna. I mogla bi biti neposredna. Nadamo se da ne, ali svakako bi mogla biti", istaknuo je i dodao da SAD ne želi rat ili sukob s Kinom.

"Ne želimo dominirati ili zatomiti Kinu, okružiti je ili provocirati. Ne tražimo promjenu režima... ali moramo osigurati da Kina ne može dominirati nama ili našim saveznicima i partnerima", rekao je, dodajući "nećemo biti istisnuti iz ove kritične regije".

Kao odgovor, kinesko veleposlanstvo u Singapuru objavilo je na svojoj Facebook stranici obavijest u kojoj se navodi da je govor prožet provokacijama te da je Hegseth "opetovano klevetao i napadao Kinu te neumoljivo isticao takozvanu 'kinesku prijetnju'".

"Zapravo, same SAD su najveći 'problem' za regionalni mir i stabilnost", dodaje se. Primjeri koje su naveli uključuju američko razmještanje ofenzivnog oružja u Južnom kineskom moru i izviđanje "kineskih otoka i grebena".

Kineska oštra retorika došla je u trenutku kada je namjerno smanjila svoju prisutnost na dijalogu Šangri-La, koji je tradicionalno služio kao platforma za SAD i Kinu da iznesu svoje napore azijskim zemljama boreći se za utjecaj.

No, dok su SAD ove godine poslale jednu od svojih najvećih delegacija ikad, Kina je umjesto toga poslala tim znatno niže razine i otkazala planirani govor u nedjelju. Za to nije dano nikakvo objašnjenje.

Kako bi spriječio rat, SAD želi zajedno sa saveznicima stvoriti "snažan štit odvraćanja". No Hegseth je naglasio da "odvraćanje nije jeftino" i pozvao azijske zemlje da povećaju svoju obrambenu potrošnju, ističući Europu kao primjer.

Također je upozorio azijske zemlje da ne traže ekonomske veze s Kinom, rekavši da će Peking to iskoristiti kao polugu za produbljivanje svog "zloćudnog utjecaja", što će zakomplicirati američke obrambene odluke.

Hegsethov govor uslijedio je dan nakon što je francuski predsjednik Emmanuel Macron na istom dijalogu rekao da Europa treba biti saveznik i Azije.

Odgovarajući na pitanje o Macronovom prijedlogu, rekao je da bi SAD "mnogo više voljele da pretežna većina europskih ulaganja bude na tom kontinentu" kako bi SAD mogle iskoristiti svoju "komparativnu prednost" u Indo-Pacifiku.

Visoka predstavnica EU-a za vanjsku politiku Kaja Kallas izjavila je na sigurnosnoj konferenciji u Singapuru da su sigurnost Europe i azijsko-pacifičke regije usko povezane, te pozvala na jaču saradnju u suočavanju s kineskom ekonomskom dominacijom.

Prema njenim riječima, iako EU radi više, sigurnost Europe i Pacifika su vrlo usko povezane. Kao primjer je navela Ukrajinu, gdje su već prisutni sjevernokorejski vojnici, a Kina isporučuje vojnu opremu Rusiji. "Ako vas brine Kina, mislim da vas mora brinuti i Rusija", dodala je.

Kallas se nije složila s idejom da bi se SAD trebale fokusirati isključivo na azijsko-pacifičku regiju, dok bi se Europa bavila samo svojim okruženjem. Kako je kazala, EU želi graditi partnerstva u azijsko-pacifičkoj regiji na temelju zajedničkog interesa – i u obrani, i u ekonomiji.

Istaknula je da se kineska ekonomska dominacija može suzbiti jedino zajednički, u saradnji s "partnerskim zemljama sličnih stavova, poput SAD-a, Velike Britanije, Australije, Novog Zelanda, Japana, Južne Koreje… i Singapura".