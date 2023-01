Jedna pulska škola zabranila je korištenje mobitela u školi, čak i pod odmorom. Do strožih pravila, kažu ekipi Dnevnika Nove TV, došlo je iz nekoliko razloga. No, to nije jedina škola s takvim pravilima.

Zabrana korištenja mobitela. Što se tipkalo - tipkalo se. U jednoj pulskoj školi vrijede nova pravila.

"Zabranjeno korištenje mobitela, MP3-ja, pametnih satova u školi za vrijeme nastave i za vrijeme odmora", navodi Branka Sironić Buić, ravnateljica OŠ Monte Zaro.

Bez pametnih naprava učenicima je neobično.

"Sad ga držim u torbi, a inače sam ga držao u džepu. I, onako, osjećam se nekako prazno!" kaže učenik Tobija.

"Nekad me dosta ometaju u učenju. Dođe ti poruka, zanima te, uđeš, pogledaš i tako. A sad ne koristimo. Bolje da mi bude u torbi nego da mama dođe po njega", kaže Leon.

Do strožih pravila došlo je zbog različitih situacija, od slabije koncentracije na satu pa nadalje.

"Primijetili smo na odmorima da djeca sve manje komuniciraju, sve manje trče nego gledaju u sprave, igraju igrice i slično", kaže ravnateljica.

Koga učitelj uhvati, oduzima mu mobitel i poziva roditelja. Iz škole poručuju da će djecu podučavati za odgovorno korištenje i dopušten je kada tako kaže profesor.

U jednoj zagrebačkoj školi mobiteli su zabranjeni još od 2018.

"Ne smiju ih niti na hodnicima koristiti. Naša želja je da djeca ne žive u virtualnom svijetu, nego da međusobno komuniciraju", govori Jelena Ivaci, ravnateljica OŠ Bana Josipa Jelačića i dodaje kako se učenici toga uglavnom pridržavaju.

"Mislim da nekima stvarno fale mobiteli. Meni, mislim, čak i ne!" rekla je učenica 7. razreda Sara.

"Čak i ne jer imam dosta prijatelja u školi s kojima se družim, pa ni ne mislim o mobitelu", kaže Tia.

U pandemiji se pojačalo korištenje digitalnih tehnologija.

"Taj porast, odnosno korištenje digitalnih tehnologija najveći je kod ovih najstarijih učenika, adolescenata, gdje koritštenje digitalnih tehnologija postaje dominantna aktivnost", kazala je Jana Šimon s Instituta za društvena istraživanja.

Prema istraživanju Insituta za društvena istraživanja, digitalne uređaje više od četiri sata koristi 11 posto učenika petih razreda i 36 % učenika u srednjoj školi. No, djeca uočavaju i pozitivne i negativne strane, izvjestila je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica.

"Oni vide pozitivne strane u svojoj informiranosti, oni vide da je cyberbullying problem. I učitelji i djeca slažu se da postoje negativne i pozitivne strane i zapravo samo treba naći mjeru. Nije dobro ni izolirati djecu od tih medija", smatra Šimon.

"To je ključna riječ - mjera", zaključuje Vištica.

