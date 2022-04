Odgovaranje na poruke, fotografiranje, razgovaranje, slušanje glazbe. Ovo su samo neke od aktivnosti koje svakodnevno radimo na svojem pametnom telefonu i zbog kojih ga teško ispuštamo iz ruke. Mobitel nam omogućuje da smo u neprestanom kontaktu s velikim brojem ljudi kroz razne društvene mreže i zbog toga ne čudi koliko vremena na njemu provodimo.

Prema posljednjim podacima iz 2021. godine, danas u svijetu postoji 3,8 milijardi korisnika pametnih telefona, što znači da 48,27 % ljudi u svijetu posjeduje mobitel. Njihov broj je u neprestanom porastu jer su mobiteli danas postali pristupačniji nego ikad. Iako je u moru pametnih telefona koji se trenutno nalaze na tržištu teško reći koji je onaj pravi za nas, najbolje jest odabrati onaj koji će zadovoljiti naše potrebe svojom tehnologijom, performansama i, u konačnici, dizajnom.

Fotografiranje i snimanje videa i dalje prvi na popisu aktivnosti koje radimo na mobitelu

Iako smo se njima primarno koristili za razgovaranje i slanje poruka, mobiteli su se brzo transformirali u pametne telefone s brojnim mogućnostima – od igranja videoigara, pristupa društvenim mrežama i raznim aplikacijama do snimanja fotografija i videa. Tu smo tranziciju svi dočekali raširenih ruku, a upravo je to potonje postalo primarna aktivnost koju radimo na svojim pametnim telefonima.

Huawei nova 9 SE (Foto: PR)

Kako nas najviše veseli bilježiti svakodnevne trenutke iz našeg života, kvaliteta kamere na mobilnim telefonima postaje prioritet pri kupnji i odabiru modela. Iz godine u godinu mogućnosti i finoća kamere sve su više napredovali, zbog čega smo danas došli do toga da je mobitelom lako snimiti čak i film ili glazbeni spot. Što se tiče kvalitete kamere, posljednjih se godina najviše ističe Huawei, koji je danas otišao korak dalje i izbacio novi pametni telefon – Huawei nova 9 SE, koji se jednako odlikuje svojim performansama i privlačnim dizajnom koliko i pristupačnom cijenom. Idealan je za one koji žele svoj sadržaj na društvenim mrežama dovesti na jednu novu razinu jer dolazi opremljen kamerom visoke rezolucije sa 108 megapiksela te brojnim mogućnostima za vlogging, poput kontinuiranog snimanja videa prednjom i stražnjom kamerom te stražnjeg videa s dvostrukim prikazom, pri kojem se uz pomoć glavne i širokokutne kamere na telefonu Huawei nova 9 SE možemo usredotočiti na trenutke koje u videu želimo istaknuti.

Tu je i mogućnost dvostrukog prikaza prednje i stražnje kamere kako bismo pokazali interakciju između nas i onog što se odvija pred nama, a ne moramo se brinuti ni o zrnatoj noćnoj slici jer će njegovo super noćno snimanje istaknuti puni sjaj slike čak i kad padne mrak, neovisno o tome snimamo li fotografiju ili video, pejzaž ili portret. Sve te mogućnosti pomoći će nam da podijelimo nevjerojatne trenutke iz našeg svakodnevnog života s našim prijateljima i pratiteljima na društvenim mrežama.

Društvene mreže čine velik dio naših svakodnevnih aktivnosti na mobitelu

S obzirom na mnogobrojne mogućnosti koje nam društvene mreže otvaraju, one ostaju na visokom drugom mjestu aktivnosti koje radimo na svojem pametnom telefonu. Putem njih razgovaramo s najbližima, dijelimo fotografije i crtice iz života te se informiramo. Društvene mreže nam otvaraju vrata i u živote naših prijatelja, kolega i obitelji, zbog čega uvijek znamo što se s njima u određenim trenucima događa. Iako smo ih u početku primarno upotrebljavali za objavljivanje fotografija te naših misli i stavova, sada sve više postaju sredstvo komunikacije putem kojeg se stvaraju čak i poslovne veze. Upravo zbog ovog elementa na njima znamo provoditi prosječno dva sata dnevno.

Ipak, iznenađuje činjenica da se svojim pametnim telefonima vrlo često koristimo i u pogledu navigacije gradom, odnosno GPS-a. Tako često gledamo kojom rutom ćemo najbrže doći od točke A do točke B te koliko nam vremenski treba da dođemo do željene destinacije. Stoga nam je vrlo važno imati pametni telefon koji će biti izdržljiv na duge staze, odnosno čija se baterija neće brzo potrošiti. Huawei nova 9 SE dolazi u paketu s moćnom baterijom koja se neće brzo potrošiti, a čak i ako se nađemo u situaciji u kojoj će se mobitel brzo ugasiti, on je opremljen tehnologijom SuperCharge od 66 W, koja omogućuje da svoj mobitel napunimo u vrlo kratkom vremenu.

Pametni telefon postao je nešto bez čega danas ne možemo zamisliti svoju svakodnevicu (Foto: Getty Images)

Budući da su aplikacije za navigaciju, gledanje videa i ostalih sadržaja prilično zahtjevne za mobitel, često može doći i do njegova pregrijavanja. No u Huaweiju su prilikom kreiranja ovog mobitela mislili i na to, pa su ga opremili s grafenskim sustavom odvođenja topline, koji je sposoban brže detektirati i hladiti pregrijana područja. Dakle, više ne moramo brinuti da će se mobitel pretjerano zagrijavati dok nastojimo gledati određeni sadržaj ili doći od jedne destinacije do druge.

Neovisno o tome u koju svrhu upotrebljavamo mobitel, činjenica jest da ga uvijek nosimo sa sobom gdje god da jesmo kako bismo stalno bili u doticaju s informacijama koje su udaljene samo jedan klik. Pametni telefon postao je nešto bez čega danas ne možemo zamisliti svoju svakodnevicu i zato je važno uložiti u onaj koji će zadovoljiti sve naše potrebe i omogućiti nam da neometano na njemu provodimo aktivnosti u kojima najviše uživamo.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom Huawei po najvišim profesionalnim standardima.