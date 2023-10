Slovenija produljuje granične kontrole, u Njemačkoj novi zakon za brže protjerivanje ilegalnih migranata

Slovenija najavljuje da će kontrole na svojoj granici produljiti na još dvadeset dana. I dalje žele spriječiti nezakonit ulazak migrantima, problem su i terorističke prijetnje.

Slovenski ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar kaže kako vjeruje da će Vlada tu mjeru idućih dana i potvrditi, "Da nećemo još prestati s kontrolama. Stupanj terorističke prijetnje u Europskoj uniji, u nekim državama Europske unije još uvijek je visok, u Sloveniji je srednji", naglasio je.

Za hrvatskog premijera Andreja Plenkovića riječ je o očekivanoj proceduri. "To nije ništa neočekivano, ali evo nemam dojam da je bilo kakvih teškoća bilo na prijelazima granica, ono što je kad se već to dogodilo dobro je da se dogodilo nakon intenzivnog dijela turističke sezone, ali kažem prvenstveno je to uzrokovano ovim terorističkim aktima", uvjeren je Plenković.

I Njemačka produljuje kontrole na još 20 dana. U parlamentarnu proceduru ide zakon kojim će brže moći protjerati osobe kojima je odbijen azil. Njemačka ministrica kaže kako su mjere nužne. "Ove godine smo imali vrlo velik priljev nezakonitih migracija i kao država moramo djelovati".

Pitanje je hoće li se protjerivanje ilegalnih migranata iz Njemačke odraziti na Hrvatsku. "U ovom trenutku nemamo nikakve posebne indikacije koje bi bile zabrinjavajuće za nas, međutim vidite kako su velike unutarnje političke posljedice za cijelu Europu, dakle sad imamo jedan amalgam problema inače koje postoje, a to su posljedice nezakonitih migracija i sad još dodatno nakon Hamasovog napada na Izrael koji se miješaju s terorističkim napadima i prosvjedima diljem brojnih gradova", kaže Plenković.

Njemačka je ove godine deportirala 30-tak posto ilegalnih migranata više nego lani, a sad najavljuju još oštrije mjere.

